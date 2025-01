DEZERTが明日1月29日に、2025年第1弾リリース「オーディナリー」を配信。あわせてリリックビデオを公開する。本楽曲は、これまでもライブの重要なポイントで演奏されてきたが音源化されていなかった。ファンにとっても“特別”なナンバーだ。千秋(Vo)は数年前から本楽曲を日本武道館公演来場者にCDとして配布することを公言しており、2024年12月27日の初の武道館ワンマンライブでそれを実現。当日、武道館に来ることの出来なかったファンや、未だDEZERTに触れたことのないリスナーにもこの曲を届けたいという思いから今回の配信リリースが決定した。

イベントライブ情報



<キズ×DEZERT This Is The “VISUAL”>3月1日(土)日比谷野外大音楽堂OPEN 16:00 / START 17:00<Psycho le Cému presents 姫路シラサギROCK FES 2025>5月2日(金)ひめじアクリエ大ホールOPEN 13:00 / START 14:00<INORAN presents -SONIC DIVE 2025->5月17日(土)渋谷クラブクアトロ OPEN 17:15 / START 18:00