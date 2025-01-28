米津玄師、新曲「BOW AND ARROW」が配信デイリーチャート17冠獲得！TVアニメ『メダリスト』OP主題歌
■「BOW AND ARROW」は、米津玄師が作詞・作曲・編曲だけでなく、ジャケットも描き下ろした作品！
米津玄師がTVアニメ『メダリスト』オープニング主題歌として書き下ろした新曲「BOW AND ARROW」が1月27日に配信スタートし、各配信サイトで軒並み1位を獲得。デイリー17冠を記録した。
「BOW AND ARROW」は、米津玄師が作詞・作曲・編曲だけでなく、ジャケットも描き下ろした作品。
1月25日にオンエアされた『メダリスト』第4話での主人公・いのりと母親が気持ちを伝え合う物語の放送を経て、楽曲が1月27日に配信されると、YouTubeやX（旧Twitter）のトレンドに急上昇し、SNSにはたくさんの感想が溢れた。
TVアニメ『メダリスト』が描く挑戦と成長の物語とともに、「BOW AND ARROW」がどう育っていくかにも注目だ。
PHOTO BY Photo by Kento Mori ※メイン写真
リリース情報
2025.01.27 ON SALE
DIGITAL SINGLE「BOW AND ARROW」
「BOW AND ARROW」特設サイト
https://reissuerecords.net/bowandarrow/
TVアニメ『メダリスト』番組サイト
https://medalist-pr.com/
米津玄師 OFFICIAL SITE
http://reissuerecords.net/