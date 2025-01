King & Princeが3月12日にリリースする16枚目となるシングル「HEART」のジャケット写真が公開された。また、TikTok King & Princeオフィシャルアカウントより、本日「HEART」のショート尺が先行配信されている。今作は永瀬廉主演ドラマ、カンテレ・フジテレビ系火ドラ★イレブン『御曹司に恋はムズすぎる』主題歌に起用されている。あらゆる世代の人々が勇気をもらって、キュンとして、前向きな気持ちで毎日を過ごせるようにと想いを込めた、King & Prince待望の王道ラブソングとなっている。

「HEART」



2025年3月12日リリース■初回限定盤A【CD+DVD】¥1,700(税込) / UPCJ-9058【CD収録内容】・01. HEART 02. Usual Kiss【DVD収録内容】1.「HEART」 Music Video2.「HEART」 Music Video -Dance ver.-3.「HEART」 Music Video Shooting Behind the scenes仕様:スリーブケース付き2Dケース、歌詞ブックレット■初回限定盤B【CD+DVD】¥1,700(税込) / UPCJ-9059【CD収録内容】・01. HEART 02. LIFE is FUSHIGI【DVD収録内容】1. Behind the scenes of Single「HEART」2. 様々なゲームに挑戦!チームワークチャレンジ PART2仕様:スリーブケース付き2Dケース、歌詞ブックレット■通常盤(初回プレス)【CD】¥1,200(税込) / UPCJ-9060【CD収録内容】・01. HEART 02. marble 03. I MY ME MINE仕様:3Pケース、歌詞ブックレット※通常盤(初回プレス)/UPCJ-9060終了後、通常盤/UPCJ-5016に切り替わります。■Dear Tiara盤DVD・Blu-ray(ファンクラブ限定盤)【CD+DVD】¥3,500(税込) / PROJ-5909【CD+Blu-ray】¥3,830(税込) / PROJ-5910【CD収録内容】・01. HEART 02. ONE LIFE※収録内容は、Dear Tiara盤DVD・Blu-rayともに共通となります。【DVD・Blu-ray収録内容】・Dear Tiara.・King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜 in LaLa arena TOKYO-BAY 2024.10.26 セレクションPOPSTAR in the KINGDOM / 染み/ Harajuku・「シンデレラガール / moooove!!」メドレー スタジオパフォーマンス映像・「HEART」スタジオパフォーマンス映像・Behind the scenes of「シンデレラガール / moooove!!」メドレー スタジオパフォーマンス & 「HEART」スタジオパフォーマンス・「HEART」初披露映像(King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re:ERA〜 in Asue Arena Osaka 2025.1.24)REN NAGASE ver.KAITO TAKAHASHI ver.※収録内容は、Dear Tiara盤DVD・Blu-rayともに共通となります。仕様:三方背ケース(177mm☓141mm)、デジパック、フォトブックレット24P■封入特典・初回限定盤A/特典:トレーディングカードAタイプ 1種・初回限定盤B/特典:トレーディングカードBタイプ 1種・通常盤(初回プレス)/特典:トレーディングカードCタイプ 1種※各特典ごとに写真は異なります。■初回封入特典・初回限定盤A/期間限定動画A視聴シリアルナンバー・初回限定盤B/期間限定動画B視聴シリアルナンバー・通常盤(初回プレス)/期間限定動画C視聴シリアルナンバー視聴期間:2025年3月11日(火) 昼12:00〜2025年4月11日(金)18:00まで■先着外付け特典・初回限定盤A/特典:フォトカード(A6)・初回限定盤B/特典:クリアポスター(A4)・通常盤(初回プレス)/特典:トレカ3種セット※3形態同時購入特典:オリジナルピンバッジ・Dear Tiara盤/特典:ステッカーシート(A6)