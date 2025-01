北山宏光、デジタルEP『Just Like That-Special Edition-』配信リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■2月3日から2月9日までStationheadにてリスニングパーティー『Just Like K+』開催発表!最終日には北山本人登場予定

北山宏光の最新デジタルEP『Just Like That-Special Edition-』が、2月3日に配信リリースされることが発表となった。

本作品は、かねてより親交の深いI Don’t Like Mondays.より提供を受けた「Just Like That」、そしてファン人気の高い「DON’T WANNA DIE」の2曲から始まる。その他にも、バンドサウンドに北山宏光の艶っぽい歌声を乗せたメロウなナンバーから、今作も自身で作詞を手掛けた情熱がダイレクトに伝わるエネルギッシュな楽曲まで全6曲を収録。

また、本デジタルEPの配信リリースを記念して、未公開のオリジナル画像が手に入るふたつの事前予約キャンペーンがスタートした。詳しくは、キャンペーンサイトまで。

さらに、2月3日から2月9日まで、全日18時~20時にStationheadにてListening Party『Just Like K+』を行うことも発表。最終日には北山宏光本人も登場する予定となっている。

※北山宏光公式Stationheadアカウントは「kitayamaofficial」で検索

デジタルEPのリリース日を前に、今後もあらたな情報が更新されていく。

リリース情報

2025.02.03 ON SALE

DIGITAL EP『Just Like That-Special Edition-』

<収録曲>

1. Just Like That

2. DON’T WANNA DIE

3. 始まりの螺旋

4. my planetarium

5. オズモシス

6. LONER

2025.02.03 ON SALE

SINGLE「Just Like That」

事前予約キャンペーンサイト

https://cp.digle.tokyo/hiromitsukitayama/justlikethat/

北山宏光 OFFICIAL SITE

https://tobe-official.jp/artists/hiromitsukitayama