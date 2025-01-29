Æü·Ð225ÀèÊª¡§29Æü2»þ¡á140±ß¹â¡¢3Ëü9210±ß
¡¡29Æü2»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯3·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ140±ß¹â¤Î3Ëü9210±ß¤ÈÂçÉý¹â¤Ç¿ä°Ü¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ3Ëü9016.87±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï193.13±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï1Ëü654Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2768.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ9.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï11.60¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦2»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39210¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+140¡¡¡¡¡¡ 10654
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39205¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+135¡¡¡¡¡¡259000
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2768.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+9.5¡¡¡¡¡¡¡¡9683
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 25070¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +75¡¡¡¡¡¡¡¡1114
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 640¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+4¡¡¡¡¡¡¡¡ 552
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï2768.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ9.5¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï11.60¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦2»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39210¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+140¡¡¡¡¡¡ 10654
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 39205¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+135¡¡¡¡¡¡259000
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2768.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+9.5¡¡¡¡¡¡¡¡9683
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 25070¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ +75¡¡¡¡¡¡¡¡1114
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 640¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡+4¡¡¡¡¡¡¡¡ 552
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹