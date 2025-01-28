¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥Ç¥£¥µ¥·¡¡photo/Getty images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ïº£Åß¿·¤¿¤ÊDF³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Ù¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¥¹»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ïº£Åß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ë26ºÐ¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½DF¥¢¥¯¥»¥ë¡¦¥Ç¥£¥µ¥·¤Î³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£

2023Ç¯8·î¤ËAS¥â¥Ê¥³¤«¤é4500Ëü¥æ¡¼¥í¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ç¥£¥µ¥·¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòµ¨¤Ï¥Þ¥¦¥ê¥·¥ª¡¦¥Ý¥Á¥§¥Ã¥Æ¥£¡¼¥ÎÁ°´ÆÆÄ¤Î¸µ¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°29»î¹ç¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢2¥´¡¼¥ë¤òµ­Ï¿¤¹¤ë¤Ê¤É¥¯¥é¥Ö¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¤·¤«¤·¡¢º£µ¨¤«¤é¿·¤¿¤Ë»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¤ÏÄê°ÌÃÖ³ÎÊÝ¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¤¬¤ï¤º¤«¤Ë4»î¹ç¤È½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸ÂÄêÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£

¤½¤ó¤Ê¥Ç¥£¥µ¥·¤Ë¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¹Ô¤­¤Î²ÄÇ½À­¤¬Éâ¾å¡£¸½ºß¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤Ï¥Ç¥£¥µ¥·¤Î°ÜÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ò¾Ä¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¥Ç¥£¥µ¥·¤Ë¤ÏÂ¾¤Ë¤â¥Ê¥Ý¥ê¤äAC¥ß¥é¥ó¡¢¥¦¥ë¥Ö¥¹¡¢¤½¤·¤Æ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤¬´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Æ±Áª¼ê¼«¿È¤Ï¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¹Ô¤­¤òÇ®Ë¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£

¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¸ÂÄêÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢²¤½£¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¿Íµ¤³ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥£¥µ¥·¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¥Ç¥£¥µ¥·¤À¤¬¡¢º£Åß¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤òµî¤ë·èÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£