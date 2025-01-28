¥¥ë ¥Õ¥§ ¥Ü¥óµþÅÔ¡Ö¸Ï»³¿å¡×ÃåÁÛ¤Î±§¼£ËõÃã¥¿¥ë¥È¡¢¡ÈÄÔ´î¡É¤ÎÇ»¸üËõÃã¥à¡¼¥¹¡ß¥¸¥å¡¼¥·¡¼çõ
¥¥ë ¥Õ¥§ ¥Ü¥ó(Qu'il fait bon)¤«¤é¡¢¿·ºî¥¿¥ë¥È¡ÖµþÅÔÉÜ±§¼£»Ô»º¡ÈÄÔ´î¡ÉËõÃã¤È¥¤¥Á¥´¤Î¥¿¥ë¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£2025Ç¯2·î1Æü(ÅÚ)¤«¤é2·î25Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¡¢¥¥ë ¥Õ¥§ ¥Ü¥óµþÅÔ¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄêÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¥¥ë ¥Õ¥§ ¥Ü¥ó¤«¤é¡Ö¸Ï»³¿å¡×¥¤¥á¡¼¥¸¤Î±§¼£ËõÃã¥¿¥ë¥È
¡ÖµþÅÔÉÜ±§¼£»Ô»º¡ÈÄÔ´î¡ÉËõÃã¤È¥¤¥Á¥´¤Î¥¿¥ë¥È¡×¤Ï¡¢µþÅÔ¡¦±§¼£¤Ë¤¢¤ëÃãÇÀ²È¡ÖÀ½ÃãÄÔ´î¡×¤Î±§¼£ËõÃã¤È¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Êçõ¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥¿¥ë¥È¡£¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤ÉÊ¼ï¡Ö¤µ¤ß¤É¤ê¡×¤Î°ìÈÖÃã¤Î¤ß¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¾å¼Á¤Ê±§¼£ËõÃã¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»Ý¤ß¤ÈË¤«¤Ê¹á¤ê¡¢¿¼¤¤¥³¥¯¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡£
¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¥¿¥ë¥È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡È¥Ð¥¿¡¼¹á¤ë¡É¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ç»¸ü¥à¡¼¥¹¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ý¤É¤±¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤ò½Å¤Í¡¢±§¼£ËõÃã¿Ô¤¯¤·¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£»Å¾å¤²¤Ë¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Îçõ¤ò¾þ¤êÉÕ¤±¤¿¤Û¤«¡¢±§¼£ËõÃã¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ÇÆüËÜÄí±à¤ò»×¤ï¤»¤ë¡È¸Ï»³¿å¡É¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¾ÜºÙ¡Û
¡ÖµþÅÔÉÜ±§¼£»Ô»º¡ÈÄÔ´î¡ÉËõÃã¤È¥¤¥Á¥´¤Î¥¿¥ë¥È¡×
È¯Çä´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î1Æü(ÅÚ)¡Á2·î25Æü(²Ð)
¼è°·Å¹ÊÞ¡§¥¥ë ¥Õ¥§ ¥Ü¥óµþÅÔ
²Á³Ê¡§¥Ô¡¼¥¹ 1,058±ß¡¢¥Û¡¼¥ë(25cm) 10,584±ß
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥¥ë ¥Õ¥§ ¥Ü¥óµþÅÔ
TEL¡§075-254-8580
¡Ú¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à¡Û¥¥ë ¥Õ¥§ ¥Ü¥óµþÅÔ¡Ö¸Ï»³¿å¡×ÃåÁÛ¤Î±§¼£ËõÃã¥¿¥ë¥È¡¢¡ÈÄÔ´î¡É¤ÎÇ»¸üËõÃã¥à¡¼¥¹¡ß¥¸¥å¡¼¥·¡¼çõ