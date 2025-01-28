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Axel Disasi's third goal of the season. #CFC | #BreChe pic.twitter.com/FUoWypxi7W— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 2, 2024