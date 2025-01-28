DAZN¡¢µð¿Í·³¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¤È¤ÎÊñ³çÄó·È¤ò10Ç¯±äÄ¹¡£¸ø¼°Àï¤Ë²Ã¤¨½Õ¥¥ã¥ó¥×¡¢2·³Àï¤âÇÛ¿®
DAZN¤ÈÆÉÇä¿·Ê¹¡¢ÆÉÇäµð¿Í·³¤Î3¼Ô¤¬Êñ³çÄó·È¤ò10Ç¯±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ
DAZN¤ÈÆÉÇä¿·Ê¹¡¢ÆÉÇäµð¿Í·³¤Ï1·î28Æü¡¢2019Ç¯¤Ë·ë¤ó¤ÀÆÉÇä¥°¥ëー¥×¤ÈDAZN¤ÎÊñ³çÄó·È¤ò10Ç¯´Ö¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢DAZN¤Ç¤Ï½¾Íè¤É¤ª¤ê¤ÎÆÉÇäµð¿Í·³°ì·³¸ø¼°Àï¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¡¢¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥êー¥°¸ø¼°Àï¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
°ì·³¥Ûー¥à¥²ー¥à¤ÏÆÉÇä¿·Ê¹¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬´Ø¤ï¤ë¥µー¥Ó¥¹°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢DAZN¤¬ÆÈÀêÅª¤ËÇÛ¿®¡£½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤ä¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥êー¥°¸ø¼°Àï¤ÏCSÊüÁ÷¡¢¸ø¼°Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖGIANTS TV¡×¤ÇÊüÁ÷/ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢DAZN¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤â¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡£
DAZN¤Ç¤Ï¡¢2·î1Æü¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Î¥¹¥¿ー¥È¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¥ªー¥×¥óÀï¡¢3·î28Æü³«Ëë¤Î¥»¡¦¥Ñ¸ø¼°Àï¡¿¸òÎ®Àï¡¢¥Ý¥¹¥È¥·ー¥º¥ó¤Þ¤Ç¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¡¢ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Ê¤É¤ò¸ò¤¨¤ÆÇÛ¿®(¹ÅçÅìÍÎ¥«ー¥×¼çºÅ»î¹ç¤ª¤è¤Ó¡¢¤½¤Î¤Û¤«°ìÉô»î¹ç¤Ï½ü¤¯)¡£¤¤¤º¤ì¤â¥×¥íÌîµå¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤¹¤Ù¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÌîµåÀìÍÑ¥×¥é¥ó¡ÖDAZN BASEBALL¡×(Ç¯´Ö27,600±ß¤ò¡ÖÇ¯´Ö¥×¥é¥ó¡¦·î¡¹Ê§¤¤¡×¤Î¤ß¤ÇÄó¶¡¡£·î¡¹2,300±ß)¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿Ìîµå¿Íµ¤¤¬¹â¤¤ÂæÏÑ¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤â·èÄê¡£DAZN Taiwan¤Ë¤Æ¡¢ÆÉÇäµð¿Í·³¤Î°ì·³¸ø¼°Àï¤ÎÇÛ¿®¤ÈÍÎÁÊüÁ÷¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤Û¤«¡¢DAZN¤Ï°ú¤Â³¤¡¢ÆÉÇäµð¿Í·³¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥¹¥Ý¥ó¥µー¤òÌ³¤á¤ë¡£
28Æü¤Ë¤ÏÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢DAZN JapanºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô·ó¥¢¥¸¥¢»ö¶È³«È¯¤ÎºûËÜÍµ»á¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¥°¥ëー¥×ËÜ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î»³¸ý¼÷°ì»á¡¢ÆÉÇäµð¿Í·³¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¡£Äó·È¹¹¿·¤Ë´Ø¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
DAZN JapanºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô·ó¥¢¥¸¥¢»ö¶È³«È¯¤ÎºûËÜÍµ»á
DAZN Japan¤ÎºûËÜ»á¤Ï¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë½¼¼Â¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢DAZN¤ò²ð¤·¤Æ¤ÎÂæÏÑ¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤Ë¤è¤ê¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¹ñºÝ²½¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¡¢¤è¤ê3¼Ò¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤¬¶¯¸Ç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£10Ç¯¤È¤¤¤¦Ä¹´üÅª»ëÌî¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¤³¤È¤Ë°ì½ï¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¹Ô¤¯½êÂ¸¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
ÆÉÇä¿·Ê¹¥°¥ëー¥×ËÜ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î»³¸ý¼÷°ì»á
ÆÉÇä¿·Ê¹¤Î»³¸ý»á¤Ï¡Ö10Ç¯·ÀÌó¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹´ü·ÀÌó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤ò°ÂÄêÅª¤Ë¹Ô¤Ê¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ÎËþÂ¤ò¤è¤ê¹â¤á¡¢DAZN¡¢ÆÉÇä¡¢¤½¤ì¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤â´Þ¤á¤¿¡Ø¥¦¥£¥ó¡¦¥¦¥£¥ó¡¦¥¦¥£¥ó¡Ù¤Î´Ø·¸¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡ÖÆó·³Àï¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢º£Ç¯3·î¤ËÅìµþÅÔ°ð¾ë»Ô¤Ë³«¶È¤¹¤ë¡¢¿·¤·¤¤¥Õ¥¡ー¥àµå¾ì¡Ø¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Î±ÇÁü¤ò¹¤¯È¯¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Îµå¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö(¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï)DAZN¤È¤Î·ÀÌó¤ò»Ï¤á¤ëÁ°¤«¤é¡¢¡Ø¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄLIVE¥¹¥È¥êー¥à¡Ù(¸½GIANTS TV)¤òÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ò°ì½ï¤Ë»Ï¤á¤¿¤ê¡¢Hulu¤Ë¤è¤ëµð¿ÍÀïÃæ·Ñ¤Ê¤É¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ë¤è¤ëÇÛ¿®¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖDAZN¤È¤Î·ÀÌó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÆÉÇä¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¶¦Â¸¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦ÏÈÁÈ¤ß¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÉÇä¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê³°¤ÎÇÛ¿®¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï(DAZN)ÆÈÀê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÉÇä¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤¬¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ï¶¦Â¸¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÍý²ò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢(DAZN¤ò)¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢10Ç¯´Ö¤È¤¤¤¦Ä¹´ü¹¹¿·¤ò·è¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¤½¤Î´Ö¡¢²¿¤âÊÑ¤¨¤º¤Ë10Ç¯²á¤´¤¹¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ä¤½¤ÎÄó¶¡¤Î»ÅÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤í¤¤¤íËá¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
ÆÉÇäµð¿Í·³¤Î°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ
ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÁ´¤Æ¤Î¤â¤Î¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÇÛ¿®(¥µー¥Ó¥¹)¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯¡¢±óÀ¬¤·¤¿ÂæÏÑ¤ÇÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¶¸¤Ö¤ê¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¤â¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³ÈÂç¤äÌîµå³¦¤Î³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖºòÇ¯¤ÏÆüËÜ¥·¥êー¥º½Ð¾ì¤¬³ð¤ï¤º¡¢ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Þ¤Ç(DAZN¤Ç)ÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ»ÄÇ°¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÀº°ìÇÕÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Þ¤¿¥Õ¥¡ー¥à(¥¤ー¥¹¥¿¥ó¡¦¥êー¥°)¤Î»î¹ç¤âÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤ÏÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£(Áª¼ê¤Ë¤Ï)»ä¤¿¤Á¤Î2·³¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤ÏÇØÃæ¤ËÇØÈÖ¹æ¤·¤«¤Ê¤¯¡¢Ì¾Á°¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÇÛ¿®¤Ç´Ñ¤Æ¡Ø¤³¤ì¤ÏÃ¯¤À¤í¤¦¡Ù¤ÈÄ´¤Ù¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤¯¤é¤¤¡¢¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢°Õ¼±¤·¤Æ¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
È¯É½²ñ¤Ç¤Ï10Ç¯¤Î¹¹¿··ÀÌó¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢ÇØÈÖ¹æ10¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤¬DAZN¤ËÂ£¤é¤ì¤¿