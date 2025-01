ベリーグッドマンが、2024年リリースした配信EP「Party Party Party」を引っ提げた<ZeppTour“Party Party Party”TOUR 2024-2025>のファイナル公演を東京・Zepp Hanedaで開催した。紗幕で覆われたステージが、パーティーの開催を心待ちにしたファンの期待を煽る。オープニングSEとしてEPのリード曲でもある「タンスの前でダンス」が流れ、レーザーの照明が飛び交うなか、曲に合わせ踊るダンサーの影が映し出され、ライブハウスが一気に“パーティー”会場に変貌する。曲が終わると紗幕がおとされメンバーが登場。溢れんばかりの歓声のなか、ライブがスタート。

セットリスト



SE タンスの前でダンス

01. Pain, Pain Go Away feat. MUTSUKI from Softly

02. チョベリグ2

03. オドリバ★ジャポニカ

04. Anniversary

05. Hello

06. Trip

07. It's no money

08. ライトスタンド

09. 花よりも花を咲かせる土になれ

10. Supernova (KSUKE Remix)

11. 飲みニケーション

12. GroovyでDancingなParty

13. Wonderful Days

14. TTM



En1. “メガミックス”

(ライオン〜ダイヤモンド〜ハイライト〜ファンファーレ〜コンパス)

En2. Good Time

En3. 祭りのあと

En4. アイカタ

『サンキュー』

2025年2月26日(水)リリース

商品詳細https://berrygoodman.com/contents/886338

商品予約ページhttps://linktr.ee/berrygoodman



■初回限定盤(2CD+グッズ+スリーブ仕様)

CRCP-40700/01/\5,000(税抜価格:\4,545)



■イベントチケット付き初回限定盤(クラウン徳間ショップ限定)

CRZP-58/\7,000(税抜価格:\6,364)



■通常盤(CD)

CRCP-40702/\3,000(税抜価格:\2,727)



▼CD

DISC1(全形態共通)

M1. Intro〜サンキュー〜

M2. CLASSIC(阪神甲子園球場100周年記念事業応援ソング)

M3. Wonderful Days(ABC テレビ「ぺこぱのまるスポ」テーマソング)

M4. 花よりも花を咲かせる土になれ(NHKみんなのうた2024年12月〜2025年1月)

M5. Thank You Mama

M6. となり (MBS「ゼニガメ」エンディング曲)

M7. 名もなき夢(ABC テレビ「LIFE〜夢のカタチ〜」テーマソング)

M8. ハナウタ

M9. Luv Story -Berry Mix-

M10 '88

M11. ガッツポーズ(「松屋」ブランドムービー 「明日へ、がっつけ」タイアップソング)

M12. FIND YOU(#SAGAジモト青春ソング プロジェクト楽曲)



Disc2(初回限定盤/イベントチケット付き初回限定盤のみ)

「Party Party Party」

M1. チョベリグ2

M2. TTM

M3. タンスの前でダンス

M4. It's no money

M5. 祭りのあと



▼グッズ(初回限定盤のみ/イベントチケット付き初回限定盤)

プレイリストステッカー



▼イベント付き初回限定盤 購入者限定大特典会

大阪会場 ハービスホール 小ホール

3月16日(日)12:00~19:00



東京会場 浜離宮朝日ホール 小ホール

3月20日(木祝)12:00~19:00



特典会内容

・特製サイン色紙に直筆サイン&お名前

・メンバーと4ショット撮影

<ベリーグッドマン “サンキュー” TOUR 2025>

4月12日(土)大阪・枚方市総合文化芸術センター [BAND&DJ style]

4月20日(日)東京・昭和女子大学 人見記念講堂 [BAND&DJ style]

4月26日(土)広島・JMSアステールプラザ 大ホールTOUR [BAND&DJ style]

4月27日(日)岡山・倉敷市芸文館 [BAND&DJ style]

4月29日(火祝)香川・レクザムホール(香川県県民ホール) 小ホール [BAND&DJ style]

5月10日(土)神奈川・海老名市文化会館 大ホール [BAND&DJ style]

5月11日(日)茨城・取手市民会館 [BAND&DJ style]

5月17日(土)滋賀・大津市民会館 大ホール [BAND&DJ style]

5月18日(日)奈良・なら100年会館 [BAND&DJ style]

5月24日(土)鹿児島・川商ホール(鹿児島市民文化ホール) 第二ホール [BAND&DJ style]

5月25日(日)福岡・福岡国際会議場 メインホール [BAND&DJ style]

6月14日(土)静岡・静岡グランシップ 中ホール・大地 [BAND&DJ style]

6月15日(日)兵庫・アクリエひめじ 大ホール [BAND&DJ style]

6月21日(土)北海道・Zepp Sapporo [DJ style]

6月28日(土)熊本・熊本城ホール シビックホール [DJ style]

6月29日(日)宮崎・野口遵記念館 [DJ style]

7月5日(土)宮城・仙台GIGS [DJ style]

7月11日(金)石川・金沢市文化ホール [BAND&DJ style]

7月13日(日)愛知・名古屋市公会堂 [BAND&DJ style]

7月20日(日)大阪・グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場) メインホール [BAND&DJ style]

7月21日(月祝)大阪・グランキューブ大阪(大阪府立国際会議場) メインホール [BAND&DJ style]

7月26日(土)沖縄・沖縄県男女共同参画センター てぃるる [DJ style]



SIDE-A [BAND&DJ style]

FC先着 \7,000 / 一般 \7,500 / 高校生以下学割 \5,000

SIDE-B [DJ style]

FC先着 \6,500 / 一般 \7,000 / 高校生以下学割 \5,000



オフィシャルHP先行(抽選)

1月27日(月) 18:00 - 2月9日(日) 23:59

詳細はこちら

https://berrygoodman.com/contents/882884

「Pain, Pain Go Away feat. MUTSUKI from Softly」「チョベリグ2」「オドリバ★ジャポニカ」と、普段のライブではなかなかやらない曲と定番のアッパーソングを一気に披露し、会場を盛り上げる。MOCAが「今日誕生日の人〜!」声をかけ、指名したファンから名前を聞き出し「Anniversary」を会場とともに歌い祝う。今回のツアーのコンセプト、“パーティーチューンが収録されたEPだけではなく、誕生日会、結婚式、ベリーグッドマンのライブも、全てパーティーである”。タイトルの通り、客席もステージもパーティーモードが続く。Roverが、「皆様、ようこそ!Zepp Hanedaにお越し下さいました!新年明けましておめでとうございます。」と関東のファンへ改めて新年の挨拶を伝える。HiDEXは、ライブ当日にもかかわらず、何も持たずに家を出てきてしまった失敗エピソードを披露し、会場を驚かせる。Roverの「楽しいParty Party Partyですから、もっと皆さんと一つになりたいと思います」という宣言のあと、「Trip」「It's no money」でバックダンサーとともに飛び跳ね、会場を一つにする。MCではRoverとMOCAが互いのトークを窘め合いHiDEXや客席を笑わせる。そんなトークと世情を踏まえながら、MOCAが「歪みあってもおかしな世の中になりそうで、僕たちは一生懸命、誰かが辛い時に背中押せる応援歌作っていきたいと思います」と、「ライトスタンド」、『NHKみんなのうた』(2024年12月〜2025年1月放送)で話題の「花よりも花を咲かせる土になれ」を熱唱。力強くも優しい歌声が会場を包み込む。MOCAからの「ツアーファイナル東京、まだまだ楽しむ準備できてますか!?」の声かけを合図にコールアンドレスポンスが始まる。「飲みニケーション」では、MOCAが客席におり、ファンを数人連れてステージに戻る。続く、「GroovyでDancingなParty」「Wonderful Days」でも数名がステージに乗せられ、どれがメンバーかダンサーかファンかといった状況。笑いを堪えたメンバーの歌声も震える。総勢何名がステージに上がったかわからない“ベリグ”のライブの真骨頂が垣間見れた。本編最後は、Roverからの「元気よくお別れしたいな!ということで」の合図で、タオルを回して盛り上がる「TTM」で、思い残すことのないよう会場の熱量をあげる。アンコールは、ステージに戻ってきたMOCAの「歌ってない応援ソングまだありますよ!東京こぶしを!」を合図にスペシャルメドレー “メガミックス”(ライオン〜ダイヤモンド〜ハイライト〜ファンファーレ〜コンパス)で始まる。彼らの応援歌に救われる人は多い。この会場にいる人たちが、パーティーが終わった後もまた日々を一生懸命頑張れるように、熱い歌声を響かせる。最後は、メンバーが客席に下り「祭りのあと」を披露。楽曲のとおり、みんなで盛り上がった帰りは少し寂しい、そんな思いを会場全員で共有するように優しく歌う。ステージに戻ると、Roverが「これで終わっちゃうのかと思うと、寂しくて。一つだけ提案していいですか?もう1曲歌ってもいいですか?」と会場を沸かす。そのまま、「言葉は要りません。また会いましょう。そばにいる人に感謝を歌ってる歌です。ツアー全5公演、最高のパーティーになりました。皆さんのおかげです。ありがとうございました」と感謝を込めて「アイカタ」が歌われ、ライブという名の“パーティー”が幕を閉じた。まさに“アイカタ”、ファンとの距離感の近さが伺える最高のツアーだった。ベリーグッドマンは、2月26日にフルアルバム『サンキュー』をリリースする。このアルバムの初回限定盤には、配信EP「Party Party Party」も収録される。このライブツアーを思い出せるだろう。さらにアルバムを引っ提げた次回ツアー <ベリーグッドマン “サンキュー” TOUR 2025>の開催も発表されている。このツアーでは、バンド編成の会場も予定されているとのことだ。写真◎Shun Fujita(ARIGATO MUSIC)