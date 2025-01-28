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2.¡ÖHEART¡× Music Video -Dance ver.-
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1. Behind the scenes of Single¡ÖHEART¡×
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¡¦King & Prince LIVE TOUR 24-25 ¡ÁRe:ERA¡Á in LaLa arena TOKYO-BAY 2024.10.26 ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
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¡¦¡ÖHEART¡×½éÈäÏª±ÇÁü(King & Prince LIVE TOUR 24-25 ¡ÁRe:ERA¡Á in Asue Arena Osaka 2025.1.24)
REN NAGASE ver.
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