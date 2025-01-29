Mrs. GREEN APPLE¡¢¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤¬ÄÌ»»20½µÌÜ¤Î1°Ì¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¤¬¡¢½µ´ÖºÆÀ¸¿ô1346Ëü2745²ó¤òµÏ¿¤·¡¢1·î29ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ì¤Ç1·î13ÆüÉÕ¤«¤é¡¢4½µÏ¢Â³¡¦ÄÌ»»20½µÌÜ¤Î1°Ì³ÍÆÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï4²¯3754Ëü7292²ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥Î¡¼¥«¥Ã¥ÈÆ°²è¡Û¥ß¥»¥¹Âç¿¹¸µµ®¡¢¡È¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡É¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿Î¢ÏÃ
¡¡Â³¤¯2°Ì¤Ë¤ÏMrs. GREEN APPLE¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤¬½µ´ÖºÆÀ¸¿ô1106Ëü3798²ó¤Ç½éÅÐ¾ì¡£ËÜºî¤ÏNHKÁí¹ç¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØMrs. GREEN APPLE 18º×¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÇMrs. GREEN APPLE¤¬¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×1°Ì¡¦2°Ì¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£Æ±°ì¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¤¬1°Ì¡¦2°Ì¤òÆÈÀê¤¹¤ë¤Î¤Ï2024Ç¯9·î30ÆüÉÕ¤Ç¼«¿È¤¬Ã£À®¡Ú¢¨¡Û¤·¤Æ°ÊÍè¡¢4¥ö·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¤Ï¡¢3°Ì¤ËÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ØPlazma¡Ù¤¬½µ´ÖºÆÀ¸¿ô997Ëü8212²ó¤Ç½éÅÐ¾ì¡£ËÜºî¤Ï·à¾ìÀè¹ÔÈÇ¡Øµ¡Æ°Àï»ÎGundam GQuuuuuuX¡Ê¥¸¡¼¥¯¥¢¥¯¥¹¡Ë -Beginning-¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¢¨¡Û2024Ç¯9·î30ÆüÉÕ¤ÇMrs. GREEN APPLE¤¬1°Ì¡¦2°ÌÆÈÀê¤òÃ£À®¤·¤¿ºîÉÊ¡¿1°Ì¡§Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¡¢2°Ì¡§Mrs. GREEN APPLE¡Öfamilie¡×
¡Ö½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2018Ç¯12·î24ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯2·î3ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î20Æü¡Á26Æü¡Ë¡ä
¡Ú¥Î¡¼¥«¥Ã¥ÈÆ°²è¡Û¥ß¥»¥¹Âç¿¹¸µµ®¡¢¡È¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡É¤ÇÌÀ¤«¤·¤¿Î¢ÏÃ
¡¡Â³¤¯2°Ì¤Ë¤ÏMrs. GREEN APPLE¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤¬½µ´ÖºÆÀ¸¿ô1106Ëü3798²ó¤Ç½éÅÐ¾ì¡£ËÜºî¤ÏNHKÁí¹ç¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØMrs. GREEN APPLE 18º×¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÇMrs. GREEN APPLE¤¬¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×1°Ì¡¦2°Ì¤òÆÈÀê¤·¤¿¡£Æ±°ì¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎºîÉÊ¤¬1°Ì¡¦2°Ì¤òÆÈÀê¤¹¤ë¤Î¤Ï2024Ç¯9·î30ÆüÉÕ¤Ç¼«¿È¤¬Ã£À®¡Ú¢¨¡Û¤·¤Æ°ÊÍè¡¢4¥ö·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¢¨¡Û2024Ç¯9·î30ÆüÉÕ¤ÇMrs. GREEN APPLE¤¬1°Ì¡¦2°ÌÆÈÀê¤òÃ£À®¤·¤¿ºîÉÊ¡¿1°Ì¡§Mrs. GREEN APPLE¡Ö¥é¥¤¥é¥Ã¥¯¡×¡¢2°Ì¡§Mrs. GREEN APPLE¡Öfamilie¡×
¡Ö½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2018Ç¯12·î24ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯2·î3ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯1·î20Æü¡Á26Æü¡Ë¡ä