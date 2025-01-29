2·î4Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬DEEP¤ËËÊ¤¨¤ëÌë¡× ¡ØÉØ¿Í²Ê·Ï¤ÎÉÂµ¤¡Ù
ÉØ¿Í²Ê·Ï¤ÎÉÂµ¤
¢¡¥Æ¡¼¥Þ¡ÚÉØ¿Í²Ê·Ï¤ÎÉÂµ¤¡Û
»ÒµÜÆâËì¾É¤äÍñÁã¤¬¤ó¤Ê¤É¡¢½÷ÀÆÃÍ¤ÎÂ¡´ï¤Ëµ¯¤³¤ëÉÂµ¤¡Ä
¼«³Ð¾É¾õ¤¬½Ð¤Å¤é¤¯¡¢¤è¤¯¤¢¤ëÀ¸ÍýÄË¤äÀ¸ÍýÉÔ½ç¤È¤·¤ÆÊüÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È
µ¤¤Å¤«¤Ì¤¦¤Á¤ËÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¿¼¹ï¤ÊÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡£
º£²ó¤Ï¡ÖÉØ¿Í²Ê·Ï¤ÎÉÂµ¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆDEEP¤Ë³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£
¢§Áá´üÈ¯¸«¤Î¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤È¤Ï¡©
¢§¡È»ÒµÜðô¤¬¤ó¡É¡È»ÒµÜ¶Ú¼ð¡É¤ò·Ð¸³¤·¤¿µÙ°æÈþ¶¿¡õÎëÌÚº½±©¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È
¢§ÌðÂô¿´¤¬À¸ÍýÉÔ½ç¤¬¥¥Ã¥«¥±¤Çµ¤¤Å¤±¤¿ÉÂµ¤¤È¤Ï¡©
¢§½÷À¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©ÃËÀ¤Ë¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¡©¡ÈHPV¥ï¥¯¥Á¥ó¡É¤Ã¤Æ²¿¡©
²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤Ë¤âÏÃ¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤DEEP¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¸ì¤ê¹ç¤¤
¼Ò²ñ¤Î¥ê¥¢¥ë¤ËÇ÷¤ë¡¢Âç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ª
Ëè½µ¿åÍË21»þÊüÁ÷¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¤ÎÊÌ¥·¥ê¡¼¥ºÈÖÁÈ¡ª
Æü¡¹¤É¤³¤«¤Ç´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¤ò¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤é
Á°¸þ¤¤ÊÌ¤Íè¤Ø¤È·Ò¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡ã½Ð±é¼Ô¡ä
¡ÚMC¡Û¾åÅÄ¿¸Ìé
¡Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¡ÛÂçµ×ÊÝ²ÂÂå»Ò
¡Ú¥²¥¹¥È¡ÛÀõÍøÍÛ²ð/
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡µÙ°æÈþ¶¿¡¦ÎëÌÚº½±©¡¦»°ÎØ°½»Ò(»ºÉØ¿Í²Ê°å)¡¦ÌðÂô¿´¡¡¢¨50²»½ç