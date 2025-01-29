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¡Ú³Ú¶ÊÇÛ¿®URL¡Ûhttps://LASVEGAS.lnk.to/songofsteelers
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2025Ç¯3·î22Æü(ÅÚ) / 23Æü(Æü)¡¡ ³«¾ì¡§10:30 ³«±é¡§12:00
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3/22(ÅÚ)
Fear,and Loathing in Las Vegas/04 Limited Sazabys/¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê/Saucy Dog/ROTTENGRAFFTY/ÂÇ¼ó¹öÌçÆ±¹¥²ñ/¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯
3/23(Æü)
Fear,and Loathing in Las Vegas/The BONEZ/RAISE A SUILEN/SPYAIR/coldrain/Crossfaith/SHANK
TICKET
1DAY \9,900 (ÀÇ¹þ¡¦¼«Í³ÀÊ)
VIP»ØÄêÀÊ \27,000 (ÀÇ¹þ¡¦VIP»ØÄêÀÊ¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÉÕ¤)
2DAY ¥Á¥±¥Ã¥È \18,000 (ÀÇ¹þ¡¦¼«Í³ÀÊ)
VIP»ØÄê2DAY¥Á¥±¥Ã¥È \52,000 (ÀÇ¹þ¡¦VIP»ØÄêÀÊ¡¦¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥ºÉÕ¤)
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https://eplus.jp/megavegas/