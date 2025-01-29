ÂçÃ«¤Î¼¹Åá°å¡¡Åê¼ê2ÅÙÌÜ¤Î¼ê½Ñ¸å¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¥Ç¡¼¥¿¤¢¤ë¤â¡ÖÉüµ¢¤ò´°Á´¤Ë¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥º»æ¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤¬27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«¤Î2ÅÙ¤Î±¦Éª¼ê½Ñ¤òÃ´Åö¤·¤¿Á´ÊÆ¶þ»Ø¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀ°·Á³°²Ê°å¥Ë¡¼¥ë¡¦¥¨¥é¥È¥í¥Ã¥·¥å°å»Õ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£
¡¡¥É·³¤Î¥Á¡¼¥à¥É¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë°ìÊý¡¢ºòµ¨¥¢¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤Î¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡¢ºòµ¨¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤Î¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡¦¥¹¥¯¥Ð¥ë¡¢¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡¦¥»¡¼¥ë¤ÎÎ¾º¸ÏÓ¤Î¼ê½Ñ¤âÃ´Åö¡£¡Ö4¿Í¤È¤âÂç¤¤Ê¼ê½Ñ¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤¬²óÉü¸å¤Ë³èÌö¤·¤¿¤³¤È¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡º£µ¨¤ÎÂçÃ«¤Ï23Ç¯9·î¤Î±¦Éª¼ê½Ñ¤«¤é2Ç¯¤Ö¤ê¤ËÅê¼êÉüµ¢¤¹¤ë¡£¡Ö2ÅÙÌÜ¤Î¼ê½Ñ¸å¤ÎÉüµ¢¤ÏÎò»ËÅª¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¤¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÀµÄ¾¤ËÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤½¤Î¼ÂÀÓ¤ÏÂç¤¤¯²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¡£ÂçÃ«¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Éüµ¢¤Ø¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò´°Á´¤Ë¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£