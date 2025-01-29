¥Ï¥»¥¬¥ï¡¢¡Ö¥È¥è¥¿ ¥»¥ê¥« LB 1600GT ¡È¥«¥¹¥¿¥à¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡É¡×ËÜÆü½Ð²Ù³«»Ï
¡Ú¥È¥è¥¿ ¥»¥ê¥« LB 1600GT ¡È¥«¥¹¥¿¥à¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡É¡Û
1·î29Æü ½Ð²Ù³«»Ï
²Á³Ê¡§3,740±ß
(C)HASEGAWA All Rights Reserved.
1·î29Æü ½Ð²Ù³«»Ï
²Á³Ê¡§3,740±ß
¡¡¥Ï¥»¥¬¥ï¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥È¥è¥¿ ¥»¥ê¥« LB 1600GT ¡È¥«¥¹¥¿¥à¥Ðー¥¸¥ç¥ó¡É¡×¤Î½Ð²Ù¤ò1·î29Æü¤Ë³«»Ï¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï3,740±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¥È¥è¥¿ ¥»¥ê¥« LB 1600GT¡×¤ò¥ê¥Ã¥×¤È¥Û¥¤ー¥ë¤ÇÄêÈÖ¥«¥¹¥¿¥à¤·¤¿¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡£¥Á¥ó¥¹¥Ý¥¤¥éー¤Ï¿·µ¬¥×¥éÉôÉÊ¡¢¥Û¥¤ー¥ë¤Ï°æ·å¥Û¥¤ー¥ë¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ü¥Ç¥£¥Ñー¥Ä¥«¥éー¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¡£
(C)HASEGAWA All Rights Reserved.
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£