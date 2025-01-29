¡ÚËÌ³¤Æ»¡ÛÐÎ¤ÓÃã¤ÎÀº¿À¤ò´¶¤¸¤ë¥«¥Õ¥§¡Ö¿¹É§ AIRPORT¡×¤¬¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Ë2/4¥ª¡¼¥×¥ó
¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¼´¤È¤·¤¿»ö¶È¤òÅ¸³«
¥¢¥È¥ê¥¨¡¦¥â¥ê¥Ò¥³¤Ï¡¢2·î4Æü(²Ð)¡¢¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¹ñÆâÀþÎ¹µÒ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ë3³¬¤Ë¿·Å¹ÊÞ¡Ö¿¹É§ AIRPORT¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£Æ±Å¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¡ÖÐÎ¤ÓÃã¡×¤ÎÀº¿À¤ò´¶¤¸¤ë¶õ´Ö¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»»º¤Î¸·ÁªÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¥¢¥È¥ê¥¨¡¦¥â¥ê¥Ò¥³¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤òµòÅÀ¤Ë¥«¥Õ¥§¡¦¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Î±¿±Ä¤Ê¤É¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò¼´¤È¤·¤¿»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1996 Ç¯¤Ë»¥ËÚ»ÔÃæ±û¶è¤ÇÁÏ¶È¤·¤¿ËÜÅ¹¡Ö¿¹É§(¥â¥ê¥Ò¥³)¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î°Û¤Ê¤ëÊ£¿ô¤ÎÅ¹ÊÞ¤òÅ¸³«¡£º£²ó¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡Ö¿¹É§ AIRPORT¡×¤Ç11Å¹ÊÞ¤Ë¤Ê¤ë(2025Ç¯1·î21Æü(²Ð)¸½ºß)¡£
¡Ö¿¹É§AIRPORT¡×¤Ï¡¢MORIHICO.¤Î¼«¼ÒßäÀù¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¡¢»¥ËÚ¤ÎÏ·ÊÞÃã²°¡Ö¶Ì¿é±à¡×´Æ½¤¤ÎÆüËÜÃã¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥«¥Õ¥§¤È¤·¤Æ¡¢¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤Î¿·¤¿¤Ê·Æ¤¤¤Î¾ì¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡£
Å¹Æâ¤ÏÇò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¹¡¹¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢MORIHICO.¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¢¤ëÃã¼¼¡Ö·îè¿¡×¤ÎºÆ¸½¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£
ÆüËÜÊ¸²½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³¤³°¤ÎÎ¹¹ÔµÒ¤Ë¤âÅÁ¤¨¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÏÂ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò³è¤«¤·¤¿¥á¥Ë¥å¡¼
¡Ö¿¹É§AIRPORT¡×¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¡¢ÏÂ¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤ò±£¤·Ì£¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿ÁÏºî¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¤ä¡¢MORIHICO.¤ÎÌ¾Êª¡Ö¥¬¥È¡¼¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å¡×¤ËÌª°ò¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿·ºî¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥µ¥ó¥É¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ë»¤·¤¤Î¹¹Ô¼Ô¤âµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªÅÚ»º¤ËºÇÅ¬¤Ê¾¦ÉÊ¤â½¼¼Â
ÊªÈÎ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ï¡¢MORIHICO.¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¾Æ¤²Û»Ò¡¢¥®¥Õ¥È¾¦ÉÊ¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¶õ¹ÁÆâ¤Ç¤Î¤ªÅÚ»º¹ØÆþ¤ËºÇÅ¬¡£¤Þ¤¿¡¢¶õ¹Á¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤ªÃã¤Î¥É¥ê¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥°¤âÅÐ¾ì¤·¡¢Á´¹ñ¤«¤éË¬¤ì¤ëÎ¹¹ÔµÒ¤ËËÌ³¤Æ»¤Î¤ªÅÚ»º¤È¤·¤Æ´î¤Ð¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¿·ÀéºÐ¶õ¹Á¤òÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡Ö¿¹É§ AIRPORT¡×¤ËÎ©¤Á´ó¤Ã¤ÆÐÎ¤ÓÃã¤ÎÀº¿À¤ò´¶¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£
¢£¿¹É§ AIRPORT
½»½ê¡§ËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»ÔÈþ¡¹987ÈÖÃÏ22¿·ÀéºÐ¶õ¹ÁÆâ ¹ñÆâÀþÎ¹µÒ¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¥Ó¥ë3F
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡Á20:00(L.O.19:00)
¥ª¡¼¥×¥óÆü¡§2·î4Æü(²Ð)
ºÂÀÊ¿ô¡§36ÀÊ
¥á¥Ë¥å¡¼¡§¥³¡¼¥Ò¡¼¡¢ÆüËÜÃã¡¢¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¡¢¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É
¸ø¼°HP URL¡§https://www.morihico.com
(¥ª¥¬¥ï¥æ¥¦¥³)