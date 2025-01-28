¡ÚÂ®Êó¡Û¥Û¥Æ¥ë¿·ÃÛ¹©»ö¸½¾ì¤ÇÃËÀ¤¬Ìó30£í¤«¤éÅ¾Íî °Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ
28Æü¸á¸å¡¢·§ËÜ»Ô¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç¹â½ê¹©»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¹â¤µÌó30¥áー¥È¥ë¤ÎÂ¾ì¤«¤éÅ¾Íî¤·°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢·§ËÜ»ÔÃæ±û¶è²¼ÄÌ2ÃúÌÜ¤Î¹©»ö¸½¾ì¤Ç¤¹¡£28Æü¸á¸å4»þÈ¾²á¤®¡¢¹©»ö¤Îºî¶È°÷¤«¤é¡ÖÆ±Î½¤¬40¥áー¥È¥ë¤Î¹â¤µ¤«¤éÅ¾Íî¤·¤¿¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·§ËÜ»ÔÃæ±û¶èÄÚ°æ¤Î²ñ¼Ò°÷¡¢´äËÜÅ¯Ìé¤µ¤ó(58)¤¬¥Û¥Æ¥ë¤Î¿·ÃÛ¹©»ö¤Îºî¶È¤ò½ª¤¨¡¢Â¾ì¤«¤é¹ß¤ê¤ëºÝ¤ËÃÏ¾å¤ËÅ¾Íî¡£Á´¿È¤ò¶¯¤¯ÂÇ¤Á°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤ÇÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
´äËÜ¤µ¤ó¤ÏÅ¾ÍîËÉ»ß¤Î¥Ïー¥Í¥¹¤òÁõÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¾ì¤«¤é¹ß¤ê¤ë¤¿¤á»ö¸ÎÅö»þ¤Ï³°¤·¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£»ö¸ÎÅö»þ¡¢´äËÜ¤µ¤ó¤Ï1¿Í¤Çºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£