¡Ú´Ú¥É¥é¡Û¥Ñ¥¯¡¦¥·¥Í¡¢¥Ê¥à¥°¥ó¡¦¥ß¥ó¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤é¤Î1ÏÃ´°·ë¥É¥é¥Þ¡¢¥ì¥¢¤ÊÌµÎÁÊüÁ÷¡Ú¥¿¥¤¥È¥ë°ìÍ÷¡Û
¡¡´Ú¹ñÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥·¥Í¡¢¥Ê¥à¥°¥ó¡¦¥ß¥ó¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤é¤¬½Ð±é¤·¤¿¡ÖKBS¥É¥é¥Þ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢¡ÖBS10¡×¤Ç2·î¤ËÌµÎÁÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÎÌµÎÁÊüÁ÷¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢Í½¹ðÆ°²è¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥Ê¥à¥°¥ó¡¦¥ß¥ó¤Î¼ã¤¤º¢¤ò¡Ø±À¤¬ÉÁ¤¤¤¿·îÌÀ¤ê¡Ù¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤¬Ç®±é
¢£¡Ø¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¥ª¥Ð¥±¤Ç¤¹¡Ù2·î2Æü¡ÊÆü¡ËÀµ¸á¡Á
½Ð±é : ¥Ñ¥¯¡¦¥·¥Í¡¢¥Ý¥ó¡¦¥Æ¥®¥å¡¢¥¤¡¦¥Ï¥æ¥ëÂ¾¡¿Á´1ÏÃ
¥Ñ¥¯¡¦¥·¥Í¼ç±é!¤¢¤ëÆü¡¢µ²±¤ò¼º¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÎÁ°¤Ë²Ä°¦¤¤¥ª¥Ð¥±¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÀÚ¤Ê¤¤¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¢£¡Ø¥¹¥Á¡¼¥ë¼Ì¿¿¡Ù2·î9Æü¡ÊÆü¡ËÀµ¸á¡Á
½Ð±é : ¥Ê¥à¥°¥ó¡¦¥ß¥ó¡¢¥à¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¡¢¥·¥à¡¦¥¤¥è¥ó¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥àÂ¾¡¿Á´1ÏÃ
¥Ê¥à¥°¥ó¡¦¥ß¥ó¼ç±é¡¢¥¥é¥¥é¤·¤¿20Âå¤ò²á¤®30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âç¿Í¤ÎÀÚ¤Ê¤¤¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¥Ê¥à¥°¥ó¡¦¥ß¥ó¤Î¼ã¤¤º¢¤ò¡Ø±À¤¬ÉÁ¤¤¤¿·îÌÀ¤ê¡Ù¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤¬Ç®±é¡£
¢£¡Ø´Ý´¢¤ê¤ÎÎø°¦¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù 2·î16Æü¡ÊÆü¡ËÀµ¸á¡Á
½Ð±é : ¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó¡¢¥«¥ó¡¦¥è¥ó¥¸¥ç¥ó¡¢¥ß¥ó¡¦¥¸¥Ì¥ó¡¢¥ª¡¦¥Ê¥é¡¢¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥óÂ¾¡¿Á´1ÏÃ
¡Ø°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡Ù¤Î¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó¼ç±é¡£Ç¾¼ðáç¤òÊú¤¨¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬º¾µ½»Õ¤ÎÃË¤Ë½Ð²ñ¤¤¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤ÎÎø¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¢£¡Ø¥Ç¥³¥Ô¥ó°ìÈ¯¤¬ÊÌ¤ì¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù2·î23Æü¡ÊÆü¡ËÀµ¸á¡Á
½Ð±é : ¥«¥ó¡¦¥Æ¥ª¡¢¥·¥ó¡¦¥¤¥§¥¦¥óÂ¾¡¿Á´1ÏÃ
¡Ø¥¦¡¦¥è¥ó¥¦ÊÛ¸î»Î¤ÏÅ·ºÍÈ©¡Ù¤Î¥«¥ó¡¦¥Æ¥ª¼ç±é¡£¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÈà»á¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿½÷¤ÈÊÌ¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÃË¤Î¿´¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿1ÏÃ´°·ë¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡Ú¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡Û¥Ê¥à¥°¥ó¡¦¥ß¥ó¤Î¼ã¤¤º¢¤ò¡Ø±À¤¬ÉÁ¤¤¤¿·îÌÀ¤ê¡Ù¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤¬Ç®±é
¢£¡Ø¿´ÇÛ¤·¤Ê¤¤¤Ç¡¢¥ª¥Ð¥±¤Ç¤¹¡Ù2·î2Æü¡ÊÆü¡ËÀµ¸á¡Á
½Ð±é : ¥Ñ¥¯¡¦¥·¥Í¡¢¥Ý¥ó¡¦¥Æ¥®¥å¡¢¥¤¡¦¥Ï¥æ¥ëÂ¾¡¿Á´1ÏÃ
¥Ñ¥¯¡¦¥·¥Í¼ç±é!¤¢¤ëÆü¡¢µ²±¤ò¼º¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¤ÎÁ°¤Ë²Ä°¦¤¤¥ª¥Ð¥±¤¬¸½¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÀÚ¤Ê¤¤¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
½Ð±é : ¥Ê¥à¥°¥ó¡¦¥ß¥ó¡¢¥à¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¡¢¥·¥à¡¦¥¤¥è¥ó¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥àÂ¾¡¿Á´1ÏÃ
¥Ê¥à¥°¥ó¡¦¥ß¥ó¼ç±é¡¢¥¥é¥¥é¤·¤¿20Âå¤ò²á¤®30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âç¿Í¤ÎÀÚ¤Ê¤¤¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¥Ê¥à¥°¥ó¡¦¥ß¥ó¤Î¼ã¤¤º¢¤ò¡Ø±À¤¬ÉÁ¤¤¤¿·îÌÀ¤ê¡Ù¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥Ü¥´¥à¤¬Ç®±é¡£
¢£¡Ø´Ý´¢¤ê¤ÎÎø°¦¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù 2·î16Æü¡ÊÆü¡ËÀµ¸á¡Á
½Ð±é : ¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó¡¢¥«¥ó¡¦¥è¥ó¥¸¥ç¥ó¡¢¥ß¥ó¡¦¥¸¥Ì¥ó¡¢¥ª¡¦¥Ê¥é¡¢¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥óÂ¾¡¿Á´1ÏÃ
¡Ø°¦¤ÎÉÔ»þÃå¡Ù¤Î¥¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó¼ç±é¡£Ç¾¼ðáç¤òÊú¤¨¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤¬º¾µ½»Õ¤ÎÃË¤Ë½Ð²ñ¤¤¿ÍÀ¸ºÇ¸å¤ÎÎø¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¢£¡Ø¥Ç¥³¥Ô¥ó°ìÈ¯¤¬ÊÌ¤ì¤ËµÚ¤Ü¤¹±Æ¶Á¡Ê¸¶Âê¡Ë¡Ù2·î23Æü¡ÊÆü¡ËÀµ¸á¡Á
½Ð±é : ¥«¥ó¡¦¥Æ¥ª¡¢¥·¥ó¡¦¥¤¥§¥¦¥óÂ¾¡¿Á´1ÏÃ
¡Ø¥¦¡¦¥è¥ó¥¦ÊÛ¸î»Î¤ÏÅ·ºÍÈ©¡Ù¤Î¥«¥ó¡¦¥Æ¥ª¼ç±é¡£¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÈà»á¤ËÊÌ¤ì¤ò¹ð¤²¤¿½÷¤ÈÊÌ¤ì¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÃË¤Î¿´¾ð¤òÉÁ¤¤¤¿1ÏÃ´°·ë¤Î¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£