´Ú¹ñ¡¦³ø»³¤Î¶õ¹Á¤ÇÎ¹µÒµ¡²ÐºÒ¡¢Î¥Î¦½àÈ÷Ãæ¡¡¾èµÒ¾è°÷¤ÏÁ´°÷ÈòÆñ
[¥½¥¦¥ë £²£¸Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ´Ú¹ñÆîÉô¤Î³ø»³¤Ë¤¢¤ë¶â³¤¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç£²£¸Æü¡¢Î¥Î¦¤ò½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¿³Ê°Â¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡Ê£Ì£Ã£Ã¡Ë¥¨¥¢¥×¥µ¥ó¤ÎÎ¹µÒµ¡¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¾èµÒ£±£¶£¹¿Í¤È¾è°÷£·¿Í¤ÎÁ´°÷¤ÏÈòÆñ¤·¤¿¡£¾ÃËÉÅö¶É¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿Î¹µÒµ¡¤Ï¥¨¥¢¥Ð¥¹µ¡¤Ç¡¢¹á¹Á¤Ë¸þ¤±½ÐÈ¯¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±¿Í¤¬·Ú½ý¤òÉé¤¤ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÐºÒ¤Ïµ¡Æâ¤ÇÈ¯À¸¡£´Ú¹ñ¤ÎÎþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¡¢²ÐºÒ¤Ïµ¡Èø¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥é¥¤¥È¥ì¡¼¥À¡¼£²£´¤ÎÄÉÀ×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤¿¹Ò¶õµ¡¤Ï¥¨¥¢¥Ð¥¹£Á£³£²£±·¿µ¡¡£¥¨¥¢¥Ð¥¹¤Ïº£²ó¤Î»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤ò¼õ¤±¡¢¥¨¥¢¥×¥µ¥ó¤ÈÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥¢¥×¥µ¥ó¤ÏºòÇ¯£±£²·î¤ËÂç´Ú¹Ò¶õ¤ËÇã¼ý¤µ¤ì¤¿¥¢¥·¥¢¥Ê¹Ò¶õ¤Î·ÏÎó²ñ¼Ò¡£
´Ú¹ñ¤Ç¤ÏºòÇ¯£±£²·î¤ËÆîÀ¾Éô¤ÎÌ³°Â¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õ¤ÎÎ¹µÒµ¡¤¬ÃåÎ¦¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢¾èµÒ¾è°÷£±£·£¹¿Í¤¬»àË´¤¹¤ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤Ð¤«¤ê¡£