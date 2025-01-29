ÊÆ1·î£Ã£Â¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶104.1¤ËÄã²¼¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Ø¤Î·üÇ°¤¬Éâ¾å
¡Î¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¡£²£¸Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥³¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡¦¥Ü¡¼¥É¡Ê£Ã£Â¡Ë¤¬£²£¸ÆüÈ¯É½¤·¤¿£±·î¤Î¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¤Ï£±£°£´¡¥£±¤È¡¢Á°·î¤Î£±£°£¹¡¥£µ¡Ê¾åÊý²þÄê¡Ë¤«¤éÄã²¼¤·¤¿¡£¥í¥¤¥¿¡¼¤¬Ä´ºº¤·¤¿¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤ÎÍ½ÁÛÃæ±ûÃÍ£±£°£µ¡¥£¶¤â²¼²ó¤ê¡¢£²¥«·îÏ¢Â³¤ÎÄã²¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿®Íê´¶¤Î°²½¤Ï£µ£µºÐ°Ê²¼¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ÇºÇ¤â¸²Ãø¤À¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢¼ýÆþ¤¬£±£²Ëü£µ£°£°£°¥É¥ë°Ê¾å¤ÎÀ¤ÂÓ¤ÇµÞ·ã¤ËÄã²¼¤·¤¿¡£
»Å»ö¤¬¡ÖËÉÙ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤ß¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î³ä¹ç¤Ï£³£³¡ó¤È¡¢Á°·î¤Î£³£·¡¥£±¡ó¤«¤éÄã²¼¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢»Å»ö¤¬¡ÖÆÀ¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤Î¸þ¤¤Ï£±£¶¡¥£¸¡ó¤È¡¢Á°·î¤Î£±£´¡¥£¹¡ó¤«¤éÁý²Ã¤·¤¿¡£
¿¦¤¬¡Ö½½Ê¬¡×¤È¡Ö½¢¿¦º¤Æñ¡×¤Î²óÅú¤«¤é»»½Ð¤¹¤ëÏ«Æ¯»Ô¾ì³Êº¹¤Ë´Ø¤¹¤ë»Ø¿ô¤Ï£±£¶¡¥£²¡£Á°·î¤Ï£²£²¡¥£²¤À¤Ã¤¿¡£
º£¸å£¶¥«·î°ÊÆâ¤Ë¼«Æ°¼Ö¤ò¹ØÆþ¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢½»Âð¤Î¹ØÆþ¤òÍ½Äê¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î³ä¹ç¤È¤È¤â¤Ë²áµî£µ¥«·î´Ö¤ÇºÇÄã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ µÙ²Ë¤ò¼è¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î³ä¹ç¤âºòÇ¯£±£°·î°ÊÍè¤ÎÄã¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬Ç¯Æâ¤Î¶âÍø¾å¾º¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
£Ã£Â¤Î¥Á¡¼¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¢¥À¥Ê¡¦¥Ô¡¼¥¿¡¼¥½¥ó»á¤Ï¡Ö¸½ºß¤ÎÏ«Æ¯»Ô¾ì¤Î¾õ¶·¤ËÂÐ¤¹¤ë¸«Êý¤Ï£¹·î°ÊÍè½é¤á¤Æ°²½¤·¡¢·Êµ¤¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ï£²¥«·îÏ¢Â³¤Ç¼å¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÈÊª²Á¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÀµÚ¤¬¼«Í³²óÅú¤ÎÃæ¤Ç°ú¤Â³¤Â¿¿ô¤òÀê¤á¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£