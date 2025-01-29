ÊÆ¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¼óÇ¾¤¬²ñÃÌ¤Ø¡¢Íè·î4Æü¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç
Ryan Patrick Jones
¡Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó £²£¸Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥Í¥¿¥Ë¥ä¥Õ¼óÁê¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç£²·î£´Æü¤Ë²ñÃÌ¤¹¤ë¡£Î¾À¯ÉÜ¤¬£²£¸ÆüÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏÂçÅýÎÎÀìÍÑµ¡Æâ¤Çµ¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î¹¶·â¤Ç½»Ì±¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÈòÆñ¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤ò¥¨¥¸¥×¥È¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¨¥¸¥×¥È¤Î¥·¥·ÂçÅýÎÎ¤ò¡ÖÍ§¿Í¡×¤È¸Æ¤Ó¡¢¡ÖÈà¤¬²¿¿Í¤«¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÏÈà¤é¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó½õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Èà¤â¤ï¤ì¤ï¤ì¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¡£¥¬¥¶¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº®Íð¤ä³×Ì¿¡¢Ë½ÎÏ¤Î¤Ê¤¤ÃÏ°è¤ÇÈà¤é¤¬Êë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÀïÆ®¤Ç¹ÓÇÑ¤·¤¿¥¬¥¶¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥è¥ë¥À¥ó¡¢¥¨¥¸¥×¥È¤ËÍ×ÀÁ¡£Î¾¹ñ¤ÈÂ¾¤Î¥¢¥é¥Ö½ô¹ñ¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤ò¥¬¥¶¤«¤é°Ü½»¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£