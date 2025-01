Fear, and Loathing in Las Vegas が、神戸のラグビーチーム、コベルコ神戸スティーラーズ オフィシャルチームソングとして書き下ろした新曲「Song of Steelers」を1月29日(水) にリリース。ミュージックビデオも同時公開した。「Song of Steelers」の歌詞は、神戸スティーラーズの前身となる神戸製鋼ラグビー部の部歌の歌詞の一部を英語にしたもの。伝統ある名門チームの誇りと勝負にかける思いを継承しつつ、現代風に表現しており、12月21日に開幕した<NTTジャパンラグビー リーグワン2024-25>にて、神戸スティーラーズの試合時などに使用され、熱戦を繰り広げる選手と会場に集まる観客を盛り上げている。

リリース情報

「Song of Steelers」





「Song of Steelers」【楽曲配信URL】https://LASVEGAS.lnk.to/songofsteelers

ライブ・イベント情報

<MEGA VEGAS 2025>

特設ページ https://megavegas.jp/

2025年3月22日(土) / 23日(日) 開場:10:30 開演:12:00

会場:神戸ワールド記念ホール



出演アーティスト

3/22(土)

Fear,and Loathing in Las Vegas/04 Limited Sazabys/トゲナシトゲアリ/Saucy Dog/ROTTENGRAFFTY/打首獄門同好会/フレデリック

3/23(日)

Fear,and Loathing in Las Vegas/The BONEZ/RAISE A SUILEN/SPYAIR/coldrain/Crossfaith/SHANK



TICKET

1DAY \9,900 (税込・自由席)

VIP指定席 \27,000 (税込・VIP指定席・オリジナルグッズ付き)

2DAY チケット \18,000 (税込・自由席)

VIP指定2DAYチケット \52,000 (税込・VIP指定席・オリジナルグッズ付き)

チケット一般発売 1/25(土)10時〜

https://eplus.jp/megavegas/

Fear, and Loathing in Las Vegas は、2025年も主催フェス<MEGA VEGAS 2025>をバンドのホームである神戸ワールド記念ホールにて 3月22日(土)、23日(日)の2DAYSにて開催する。詳細はラスベガス オフィシャルHP、および<MEGA VEGAS 2025>特設ページで。