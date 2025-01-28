ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¤Î¤á¤¤¡¦ÀÐÀîËþÎ¤Æà 19ºÐ¡Ö¤³¤Î¾Þ¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¡¡¥ß¥¹ÆüËÜ¥°¥é¥ó¥×¥ê
¡ØÂè57²ó ¥ß¥¹ÆüËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2025¡Ù¤ÎºÇ½ª¿³ºº¤¬27Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢Âç³ØÀ¸¤ÎÀÐÀîËþÎ¤Æà¤µ¤ó(19)¤¬¡Ø¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤È¡Ø¥ß¥¹ÃåÊª¡Ù¤Î¥À¥Ö¥ë¼õ¾Þ¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî¤µ¤ó¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡¦¥Õ¥§¥ê¥¹½÷³Ø±¡Âç³ØÊ¸³ØÉô1Ç¯¡£º£²ó¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÃæ¤ÇºÇÇ¯¾¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¤ª¤Ð¤¬ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë±é²Î²Î¼ê¤ÎÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¡£¤ª¤Ð¤Î³èÌö¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÉñÂæ¤Ç¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤ëÂ¸ºß¤ËÆ´¤ì¡¢¼«¤é¤¬¤½¤ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢ÂçÎ³¤ÎÎÞ¤ò¤³¤Ü¤·¤¿ÀÐÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¥°¥é¥ó¥×¥ê¤òÄº¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤ÆÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¡Ê¥ß¥¹ÆüËÜ¤Î¡ËÊÙ¶¯²ñ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¤Ï¡¢´¶ÁÛ¤Ê¤É½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Îµ¤ÉÕ¤¤ò¤¹¤°¤Ë¼«Ê¬¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¥Ñ¥Ã¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¯¤Æ¡¢Â¾¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿´î¤Ó¤ò¡Ö»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Êì¤Ë´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÂÎ·Á´ÉÍý¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢°áÁõ¤Î½àÈ÷¤â¡¢Êì¤¬°ìÀ¸·üÌ¿»ä¤Î¤¿¤á¤Ë°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Î¾Þ¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥ß¥¹ÆüËÜ¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤òÇØÉé¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥ß¥¹ÆüËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ÏÆüËÜ¤ÇºÇ¤â¸Å¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ç¡ÈÆüËÜ¤é¤·¤¤Èþ¤·¤µ¡É¤ò·Ç¤²¡¢Ì´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÎÏ¤òÈ÷¤¨¤¿½÷À¤ÎÇÚ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áª¤Ð¤ì¤¿¥ß¥¹ÆüËÜ¼õ¾Þ¼Ô¤Ï¥ß¥¹ÆüËÜ¤¬Äó¾§¤¹¤ë¡ÈÆâÌÌ¤ÎÈþ¡¦³°¸«¤ÎÈþ¡¦¹ÔÆ°¤ÎÈþ¡É¤òËá¤¾å¤²¡¢¾Íè¤ÎÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤ë¼ÂÎÏ¤ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£²áµî¤Ë¤Ï¡¢Âè20²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Î³ð Èþ¹á¤µ¤ó¡¢Âè24²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÆ£¸¶µª¹á¤µ¤ó¤é¤¬¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£