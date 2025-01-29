¡ÚAmazon¥»ー¥ë¡ÛTurtle Beach¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ç¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×
¥»ー¥ë´ü´Ö¡§11·î29Æü～2·î11Æü23»þ59Ê¬
¡¡Amazon¤Ë¤ÆTurtle Beach¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£¥»ー¥ë´ü´Ö¤Ï11·î29Æü¤è¤ê2·î11Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
¡¡º£²ó¤Î¥»ー¥ë¤Ç¤ÏBluetoothÀÜÂ³¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¡£³Æ¼ï¤Î¥Ïー¥É¤Ç»È¤¨¤ë¤Û¤«¡¢ËÜÂÎ¤Ë¥Þ¥¤¥¯¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¥Ü¥¤¥¹¥Á¥ã¥Ã¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¥×¥ì¥¤¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÄ¹»þ´Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¤¬»ýÂ³¤¹¤ë¤Û¤«¡¢µÞÂ®½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡¡¥«¥éー¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¹ØÆþ¤¹¤ëºÝ¤Ï¥»ー¥ë²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤é¹ØÆþ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
TURTLE BEACH ¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È Stealth 600 Gen 3 PS ¥Û¥ï¥¤¥È
TURTLE BEACH ¥²ー¥ß¥ó¥°¥Ø¥Ã¥É¥»¥Ã¥È Stealth 600 Gen 3 PS ¥Ö¥é¥Ã¥¯