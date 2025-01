歌手で俳優の中山優馬(31)が28日、神奈川県民ホールで『YUMA NAKAYAMA LIVE TOUR 2025 Wings For The GOOD VIBES』初日公演を開催した。同ライブは大阪2会場でも実施され、1月31日をもってSTARTO ENTERTAINMENTを退所する中山にとって在籍中のファイナルツアー。中盤にはNYCとしてCDデビューも果たしたHey! Say! JUMPの山田涼介、知念侑李も駆けつけ大盛り上がりとなった。(以下、本編の内容を含みます)

2006年に関西ジュニアとして入所した中山が18年間で培ったエンターテイメントをすべて詰め込んだ集大成ライブ。「きょうは祭りだぞ!」の一声からはじまり「Missing Piece」やアルバム収録曲で、中山が師匠とあがめる屋良朝幸をゲストボーカルに迎えている「Doppler Dream」など約2時間で全24曲を披露した。同公演では屋良が演出&振り付けを担当しており、「体力の限界に挑戦していこう」というコンセプトで構成されたセットリストではとにかく中山が踊りまくり歌いまくりの2時間に。関西ジュニアから中川悍太、北村仁太郎、岡田耕明、野田開仁らも参加し、ダンサーとともに多彩なステージを彩った。この日はユニット“NYC”としてデビューしたHey! Say! JUMPの山田・知念とのスペシャルコラボもサプライズで実現。独立が決定した今、中山が一緒にステージに立ちたい人に声をかけ、今回のステージでは「NYC」(NYC boys)、「よく遊びよく学べ」(NYC)を披露。3人が現れると割れんばかりの大歓声が沸き起こった。さらにMCでは客席からtimeleszの佐藤勝利、松島聡も見学していることが明かされ、皆が中山の有志を見守った。スタンドマイク1本で聞かせるバラードや、シルクハット&ステッキで華麗にショーアップされた世界観など中山優馬のこれまでをぎゅっと凝縮。「YOLO moment」や「Dial Up」などの“懐かしメドレー”では途中に『Endless SHOCK』で共演した堂本光一のモノマネも挟み込まれ、関西人らしい笑いにあふれた一幕も。本編ラスト前には、会場を駆け回ってファンとハイタッチをするなど全力でその場を楽しんだ。最後に中山は「このライブ本番を迎えて、18年かな、19年かな、今31(歳)ですから、自分の中の多くの人生を、みなさんとともに表現の場でついやすことができて本当に僕は幸せ者だと思っています。これからも僕の目指す、より良い表現を求めて一歩進んでいきたいと思いますので、その先でも、みなさんとお会いできるように楽しみにしております。また会いましょう」と再会を約束していた。■中山優馬コメントこの度はお忙しい中ありがとうございます。僕中山優馬、このツアーが在籍ファイルツアーとなります。12歳で事務所に入り18年間以上もたくさんの方々にご支援、ご協力を頂き感謝の思いでいっぱいです。本当にありがとうございました。今回のLIVEツアーを新たなスタートの一歩目としこれからは表現者として新たな環境に身を置き、芸道を邁進して行きたいと考えております。また皆様のお力添えを宜しくお願い致します。改めまして長い間ありがとうございます。今後の中山優馬も宜しくお願い致します。■関西ジュニアコメント▼中川悍太今回のコンサートでは誰よりも笑顔で大きく踊ります!踊っている時の表情にも注目してほしいです!かっこいい曲と楽しい曲のギャップを見ていただけるとらしいです!!中山優馬くんやダンサーさんからいろんなことを吸収して成長できるコンサートにしたいです!▼北村仁太郎今回「舞い、恋」という曲に挑戦させていただきました。バネや筋肉で身体を最大限に大きく使って魅せる事、心を一つにする事を意識して歌詞の感情を込めました。ダンス曲では自分の笑顔パワーを全力で出し切ります。会場に来てくださった方々に楽しかったと思っていただけるよう精一杯頑張ります。▼岡田耕明立ち姿や踊り方を美しく綺麗に、そして楽しい曲は全力で楽しむ、そういった切り替えに注目していただきたいです!そして中山優馬さんや振付師のみなさんから、ダンスの魅せ方や踊り方など、たくさんの事を学んでこれからの自分の成長につなげられるよう必死に食らいついていきたいと思います!▼野田開仁ダンスで皆さんを笑顔にして見せます!僕の長所は誰よりも元気なことだと思っています。Best Friendでは音を聞きながら踊る振りだったので感情を入れながら頑張りました!中山優馬さん、プロのダンサーさんとお仕事をするのは初めてですが何もかもが僕にとって貴重な経験であり挑戦だと思います。最高のライブにします!