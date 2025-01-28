½°±¡ËÜ²ñµÄ¤ÇÅúÊÛ¤¹¤ëÀÐÇË¼óÁê¡á28Æü¸á¸å

¡¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Ï28Æü¤Î½°±¡ÂåÉ½¼ÁÌä¤Ç¡¢2025Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Î½¤Àµ¤Ë´Þ¤ß¤ò»Ä¤·¤¿¡£¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Î¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Ê¤ÉÌîÅÞ¤Î¼çÄ¥¤ò½½Ê¬¤ËÊ¹¤­¡Ö¿¿Ùõ¤ËµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¹­Åç¡¢Ä¹ºêÎ¾¸©¤Ê¤É¤¬µá¤á¤ë³ËÊ¼´ï¶Ø»ß¾òÌóÂè3²óÄùÌó¹ñ²ñµÄ¤Ø¤Î¥ª¥Ö¥¶¡¼¥Ð¡¼»²²Ã¤Ë´Ø¤·¡Ö¤ï¤¬¹ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤¤¤«¤Ê¤ë±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤«¤ò½ÏÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£

¡¡Î©Ì±¤Î½ÅÆÁÏÂÉ§»á¤«¤éÍ½»»°Æ¤ò½¤Àµ¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤òÌä¤ï¤ì¡¢¼óÁê¤Ï¡ÖÍ¿ÌîÅÞ¤È¤â¤ËÀÕÇ¤¤¢¤ëÎ©¾ì¤Ç½ÏµÄ¤·¡¢¹ñÌ±¤ÎÇ¼ÆÀ¤È¶¦´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤ë¡×¤È±þ¤¸¤¿¡£

¡¡½êÆÀÀÇ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¡ÖÇ¯¼ý103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤ÎÈó²ÝÀÇÏÈ°ú¤­¾å¤²¤ò½ä¤ë¼«Ì±¡¢¸øÌÀ¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç3ÅÞ¤Î¶¨µÄ¤Ë´Ø¤·¡Ö°ú¤­Â³¤­¶¨µÄ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£178Ëü±ß¤Ø¤Î°ú¤­¾å¤²¤òµá¤á¤ë¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·¡¢¼«¸ø¤ÏºòÇ¯¡¢123Ëü±ß¤òÄó°Æ¤·¡¢ÀÞ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£

¡¡¹ñÌ±¤ÎÀ¾²¬½¨»Ò»á¤Ï²þ¤á¤Æ123Ëü±ß°Ê¾å¤Ø¤Î°ú¤­¾å¤²¤òÁÊ¤¨¤¿¤¬¡¢¼óÁê¤Ï¡Ö¸·¤·¤¤ºâÀ¯»ö¾ð¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿µÄÏÀ¤¬Ê»¤»¤ÆÉ¬Í×¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£