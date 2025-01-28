米津玄師、新曲「BOW AND ARROW」が配信デイリーチャート17冠獲得！TVアニメ『メダリスト』OP主題歌

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■「BOW AND ARROW」は、米津玄師が作詞・作曲・編曲だけでなく、ジャケットも描き下ろした作品！

米津玄師がTVアニメ『メダリスト』オープニング主題歌として書き下ろした新曲「BOW AND ARROW」が1月27日に配信スタートし、各配信サイトで軒並み1位を獲得。デイリー17冠を記録した。

「BOW AND ARROW」は、米津玄師が作詞・作曲・編曲だけでなく、ジャケットも描き下ろした作品。

1月25日にオンエアされた『メダリスト』第4話での主人公・いのりと母親が気持ちを伝え合う物語の放送を経て、楽曲が1月27日に配信されると、YouTubeやX（旧Twitter）のトレンドに急上昇し、SNSにはたくさんの感想が溢れた。

TVアニメ『メダリスト』が描く挑戦と成長の物語とともに、「BOW AND ARROW」がどう育っていくかにも注目だ。

PHOTO BY Photo by Kento Mori ※メイン写真

リリース情報

2025.01.27 ON SALE

DIGITAL SINGLE「BOW AND ARROW」

「BOW AND ARROW」特設サイト

https://reissuerecords.net/bowandarrow/

TVアニメ『メダリスト』番組サイト

https://medalist-pr.com/

米津玄師 OFFICIAL SITE

http://reissuerecords.net/