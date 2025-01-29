¥Û¥ó¥À¡¡2028Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥É¤ÇÅÅÆ°ÆóÎØÀìÍÑ¹©¾ì²ÔÆ¯¤Ø¡¡ÆóÎØ»ö¶È¤ÇÀ¤³¦¥·¥§¥¢5³äÌÜ»Ø¤¹
¥Û¥ó¥À¤Ï28Æü¡¢2028Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥É¤ÇÅÅÆ°ÆóÎØ¤ÎÀìÍÑ¹©¾ì¤ò²ÔÆ¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
ÉôÉÊ¤òÊ£¿ô¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¶¦ÍÑ¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÄ´Ã£¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥á¡¼¥«¡¼¤È¶¦Æ±¤Ç¿Ê¤á¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¥³¥¹¥È¶¥ÁèÎÏ¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï¡¢ÅÅÆ°¤ò´Þ¤àÆóÎØ»ö¶È¤Ç¡¢À¤³¦¥·¥§¥¢50¡ó¶á¤¯¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸½¹Ô¤Î¸¶ÉÕ¤ÎÀ¸»º½ªÎ»¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÆóÎØ¤Î¸ÜµÒ¿Í¸ý¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤Î¾¦ÉÊ¤òÁý¤ä¤·¤Ê¤¬¤é¼ãÇ¯ÁØ¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£