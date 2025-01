歌手で俳優の中山優馬(31)が28日、神奈川県民ホールで『YUMA NAKAYAMA LIVE TOUR 2025 Wings For The GOOD VIBES』初日公演を開催した。1月31日をもってSTARTO ENTERTAINMENTを退所する中山にとって在籍中のファイナルツアーとなる今回、2010年にNYCとしてCDデビューも果たしたHey! Say! JUMPの山田涼介、知念侑李もサプライズで登場し、一夜限りの復活を果たした。

同公演は、2006年に関西ジュニアとして入所した中山が18年間で培ったエンターテイメントをすべて詰め込んだ集大成ライブ。中山が師匠とあがめる屋良朝幸が演出・振り付けを担当しデビュー曲「Missing Piece」や屋良をゲストボーカルに迎えた「Doppler Dream」など約2時間で全24曲を披露。その歩みを体感できるセットリストになっている。中盤、3人が登場すると大歓声が巻き起こった。独立が決定した今、一緒にステージに立ちたい人に声をかけ、今回のステージが実現。1曲目「NYC」(NYC boys)ではさっそくコール&レスポンスで会場は一体感に包まれ、3人は「NYCで〜す!」「おれたちがNYCだから!」と改めて元気よくあいさつした。間奏もおおはしゃぎの中山は「うそみたいだろ!」と確認すれば、山田も「うそみたいだろ!久しぶりすぎるんだよ!」と苦笑。さらに2曲目「よく遊びよく学べ」も全力で歌いきった。中山は「嘘じゃないぞ!この空間!これが現実だ!俺のことを誰かひっぱたいてくれ!」とステージを走り回って大興奮。「最高だ!」と感動しきりの中山に知念は「最高だな、これだけのお客さんがきてくれて」と微笑ましげに応じた。一方で、中山が山田に「歌詞、間違えてたよ」と指摘すると「俺も歌いながらこれであってるんだっけ?ってなりましだけどそれも良しなのかな…」としみじみ。昨年末のHey! Say! JUMPのライブを中山が見学した際に「そこで『ライブにも顔出すよ』って言ってくれて…」と喜ぶと、山田が「どうしようかなって直前まで悩んだけど」と“ツンデレ”全開にした。3人でのステージは3人いわく12年以上ぶりだそうで「どうしていいかわからない…」と戸惑いもありつつ、思い出話に華が咲く3人。4年連続出場したNHK紅白歌合戦や、野球大会で3ショットが実現した話題、当時の衣装エピソードなど盛り上がるなか、知念が「最新シングルでいうと「ハイナ!」」と挙げれば、客席と一緒に口ずさむなどレアな一幕もみられた。実はこの日、客席にはtimeleszの佐藤勝利、松島聡が見学に。山田が「一番うるさいやついないの?きょう…仕事かぁ。いないようじゃムリか…あいつはいてくれないと」と仕事で不在となった菊池風磨を“構文”でイジって話題を誘った。独立を前に山田は「びっくりしたはしたけどこういう時代ですから。いろんなことができる時代になりましたから。たくさんのことをしていろんな夢やエンタメを届けてほしい」とエール。中山が「あと3日くらいで新たな一歩になるのでここを逃すと、次いつご一緒できるかわからないことなので感謝を伝えようと思って」とかしこまると山田は「ちょっとやめてほしいな、そういうしんみりなの…」と戸惑った。一方で、中山は「またお二人と一緒にできるように」と願うと、知念は「『解散する』って言ってないから」といい、山田も「俺ら『解散する』って一言も言ってない」とキッパリ。中山も「これからも解散せずに宙ぶらりんのまま。なんかあれば集合って」と提案すると、山田は「またいつかおのおのが頑張っていればこの景色は見られるかも。お互い頑張っていきましょうね」とねぎらった。最後に「俺たちがNYCだ!」と人文字ポーズでまとまりかけるも「…っていうのがありまして…」とずっと名残惜しそうな知念。ここから後半戦突入ということで、「はけろ!お邪魔しているんだから!」と最後まで客席に手を振り続ける知念を山田が促しながら退場。仲間から門出を祝われた中山は「本当に愛されてますね。僕は…」と感極まって噛み締めていた。