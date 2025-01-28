King ＆ Prince、16枚目シングル「HEART」ジャケット写真4種＆収録内容一挙解禁 開催中ツアー「Re：ERA」映像も
【モデルプレス＝2025/01/28】King ＆ Princeの16枚目となるシングル『HEART』（3月12日リリース）のジャケット写真4種と収録内容が解禁された。
【写真】キンプリ永瀬廉、年上女優とベッドで密着
今作は永瀬廉主演ドラマ、カンテレ・フジテレビ系火ドラ★イレブン「御曹司に恋はムズすぎる」の主題歌。楽曲は、あらゆる世代の人々が勇気をもらって、キュンとして、前向きな気持ちで毎日を過ごせるようにと想いを込めた、King ＆ Prince待望の王道ラブソングとなっている。
また16枚目となるシングル『HEART』の商品内容も一挙公開。楽曲は「HEART」含む各形態新曲6曲が収録。初回限定盤Aには「Usual Kiss」、初回限定盤Bには「LIFE is FUSHIGI」、通常盤には「marble」「 I MY ME MINE」、そしてDear Tiara盤には「ONE LIFE」が収録される。
そして、特典映像も豪華な内容に。Dear Tiara盤（ファンクラブ盤）には、現在行われているコンサートツアーKing ＆ Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re：ERA〜より「POPSTAR in the KINGDOM」「染み」「Harajuku」と今年1月24日に同ツアーAsue Arena Osakaで初披露された「HEART」が早くも収録される。その他、「HEART」「シンデレラガール」「moooove!!」のスタジオパーマンス映像やメイキング映像も収録され、豪華な内容となっている。
なお、初回限定盤Aには「HEART」のMusic Videoやメイキング映像やダンスバージョンが、初回限定盤Bには「様々なゲームに挑戦！チームワークチャレンジPART2」なるバラエティ映像が収録される。
さらに、グループの公式TikTokでは、1月28日より「HEART」のショート尺が先行配信される。（modelpress編集部）
■初回限定盤A
【CD＋DVD】
【CD収録内容】
1. HEART
2. Usual Kiss
【DVD収録内容】
1.「HEART」 Music Video
2.「HEART」 Music Video -Dance ver.-
3.「HEART」 Music Video Shooting Behind the scenes
仕様：スリーブケース付き2Dケース、歌詞ブックレット
■初回限定盤B
【CD＋DVD】
【CD収録内容】
1. HEART
2. LIFE is FUSHIGI
【DVD収録内容】
1. Behind the scenes of Single「HEART」
2. 様々なゲームに挑戦！チームワークチャレンジ PART2
仕様：スリーブケース付き2Dケース、歌詞ブックレット
■通常盤（初回プレス）
【CD】
【CD収録内容】
1. HEART
2. marble
3. I MY ME MINE
仕様：3Pケース、歌詞ブックレット
■Dear Tiara盤DVD・Blu-ray（ファンクラブ限定盤）
【CD＋DVD】
【CD＋Blu-ray】
【CD収録内容】
1. HEART
2. ONE LIFE
※収録内容は、Dear Tiara盤DVD・Blu-rayともに共通。
【DVD・Blu-ray収録内容】
・Dear Tiara.
・King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re：ERA〜 in LaLa arena TOKYO-BAY 2024.10.26 セレクション POPSTAR in the KINGDOM／染み／Harajuku
・「シンデレラガール / moooove!!」メドレースタジオパフォーマンス映像
・「HEART」スタジオパフォーマンス映像
・Behind the scenes of「シンデレラガール／moooove!!」メドレー スタジオパフォーマンス＆「HEART」スタジオパフォーマンス
・「HEART」初披露映像（King ＆ Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re：ERA〜 in Asue Arena Osaka 2025.1.24）REN NAGASE ver.／KAITO TAKAHASHI ver.
※収録内容は、Dear Tiara盤DVD・Blu-rayともに共通。
仕様：三方背ケース（177mm×141mm）、デジパック、フォトブックレット24P
■封入特典
・初回限定盤A／特典：トレーディングカードAタイプ 1種
・初回限定盤B／特典：トレーディングカードBタイプ 1種
・通常盤（初回プレス）／特典：トレーディングカードCタイプ 1種
※各特典ごとに写真は異なる。
■初回封入特典
・初回限定盤Ａ／期間限定動画Ａ視聴シリアルナンバー
・初回限定盤B／期間限定動画B視聴シリアルナンバー
・通常盤（初回プレス）／期間限定動画C視聴シリアルナンバー
視聴期間：2025年3月11日（火）昼12：00〜2025年4月11日（金）18：00まで
■先着外付け特典
・初回限定盤A／特典：フォトカード（A6）
・初回限定盤B／特典：クリアポスター（A4）
・通常盤（初回プレス）／特典：トレカ3種セット
※3形態同時購入特典：オリジナルピンバッジ
・Dear Tiara盤／特典：ステッカーシート（A6）
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【写真】キンプリ永瀬廉、年上女優とベッドで密着
◆King ＆ Prince「HEART」収録内容一挙解禁
今作は永瀬廉主演ドラマ、カンテレ・フジテレビ系火ドラ★イレブン「御曹司に恋はムズすぎる」の主題歌。楽曲は、あらゆる世代の人々が勇気をもらって、キュンとして、前向きな気持ちで毎日を過ごせるようにと想いを込めた、King ＆ Prince待望の王道ラブソングとなっている。
そして、特典映像も豪華な内容に。Dear Tiara盤（ファンクラブ盤）には、現在行われているコンサートツアーKing ＆ Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re：ERA〜より「POPSTAR in the KINGDOM」「染み」「Harajuku」と今年1月24日に同ツアーAsue Arena Osakaで初披露された「HEART」が早くも収録される。その他、「HEART」「シンデレラガール」「moooove!!」のスタジオパーマンス映像やメイキング映像も収録され、豪華な内容となっている。
なお、初回限定盤Aには「HEART」のMusic Videoやメイキング映像やダンスバージョンが、初回限定盤Bには「様々なゲームに挑戦！チームワークチャレンジPART2」なるバラエティ映像が収録される。
さらに、グループの公式TikTokでは、1月28日より「HEART」のショート尺が先行配信される。（modelpress編集部）
◆King ＆ Prince「HEART」商品概要
■初回限定盤A
【CD＋DVD】
【CD収録内容】
1. HEART
2. Usual Kiss
【DVD収録内容】
1.「HEART」 Music Video
2.「HEART」 Music Video -Dance ver.-
3.「HEART」 Music Video Shooting Behind the scenes
仕様：スリーブケース付き2Dケース、歌詞ブックレット
■初回限定盤B
【CD＋DVD】
【CD収録内容】
1. HEART
2. LIFE is FUSHIGI
【DVD収録内容】
1. Behind the scenes of Single「HEART」
2. 様々なゲームに挑戦！チームワークチャレンジ PART2
仕様：スリーブケース付き2Dケース、歌詞ブックレット
■通常盤（初回プレス）
【CD】
【CD収録内容】
1. HEART
2. marble
3. I MY ME MINE
仕様：3Pケース、歌詞ブックレット
■Dear Tiara盤DVD・Blu-ray（ファンクラブ限定盤）
【CD＋DVD】
【CD＋Blu-ray】
【CD収録内容】
1. HEART
2. ONE LIFE
※収録内容は、Dear Tiara盤DVD・Blu-rayともに共通。
【DVD・Blu-ray収録内容】
・Dear Tiara.
・King & Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re：ERA〜 in LaLa arena TOKYO-BAY 2024.10.26 セレクション POPSTAR in the KINGDOM／染み／Harajuku
・「シンデレラガール / moooove!!」メドレースタジオパフォーマンス映像
・「HEART」スタジオパフォーマンス映像
・Behind the scenes of「シンデレラガール／moooove!!」メドレー スタジオパフォーマンス＆「HEART」スタジオパフォーマンス
・「HEART」初披露映像（King ＆ Prince LIVE TOUR 24-25 〜Re：ERA〜 in Asue Arena Osaka 2025.1.24）REN NAGASE ver.／KAITO TAKAHASHI ver.
※収録内容は、Dear Tiara盤DVD・Blu-rayともに共通。
仕様：三方背ケース（177mm×141mm）、デジパック、フォトブックレット24P
■封入特典
・初回限定盤A／特典：トレーディングカードAタイプ 1種
・初回限定盤B／特典：トレーディングカードBタイプ 1種
・通常盤（初回プレス）／特典：トレーディングカードCタイプ 1種
※各特典ごとに写真は異なる。
■初回封入特典
・初回限定盤Ａ／期間限定動画Ａ視聴シリアルナンバー
・初回限定盤B／期間限定動画B視聴シリアルナンバー
・通常盤（初回プレス）／期間限定動画C視聴シリアルナンバー
視聴期間：2025年3月11日（火）昼12：00〜2025年4月11日（金）18：00まで
■先着外付け特典
・初回限定盤A／特典：フォトカード（A6）
・初回限定盤B／特典：クリアポスター（A4）
・通常盤（初回プレス）／特典：トレカ3種セット
※3形態同時購入特典：オリジナルピンバッジ
・Dear Tiara盤／特典：ステッカーシート（A6）
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