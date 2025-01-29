¿ÍÎàÌÇË´¤Þ¤Ç89ÉÃ¡¢½ªËö»þ·×¤¬1ÉÃÃ»½Ì¡¡¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î»ØÆ³¼Ô¤Ë·Ù¹ð¡×
Will Dunham
¡Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¡£²£¸Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÊÆ»ï¡Ö¥Ö¥ì¥Æ¥£¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¸¡¦¥¢¥È¥ß¥Ã¥¯¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥Æ¥£¥¹¥Ä¡×¤Ï£²£¸Æü¡¢¿ÍÎàÌÇË´¤Þ¤Ç¤Î»Ä¤ê»þ´Ö¤ò¾ÝÄ§Åª¤Ë¼¨¤¹¡Ö½ªËö»þ·×¡×¤ò¡Ö£¸£¹ÉÃÁ°¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤è¤ê£±ÉÃ¡¢ÍýÏÀ¾å¤ÎÀäÌÇÅÀ¤Ç¤¢¤ë¿¿ÌëÃæ¤Ë¶á¤Å¤¡¢£±£¹£´£·Ç¯¤ÎÁÏÀß°ÊÍèºÇÃ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥í¥·¥¢¤Î³Ë¤Î¶¼°Ò¤ä¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ê£Á£É¡Ë¤Î·³»öÍøÍÑ¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤Ê¤É¤òÍ×°ø¤Ëµó¤²¤¿¡£
¥Ö¥ì¥Æ¥£¥ó¤Î²Ê³Ø¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã°Ñ°÷²ñ¤Î¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥Û¥ë¥Ä°Ñ°÷Ä¹¤Ï¡Öº£Ç¯¤Î·èÄê¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿Í×°ø¤Ç¤¢¤ë³Ë¥ê¥¹¥¯¤äµ¤¸õÊÑÆ°¡¢²Ê³Øµ»½Ñ¤Î°ÍÑ¤Î²ÄÇ½À¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿·¶½µ»½Ñ¤ÏÌÜ¿·¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¼çÍ×¤Ê²ÝÂê¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÉÔ½½Ê¬¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢¤³¤ì¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÇÍ«Î¸¤¹¤Ù¤±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö½ªËö»þ·×¤ò¸áÁ°£°»þ¤Î£¸£¹ÉÃÁ°¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢À¤³¦¤ÎÁ´¤Æ¤Î»ØÆ³¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ù¹ð¤À¡×¤È¤·¤¿¡£
Æ±»ï¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤ä£Ê¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥ª¥Ã¥Ú¥ó¥Ï¥¤¥Þ¡¼¤éÃøÌ¾²Ê³Ø¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ£±£¹£´£µÇ¯¤ËÁÏ´©¤µ¤ì¤¿¡£