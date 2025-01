チェルシーに所属するイングランドの逸材は今冬プレミアリーグの舞台から姿を消す可能性がある。



『Mail Sport』によると、ポルトは今冬の移籍市場でチェルシーから21歳のイングランド人MFカーニー・チュクウェメカの獲得を検討しているという。



アストン・ヴィラの下部組織出身であるチュクウェメカは2021年7月に同クラブのトップチームに昇格すると、2022年8月にはアストン・ヴィラから2000万ポンドの移籍金で完全移籍。若く才能も豊かということもあり、6年契約という大型契約を結んだチュクウェメカだったが、チェルシー移籍後は怪我の影響もあり、主力定着には至らず。今季もEFLカップでの途中出場1試合、UEFAカンファレンス・リーグでの途中出場4試合と出場機会が激減している。





The backheel assist from Cole Palmer



Carney Chukwuemeka with a late goal to give @ChelseaFC the lead! #EmiratesFACup pic.twitter.com/jOBMEuqdkv