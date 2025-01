北山宏光が、2月3日0時に最新デジタルEP『Just Like That -Special Edition-』をリリースすることを発表した。本作品は、かねてより親交の深いI Don’t Like Mondays.より提供を受けた「Just Like That」、そしてファン人気の高い「DON'T WANNA DIE」の2曲から始まる。そのほかにも、バンドサウンドに北山宏光の艶っぽい歌声を乗せたメロウなナンバーから、今作も自身で作詞を手がけた情熱がダイレクトに伝わるエネルギッシュな楽曲まで全6曲を収録。

CD「Just Like That」



2025年2月3日(月)リリース◾︎初回生産限定盤ACD+Blu-ray\1,870 (税込) / TBCT0747X【収録楽曲】1. Just Like That2. DON'T WANNA DIE3. 始まりの螺旋【Blu-ray収録内容】1.「Just Like That」Music Video 2.「Just Like That」Music VideoBehind The Scenes◾︎初回生産限定盤BCD+Blu-ray\1,870 (税込) /TBCT0748X【収録楽曲】1. Just Like That2. DON'T WANNA DIE3. my planetarium【Blu-ray収録内容】1.「THE BEAST」Music Video2.「THE BEAST」Music Video Behind The Scenes3.「COMIC」Music Video4.「COMIC」Music Video Behind The Scenes◾︎通常盤CD\1,320 (税込) /TBCT0749【収録楽曲】1. Just Like That2. DON'T WANNA DIE3. オズモシス4. LONER・特典情報3形態まとめ買い特典は 「ドントワナダイステッカー」