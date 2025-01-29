Ãæ»³Í¥ÇÏ¡¢»³ÅÄÎÃ²ð¡õÃÎÇ°ÐÒÍû¤È¡ÈNYC¡É°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÉü³è¡¡º£¸å¤â¡ÈÃè¤Ö¤é¤ê¤ó¡ÉÀë¸À¡Ö²ò»¶¤¹¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×
¡¡²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÃæ»³Í¥ÇÏ¡Ê31¡Ë¤¬28Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©Ì±¥Û¡¼¥ë¤Ç¡ØYUMA NAKAYAMA LIVE TOUR 2025 Wings For The GOOD VIBES¡Ù½éÆü¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£1·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤ÆSTARTO ENTERTAINMENT¤òÂà½ê¤¹¤ëÃæ»³¤Ë¤È¤Ã¤ÆºßÀÒÃæ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ê¤ëº£²ó¡¢2010Ç¯¤ËNYC¤È¤·¤ÆCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¤â²Ì¤¿¤·¤¿Hey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¡¢ÃÎÇ°ÐÒÍû¤â¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢°ìÌë¸Â¤ê¤ÎÉü³è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ú¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¼Ì¿¿¡ÛÃæ»³¡õ»³ÅÄ¡õÃÎÇ°¤ÎNYCÉü³è¡ª´ÑµÒ¤ÏÂç¶½Ê³
¡¡Æ±¸ø±é¤Ï¡¢2006Ç¯¤Ë´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÆþ½ê¤·¤¿Ãæ»³¤¬18Ç¯´Ö¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ò¤¹¤Ù¤ÆµÍ¤á¹þ¤ó¤À½¸ÂçÀ®¥é¥¤¥Ö¡£Ãæ»³¤¬»Õ¾¢¤È¤¢¤¬¤á¤ë²°ÎÉÄ«¹¬¤¬±é½Ð¡¦¿¶¤êÉÕ¤±¤òÃ´Åö¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖMissing Piece¡×¤ä²°ÎÉ¤ò¥²¥¹¥È¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ë·Þ¤¨¤¿¡ÖDoppler Dream¡×¤Ê¤ÉÌó2»þ´Ö¤ÇÁ´24¶Ê¤òÈäÏª¡£¤½¤ÎÊâ¤ß¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÈ×¡¢3¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈÂç´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£ÆÈÎ©¤¬·èÄê¤·¤¿º£¡¢°ì½ï¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢º£²ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¼Â¸½¡£1¶ÊÌÜ¡ÖNYC¡×¡ÊNYC boys¡Ë¤Ç¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤Ï°ìÂÎ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢3¿Í¤Ï¡ÖNYC¤Ç¡Á¤¹¡ª¡×¡Ö¤ª¤ì¤¿¤Á¤¬NYC¤À¤«¤é¡ª¡×¤È²þ¤á¤Æ¸µµ¤¤è¤¯¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡´ÖÁÕ¤â¤ª¤ª¤Ï¤·¤ã¤®¤ÎÃæ»³¤Ï¡Ö¤¦¤½¤ß¤¿¤¤¤À¤í¡ª¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ì¤Ð¡¢»³ÅÄ¤â¡Ö¤¦¤½¤ß¤¿¤¤¤À¤í¡ªµ×¤·¤Ö¤ê¤¹¤®¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¶ì¾Ð¡£¤µ¤é¤Ë2¶ÊÌÜ¡Ö¤è¤¯Í·¤Ó¤è¤¯³Ø¤Ù¡×¤âÁ´ÎÏ¤Ç²Î¤¤¤¤Ã¤¿¡£Ãæ»³¤Ï¡Ö±³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¾¡ª¤³¤Î¶õ´Ö¡ª¤³¤ì¤¬¸½¼Â¤À¡ª²¶¤Î¤³¤È¤òÃ¯¤«¤Ò¤Ã¤Ñ¤¿¤¤¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÁö¤ê²ó¤Ã¤ÆÂç¶½Ê³¡£¡ÖºÇ¹â¤À¡ª¡×¤È´¶Æ°¤·¤¤ê¤ÎÃæ»³¤ËÃÎÇ°¤Ï¡ÖºÇ¹â¤À¤Ê¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤ÈÈù¾Ð¤Þ¤·¤²¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ»³¤¬»³ÅÄ¤Ë¡Ö²Î»ì¡¢´Ö°ã¤¨¤Æ¤¿¤è¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡Ö²¶¤â²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¤³¤ì¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤±¡©¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤À¤±¤É¤½¤ì¤âÎÉ¤·¤Ê¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£ºòÇ¯Ëö¤ÎHey! Say! JUMP¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÃæ»³¤¬¸«³Ø¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¤½¤³¤Ç¡Ø¥é¥¤¥Ö¤Ë¤â´é½Ð¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¡×¤È´î¤Ö¤È¡¢»³ÅÄ¤¬¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤ÆÄ¾Á°¤Þ¤ÇÇº¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¡È¥Ä¥ó¥Ç¥ì¡ÉÁ´³«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡3¿Í¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï3¿Í¤¤¤ï¤¯12Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤À¤½¤¦¤Ç¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë²Ú¤¬ºé¤¯3¿Í¡£4Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤·¤¿NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ä¡¢ÌîµåÂç²ñ¤Ç3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¼Â¸½¤·¤¿ÏÃÂê¡¢Åö»þ¤Î°áÁõ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢ÃÎÇ°¤¬¡ÖºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤¤¤¦¤È¡Ö¥Ï¥¤¥Ê!¡×¡×¤Èµó¤²¤ì¤Ð¡¢µÒÀÊ¤È°ì½ï¤Ë¸ý¤º¤µ¤à¤Ê¤É¥ì¥¢¤Ê°ìËë¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢µÒÀÊ¤Ë¤Ïtimelesz¤Îº´Æ£¾¡Íø¡¢¾¾ÅçÁï¤¬¸«³Ø¤Ë¡£»³ÅÄ¤¬¡Ö°ìÈÖ¤¦¤ë¤µ¤¤¤ä¤Ä¤¤¤Ê¤¤¤Î¡©¤¤ç¤¦¡Ä»Å»ö¤«¤¡¡£¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤¸¤ã¥à¥ê¤«¡Ä¤¢¤¤¤Ä¤Ï¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¡×¤È»Å»ö¤ÇÉÔºß¤È¤Ê¤Ã¤¿µÆÃÓÉ÷Ëá¤ò¡È¹½Ê¸¡É¤Ç¥¤¥¸¤Ã¤ÆÏÃÂê¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÈÎ©¤òÁ°¤Ë»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Ï¤·¤¿¤±¤É¤³¤¦¤¤¤¦»þÂå¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÌ´¤ä¥¨¥ó¥¿¥á¤òÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£Ãæ»³¤¬¡Ö¤¢¤È3Æü¤¯¤é¤¤¤Ç¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤³¤³¤òÆ¨¤¹¤È¡¢¼¡¤¤¤Ä¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¤«¤·¤³¤Þ¤ë¤È»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤·¤ó¤ß¤ê¤Ê¤Î¡Ä¡×¤È¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ»³¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤ªÆó¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È´ê¤¦¤È¡¢ÃÎÇ°¤Ï¡Ö¡Ø²ò»¶¤¹¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¤¡¢»³ÅÄ¤â¡Ö²¶¤é¡Ø²ò»¶¤¹¤ë¡Ù¤Ã¤Æ°ì¸À¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£Ãæ»³¤â¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â²ò»¶¤»¤º¤ËÃè¤Ö¤é¤ê¤ó¤Î¤Þ¤Þ¡£¤Ê¤ó¤«¤¢¤ì¤Ð½¸¹ç¤Ã¤Æ¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¤È¡¢»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¤ª¤Î¤ª¤Î¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤³¤Î·Ê¿§¤Ï¸«¤é¤ì¤ë¤«¤â¡£¤ª¸ß¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö²¶¤¿¤Á¤¬NYC¤À¡ª¡×¤È¿ÍÊ¸»ú¥Ý¡¼¥º¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤ê¤«¤±¤ë¤â¡Ö¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¤º¤Ã¤ÈÌ¾»ÄÀË¤·¤½¤¦¤ÊÃÎÇ°¡£¤³¤³¤«¤é¸åÈ¾ÀïÆÍÆþ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤Ï¤±¤í¡ª¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡ª¡×¤ÈºÇ¸å¤Þ¤ÇµÒÀÊ¤Ë¼ê¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤ëÃÎÇ°¤ò»³ÅÄ¤¬Â¥¤·¤Ê¤¬¤éÂà¾ì¡£Ãç´Ö¤«¤éÌç½Ð¤ò½Ë¤ï¤ì¤¿Ãæ»³¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£ËÍ¤Ï¡Ä¡×¤È´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¸ø±é¤Ï¡¢2006Ç¯¤Ë´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤·¤ÆÆþ½ê¤·¤¿Ãæ»³¤¬18Ç¯´Ö¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ò¤¹¤Ù¤ÆµÍ¤á¹þ¤ó¤À½¸ÂçÀ®¥é¥¤¥Ö¡£Ãæ»³¤¬»Õ¾¢¤È¤¢¤¬¤á¤ë²°ÎÉÄ«¹¬¤¬±é½Ð¡¦¿¶¤êÉÕ¤±¤òÃ´Åö¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖMissing Piece¡×¤ä²°ÎÉ¤ò¥²¥¹¥È¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ë·Þ¤¨¤¿¡ÖDoppler Dream¡×¤Ê¤ÉÌó2»þ´Ö¤ÇÁ´24¶Ê¤òÈäÏª¡£¤½¤ÎÊâ¤ß¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÈ×¡¢3¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈÂç´¿À¼¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£ÆÈÎ©¤¬·èÄê¤·¤¿º£¡¢°ì½ï¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¿Í¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¡¢º£²ó¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬¼Â¸½¡£1¶ÊÌÜ¡ÖNYC¡×¡ÊNYC boys¡Ë¤Ç¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ç²ñ¾ì¤Ï°ìÂÎ´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¡¢3¿Í¤Ï¡ÖNYC¤Ç¡Á¤¹¡ª¡×¡Ö¤ª¤ì¤¿¤Á¤¬NYC¤À¤«¤é¡ª¡×¤È²þ¤á¤Æ¸µµ¤¤è¤¯¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡´ÖÁÕ¤â¤ª¤ª¤Ï¤·¤ã¤®¤ÎÃæ»³¤Ï¡Ö¤¦¤½¤ß¤¿¤¤¤À¤í¡ª¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ì¤Ð¡¢»³ÅÄ¤â¡Ö¤¦¤½¤ß¤¿¤¤¤À¤í¡ªµ×¤·¤Ö¤ê¤¹¤®¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¶ì¾Ð¡£¤µ¤é¤Ë2¶ÊÌÜ¡Ö¤è¤¯Í·¤Ó¤è¤¯³Ø¤Ù¡×¤âÁ´ÎÏ¤Ç²Î¤¤¤¤Ã¤¿¡£Ãæ»³¤Ï¡Ö±³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¾¡ª¤³¤Î¶õ´Ö¡ª¤³¤ì¤¬¸½¼Â¤À¡ª²¶¤Î¤³¤È¤òÃ¯¤«¤Ò¤Ã¤Ñ¤¿¤¤¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÁö¤ê²ó¤Ã¤ÆÂç¶½Ê³¡£¡ÖºÇ¹â¤À¡ª¡×¤È´¶Æ°¤·¤¤ê¤ÎÃæ»³¤ËÃÎÇ°¤Ï¡ÖºÇ¹â¤À¤Ê¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤ÈÈù¾Ð¤Þ¤·¤²¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ»³¤¬»³ÅÄ¤Ë¡Ö²Î»ì¡¢´Ö°ã¤¨¤Æ¤¿¤è¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡Ö²¶¤â²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¤³¤ì¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤±¡©¤Ã¤Æ¤Ê¤ê¤Þ¤·¤À¤±¤É¤½¤ì¤âÎÉ¤·¤Ê¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£ºòÇ¯Ëö¤ÎHey! Say! JUMP¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÃæ»³¤¬¸«³Ø¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¤½¤³¤Ç¡Ø¥é¥¤¥Ö¤Ë¤â´é½Ð¤¹¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ä¡×¤È´î¤Ö¤È¡¢»³ÅÄ¤¬¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤ÆÄ¾Á°¤Þ¤ÇÇº¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¡È¥Ä¥ó¥Ç¥ì¡ÉÁ´³«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡3¿Í¤Ç¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï3¿Í¤¤¤ï¤¯12Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤À¤½¤¦¤Ç¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë²Ú¤¬ºé¤¯3¿Í¡£4Ç¯Ï¢Â³½Ð¾ì¤·¤¿NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ä¡¢ÌîµåÂç²ñ¤Ç3¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¼Â¸½¤·¤¿ÏÃÂê¡¢Åö»þ¤Î°áÁõ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Ê¤«¡¢ÃÎÇ°¤¬¡ÖºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¤¤¤¦¤È¡Ö¥Ï¥¤¥Ê!¡×¡×¤Èµó¤²¤ì¤Ð¡¢µÒÀÊ¤È°ì½ï¤Ë¸ý¤º¤µ¤à¤Ê¤É¥ì¥¢¤Ê°ìËë¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢µÒÀÊ¤Ë¤Ïtimelesz¤Îº´Æ£¾¡Íø¡¢¾¾ÅçÁï¤¬¸«³Ø¤Ë¡£»³ÅÄ¤¬¡Ö°ìÈÖ¤¦¤ë¤µ¤¤¤ä¤Ä¤¤¤Ê¤¤¤Î¡©¤¤ç¤¦¡Ä»Å»ö¤«¤¡¡£¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤¸¤ã¥à¥ê¤«¡Ä¤¢¤¤¤Ä¤Ï¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È¡×¤È»Å»ö¤ÇÉÔºß¤È¤Ê¤Ã¤¿µÆÃÓÉ÷Ëá¤ò¡È¹½Ê¸¡É¤Ç¥¤¥¸¤Ã¤ÆÏÃÂê¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÈÎ©¤òÁ°¤Ë»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤Ï¤·¤¿¤±¤É¤³¤¦¤¤¤¦»þÂå¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÌ´¤ä¥¨¥ó¥¿¥á¤òÆÏ¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£Ãæ»³¤¬¡Ö¤¢¤È3Æü¤¯¤é¤¤¤Ç¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤³¤³¤òÆ¨¤¹¤È¡¢¼¡¤¤¤Ä¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤È¤«¤·¤³¤Þ¤ë¤È»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤·¤ó¤ß¤ê¤Ê¤Î¡Ä¡×¤È¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ»³¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤ªÆó¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È´ê¤¦¤È¡¢ÃÎÇ°¤Ï¡Ö¡Ø²ò»¶¤¹¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¤¡¢»³ÅÄ¤â¡Ö²¶¤é¡Ø²ò»¶¤¹¤ë¡Ù¤Ã¤Æ°ì¸À¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£Ãæ»³¤â¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â²ò»¶¤»¤º¤ËÃè¤Ö¤é¤ê¤ó¤Î¤Þ¤Þ¡£¤Ê¤ó¤«¤¢¤ì¤Ð½¸¹ç¤Ã¤Æ¡×¤ÈÄó°Æ¤¹¤ë¤È¡¢»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤¤¤Ä¤«¤ª¤Î¤ª¤Î¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¤³¤Î·Ê¿§¤Ï¸«¤é¤ì¤ë¤«¤â¡£¤ª¸ß¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤È¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡Ö²¶¤¿¤Á¤¬NYC¤À¡ª¡×¤È¿ÍÊ¸»ú¥Ý¡¼¥º¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤ê¤«¤±¤ë¤â¡Ö¡Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡Ä¡×¤È¤º¤Ã¤ÈÌ¾»ÄÀË¤·¤½¤¦¤ÊÃÎÇ°¡£¤³¤³¤«¤é¸åÈ¾ÀïÆÍÆþ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤Ï¤±¤í¡ª¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤é¡ª¡×¤ÈºÇ¸å¤Þ¤ÇµÒÀÊ¤Ë¼ê¤ò¿¶¤êÂ³¤±¤ëÃÎÇ°¤ò»³ÅÄ¤¬Â¥¤·¤Ê¤¬¤éÂà¾ì¡£Ãç´Ö¤«¤éÌç½Ð¤ò½Ë¤ï¤ì¤¿Ãæ»³¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£ËÍ¤Ï¡Ä¡×¤È´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ³ú¤ßÄù¤á¤Æ¤¤¤¿¡£