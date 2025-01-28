¡Ö¸ÀÎî¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÂç»ö¤À¤È»×¤¦¡×Saucy DogÀÐ¸¶¿µÌé ¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¡È¥²¥óÃ´¤®¡É¤Ë»ýÏÀ
3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖSaucy Dog¡Ê¥µ¥¦¥·¡¼¥É¥Ã¥°¡Ë¡×¤ÎÀÐ¸¶¿µÌé¡ÊVo¡¿Gt¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË 23:08º¢¡Á¡Ë¡£
1·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÉáÄÌ¤Î¿¿¤óÃæ¡É¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯¡ÖÉáÄÌ of ÉáÄÌ¡×¤Î¼ø¶È¡ÊÊüÁ÷¡Ë¤ò¼Â»Ü¡£À¸ÅÌ¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¤¬¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¥²¥óÃ´¤®¡É¤Î¡ÈÉáÄÌ¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
»ä¤ÏÆüº¢¤«¤é¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤È¤«Íß¤·¤¤¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÀäÂÐÁ´Éô³ð¤¦¡×¤È¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¾¡¼ê¤ËÆ¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¥ë¡¼¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤Î¿®¹æ¤¬ÅÏ¤ì¤¿¤é´ê¤¤¤¬³ð¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê18ºÐ¡Ë
¡ãÀÐ¸¶¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
²¶¤â»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤â¤Ê¡£¡ÖÀäÂÐ³ð¤¦¡×¤È¤«¡Ö²»³Ú¤ÇÈÓ¿©¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤·¤ç¡ª¡×¤°¤é¤¤¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¤Í¡£¸ÀÎî¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÂç»ö¤À¤È»×¤¦¤è¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
»ä¤Î¥²¥óÃ´¤®¤Ï¡¢³Ø¹»¤Î¥Æ¥¹¥È¤ä½Î¤ÎÌÏ»î¤ÎÆü¤ÎÄ«¤Ë¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤ò°û¤à¤³¤È¤Ç¤¹¡£Âç»ö¤ÊÆü¤ÎÆüÃæ¡¢µÞ¤ËÌ²¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Þ¤º¤¤¤È»×¤¤¡¢º£Ç¯¤Î½©¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ä«¤Ë¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¤·¡¢°ìÀÐÆóÄ»¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê15ºÐ¡Ë
¡ãÀÐ¸¶¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¥Û¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤¤¤¤¤Í¡ª ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥óºî¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡¡²¶¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤â¿¿»÷¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤Í¡£
¡ö
ÈÖÁÈ¤ËÆÏ¤¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥²¥óÃ´¤®¤ÎÉáÄÌ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«°Õ³°¤È¥»¥ª¥ê¡¼¤¬¤Ê¤¤¡×¡£¿ô²ó¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¡¢¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¡¢¥ë¡¼¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¸ý¤Ë½Ð¤¹¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥í¥Ã¥¯²èÌÌ¤È¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤À¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
----------------------------------------------------
1·î21Æü¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë http://www.tfm.co.jp/link.php?id= 11679
Ä°¼è´ü¸Â¡¡2025Ç¯1·î29Æü¡Ê¿å¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢COCO¶µÆ¬¡ÊCRAZY COCO¡Ë¡¿·îÍË¡Á²ÐÍË¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë¡¿¿åÍË¡Á¶âÍË
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
1·î21Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÉáÄÌ¤Î¿¿¤óÃæ¡É¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¯¡ÖÉáÄÌ of ÉáÄÌ¡×¤Î¼ø¶È¡ÊÊüÁ÷¡Ë¤ò¼Â»Ü¡£À¸ÅÌ¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¤¬¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡È¥²¥óÃ´¤®¡É¤Î¡ÈÉáÄÌ¡É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÎÀÐ¸¶¿µÌé¡ÊSaucy Dog¡Ë
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
»ä¤ÏÆüº¢¤«¤é¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤È¤«Íß¤·¤¤¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡ÖÀäÂÐÁ´Éô³ð¤¦¡×¤È¸ý¤Ë½Ð¤·¤Æ¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤Ë¤â¡¢¾¡¼ê¤ËÆ¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¥ë¡¼¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤Î¿®¹æ¤¬ÅÏ¤ì¤¿¤é´ê¤¤¤¬³ð¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê18ºÐ¡Ë
¡ãÀÐ¸¶¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
²¶¤â»×¤Ã¤Æ¤¿¤«¤â¤Ê¡£¡ÖÀäÂÐ³ð¤¦¡×¤È¤«¡Ö²»³Ú¤ÇÈÓ¿©¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤·¤ç¡ª¡×¤°¤é¤¤¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¿¤ê¤È¤«¤Í¡£¸ÀÎî¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤ÏÂç»ö¤À¤È»×¤¦¤è¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
»ä¤Î¥²¥óÃ´¤®¤Ï¡¢³Ø¹»¤Î¥Æ¥¹¥È¤ä½Î¤ÎÌÏ»î¤ÎÆü¤ÎÄ«¤Ë¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤ò°û¤à¤³¤È¤Ç¤¹¡£Âç»ö¤ÊÆü¤ÎÆüÃæ¡¢µÞ¤ËÌ²¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Þ¤º¤¤¤È»×¤¤¡¢º£Ç¯¤Î½©¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£Ä«¤Ë¥Û¥Ã¤È¤¹¤ë¤·¡¢°ìÀÐÆóÄ»¤Ç¤¹¤è¡£¡Ê15ºÐ¡Ë
¡ãÀÐ¸¶¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¥Û¥Ã¥È¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤¤¤¤¤Í¡ª ¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤Ê¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¥óºî¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡¡²¶¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤â¿¿»÷¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤Í¡£
¡ö
ÈÖÁÈ¤ËÆÏ¤¤¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¥²¥óÃ´¤®¤ÎÉáÄÌ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«°Õ³°¤È¥»¥ª¥ê¡¼¤¬¤Ê¤¤¡×¡£¿ô²ó¥¸¥ã¥ó¥×¤¹¤ë¡¢¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¡¢¥ë¡¼¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¸ý¤Ë½Ð¤¹¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥í¥Ã¥¯²èÌÌ¤È¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤À¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
----------------------------------------------------
1·î21Æü¡Ê²Ð¡ËÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë http://www.tfm.co.jp/link.php?id= 11679
Ä°¼è´ü¸Â¡¡2025Ç¯1·î29Æü¡Ê¿å¡ËAM 4:59 ¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢COCO¶µÆ¬¡ÊCRAZY COCO¡Ë¡¿·îÍË¡Á²ÐÍË¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë¡¿¿åÍË¡Á¶âÍË
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/