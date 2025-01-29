¥³¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥Üー¥É¾ÃÈñ¼Ô¿®Íê´¶»Ø¿ô¡Ê1·î¡Ë00:00
·ë²Ì¡¡104.1
Í½ÁÛ¡¡105.7¡¡Á°²ó¡¡109.5¡Ê104.7¤«¤é½¤Àµ¡Ë