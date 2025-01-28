北山宏光、最新EP『Just Like That -Special Edition-』リリース決定
北山宏光が、2月3日0時に最新デジタルEP『Just Like That -Special Edition-』をリリースすることを発表した。
本作品は、かねてより親交の深いI Don’t Like Mondays.より提供を受けた「Just Like That」、そしてファン人気の高い「DON'T WANNA DIE」の2曲から始まる。
そのほかにも、バンドサウンドに北山宏光の艶っぽい歌声を乗せたメロウなナンバーから、今作も自身で作詞を手がけた情熱がダイレクトに伝わるエネルギッシュな楽曲まで全6曲を収録。
さらに、2月3日から2月9日まで、全日18時から20時にStationheadにて＜Listening Party『Just Like K+』＞を行うことも発表。最終日には北山宏光本人も登場する予定となっている。
Digital EP『Just Like That -Special Edition-』
2025年2月3日(月)配信リリース
配信リンク：https://tobe-music.lnk.to/JustLikeThat_EP
事前予約キャンペーン：https://cp.di gl e.tokyo/hi romitsukitayama/justl ikethat/
収録曲
1. Just Like That
2. DON'T WANNA DIE
3. 始まりの螺旋
4. my planetarium
5. オズモシス
6. LONER
CD「Just Like That」
◾︎初回生産限定盤A
CD+Blu-ray
\1,870 (税込) / TBCT0747X
【収録楽曲】
1. Just Like That
2. DON'T WANNA DIE
3. 始まりの螺旋
【Blu-ray収録内容】
1.「Just Like That」Music Video 2.「Just Like That」Music Video
Behind The Scenes
◾︎初回生産限定盤B
CD+Blu-ray
\1,870 (税込) /TBCT0748X
【収録楽曲】
1. Just Like That
2. DON'T WANNA DIE
3. my planetarium
【Blu-ray収録内容】
1.「THE BEAST」Music Video
2.「THE BEAST」Music Video Behind The Scenes
3.「COMIC」Music Video
4.「COMIC」Music Video Behind The Scenes
◾︎通常盤
CD
\1,320 (税込) /TBCT0749
【収録楽曲】
1. Just Like That
2. DON'T WANNA DIE
3. オズモシス
4. LONER
・特典情報
3形態まとめ買い特典は 「ドントワナダイステッカー」
関連リンク
◆北山宏光 オフィシャルX