¼±¼Ô¤Ï¤³¤¦¸«¤¿¡¡¡È¼Õºá¥Þ¥¹¥¿¡¼¡É¼«ÀâÄ¹¡¹¤Ë¶ì¸À¡Ö¼ÁÌä¼Ô¤Î´é¤â±Ç¤¹¤Ù¤¡×
¡¡¡þ¥Õ¥¸¡È¤ä¤êÄ¾¤·¡É²ñ¸«°ìÌëÌÀ¤±
¡¡¤½¤â¤½¤âº£²ó¤Î²ñ¸«¤Ï²¿¤¬ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£µÈËÜ¶½¶È¡Êµì¤è¤·¤â¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¡Ë¤Î¸µÀìÌ³¤Ç¡¢¿ô¡¹¤Î²ñ¸«¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¿¡È¼Õºá¥Þ¥¹¥¿¡¼¡É¤ÎÃÝÃæ¸ù»á¤Ï¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÉ÷Ï¤Éß¤Î¹¤²Êý¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£17Æü¤Î²ñ¸«¤Ï°ìÉô¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¸ÂÄê¤·¤¿¤¿¤áÈãÈ½¤òÍá¤Óº£²ó¤Ï¥Õ¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤Î»þ´ÖÀ©¸Â¤Ê¤·¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ä¹¤µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö´í¸±Êª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢Ã¯¤Ç¤â²ñ¸«¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï°ã¤¦¡£µ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÃÄÂÎ¤Î½êÂ°¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¾ò·ï¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤ÎÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿¡£»öÁ°¤ËÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Î·ë²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¼ÁÌä¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¡×¤È½àÈ÷ÉÔÂ¤ò¶¯Ä´¡£¼«Àâ¤òÄ¹¡¹¤È½Ò¤Ù¤ë¼ÁÌä¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¼¡²ó¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Î²ñ¸«¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤ÐÊ£¿ô¤Î¥«¥á¥é¤òÃÖ¤¤¤ÆÃæ·Ñ¤Ç¼ÁÌä¼Ô¤Î´é¤â±Ç¤¹¤Ù¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¡Ö³Ú¤·¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¥Æ¥ì¥Ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡£ÃÝÃæ»á¤Ï¡Ö¹âÎð¤Î·Ð±Ä¿Ø¤¬ÆÍ¤¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤ò±ä¡¹¸«¤»¤é¤ì¤¿»ëÄ°¼Ô¤ÏÁ´¤¯³Ú¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼ºÇÔ¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£