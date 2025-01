Screenshot: PBS NewsHour / YouTube

何をやっておるんや…。

財政削減で36兆ドルに膨れ上がった米国債を減らすため新設された米政府効率化省(DOGE)。それを率いる大任を拝命したイーロン・マスクですが、あんまり張り切りすぎたのか、トランプ大統領就任式後の演説で「ハイル・ヒトラー!」と叫ぶナチス党員を想起させるポーズをとり、世界に波紋を呼んでいます。

問題のジェスチャーはこちら。

1回ならまだしも反対方向を向いて、またやってます…。これでSNSは大炎上。

あまりにも騒がれたので「当選に導いた観衆にハートを送ってるだけ。胸に手を当てて"My heart goes out to you"って言ってるじゃん」「自分でアスペルガーだと言っている人なので、場違いな発言や行動をしてしまうのかも」とかばう人も出てきています。確かに演説をフルバージョンで見ると、単に興奮してワケワカなポーズをやってるようにも…見えなくもないけど…。

でも現実問題、これを見た退役軍人の会は「ナチスドイツと戦った英霊が浮かばれない」と激おこですし、逆にネオナチは狂気乱舞で、ホロコースト否定論者までもが「俺たちの時代が来た!」と浮かれちゃってるので影響は大きそうです。新大統領が就任するなり、議事堂占拠の犯人(白人至上主義者、ネオナチ含む)も全員”大統領大量恩赦”で釈放されちゃいましたし、いろいろ不安を煽りますよね…。

当のイーロン・マスク自身は否定も肯定もしていなくて、X上でこう書いているだけですが…

「どうせ揚げ足取るなら、もっとマシな攻め方があるでしょ。なんでもかんでもヒトラー呼ばわりするのはもう古い」(イーロン・マスク / X)

その道の権威からは、どっからどう見てもナチス式敬礼だと言われてます。

「大学でナチスを学び、欧米でナチスドイツ史を教え、大手新聞にナチスドイツの記事を寄稿し、ナチスドイツの歴史・イデオロギー・政策に関する事実確認にかけてはネットで名が通っている自分から見ても、あれはナチス式敬礼だ」(Mike Stuchbery / X)

確信犯かウッカリかは本人のみぞ知るですが、このジェスチャー。やると本当にアウトなんで(EU一部加盟国では違法。ドイツでは最悪6カ月、チェコは5年の刑)、あんまり擁護しすぎても、子どもが真似しやしないかと心配。

その後も氏はナチスのジョークをX上で連発。トランプが発表したAIジョイントベンチャー「Stargate」にケチつけたことも相まって大統領側近の逆鱗に触れたという噂が広まり、週明けの27日には「イーロン・マスクがホワイトハウス追放」がGoogle検索タームの上位に上がってたりします(追い出されてはいなくて、イーロン本人は一笑に付している)。

今回の就任式では入閣予定者や議員よりGAFAMをはじめとするテック界トップがトランプ一族隣の上座に案内されたことも話題でした。イーロン・マスクはこの島をまとめるDOGEトップ。言動にもそれなりの慎重さが要求されそうです。

Source: YouTube, X