»öÌ³½ê¤Î´é¤À¤È»×¤¦¡ÖSTARTO¼Ò¤Î30Âå¥¿¥ì¥ó¥È¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö»³ÅÄÎÃ²ð¡×¤òÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï2024Ç¯11·î14Æü¡Á12·î12Æü¤Î´ü´Ö¤Ç¡¢Á´¹ñ10¡Á70Âå¤ÎÃË½÷366¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡ÖSTARTO ENTERTAINMENT¤Ë½êÂ°¤¹¤ë30Âå¥¿¥ì¥ó¥È¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÃËÀ¥¢¥¤¥É¥ë¤äÇÐÍ¥¤¬Â¿¿ô½êÂ°¤¹¤ëSTARTO ENTERTAINMENT¡Ê°Ê²¼¡¢STARTO¼Ò¡Ë¡£º£²ó¤Ï¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö»öÌ³½ê¤Î´é¤À¤È»×¤¦STARTO¼Ò½êÂ°¤Î30Âå¥¿¥ì¥ó¥È¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¨¡ÖSTARTO¼Ò¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡×¤È¤Ï¡¢STARTO¼Ò¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È¤Î¸Ä¿Í°ìÍ÷¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿ÍÊª¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹
¢¨Ç¯ÎðÈó¸øÉ½¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï½ü¤¤¤Æ½¸·×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿
¡Ú9°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
1993Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢8¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖHey! Say! JUMP¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£2024Ç¯12·î¤Ë¤Ï¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ÊRyosuke Yamada¡Ë¤È¤·¤Æ½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØSWITCH¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿Í¤Ç¤ÏÇÐÍ¥¶È¤Ç¤âÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥É¥é¥Þ¡Ø¶âÅÄ°ì¾¯Ç¯¤Î»ö·ïÊí¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ß¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø°Å»¦¶µ¼¼¡Ù¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢30Âå¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¡¢»öÌ³½ê¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿¹Åç¸©¡Ë¡¢¡Ö£²£°Âå¤Î¤³¤í¤«¤é»öÌ³½ê¤Î²¦Æ»¥¥é¥¥é²¦»ÒÍÍÏ©Àþ¤ò´Ó¤¡¢º£¤Ê¤ª¤½¤Îµ±¤¤Ï¿ê¤¨¤Ê¤¤¡£Ëü¿Í¼õ¤±¤¹¤ë´é¤ÎÎÉ¤µ¤À¤«¤é¡×¡Ê10Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÀèÇÚ¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤âµì»öÌ³½ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤¬Èà¤Ï¤Þ¤À¼ã¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤¢¤ëÊý¤Ç²Ú¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥³¥ó¤À¤È»×¤Ã¤¿°Ù¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿µþÅÔÉÜ¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1986Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎµµÍü¤µ¤ó¤Ï¡¢3¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖKAT-TUN¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£²»³Ú³èÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÇÐÍ¥¤ä¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖµµÍüÏÂÌé¡×¤ò³«Àß¤·¡¢2025Ç¯1·î¸½ºß¤ÇÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï108Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£YouTube¤òÄÌ¤·¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²Î¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤ÈÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤âÁá¤¯¡¢¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Éý¹¤¤¿Í¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿Ä»¼è¸©¡Ë¡¢¡Ö¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤â°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤À¤·¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î»Ò¤¿¤Á¤Î°éÀ®¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢¥é¥¤¥Ö¤äÉñÂæ¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:¾®¾Â ¹îÇ¯)
¢¨Ç¯ÎðÈó¸øÉ½¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Ï½ü¤¤¤Æ½¸·×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿
¡Ú9°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
2°Ì¡§»³ÅÄÎÃ²ð¡ÊHey! Say! JUMP¡Ë2°Ì¤Ë¤Ï¡¢»³ÅÄÎÃ²ð¤µ¤ó¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1993Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢8¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖHey! Say! JUMP¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡£2024Ç¯12·î¤Ë¤Ï¥½¥í¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡ÊRyosuke Yamada¡Ë¤È¤·¤Æ½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ØSWITCH¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸Ä¿Í¤Ç¤ÏÇÐÍ¥¶È¤Ç¤âÀºÎÏÅª¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥É¥é¥Þ¡Ø¶âÅÄ°ì¾¯Ç¯¤Î»ö·ïÊí¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢¡Ø¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ß¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø°Å»¦¶µ¼¼¡Ù¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤Æ¡¢30Âå¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖ¡¢»öÌ³½ê¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤À¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡Ê20ÂåÃËÀ¡¿¹Åç¸©¡Ë¡¢¡Ö£²£°Âå¤Î¤³¤í¤«¤é»öÌ³½ê¤Î²¦Æ»¥¥é¥¥é²¦»ÒÍÍÏ©Àþ¤ò´Ó¤¡¢º£¤Ê¤ª¤½¤Îµ±¤¤Ï¿ê¤¨¤Ê¤¤¡£Ëü¿Í¼õ¤±¤¹¤ë´é¤ÎÎÉ¤µ¤À¤«¤é¡×¡Ê10Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡ÖÀèÇÚ¥¢¥¤¥É¥ë¤À¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤âµì»öÌ³½ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤¤¬Èà¤Ï¤Þ¤À¼ã¼ê¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤¢¤ëÊý¤Ç²Ú¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥³¥ó¤À¤È»×¤Ã¤¿°Ù¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿µþÅÔÉÜ¡Ë¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¡§µµÍüÏÂÌé¡ÊKAT-TUN¡Ë¸«»ö1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢µµÍüÏÂÌé¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
1986Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎµµÍü¤µ¤ó¤Ï¡¢3¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖKAT-TUN¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£²»³Ú³èÆ°¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÇÐÍ¥¤ä¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¥Þ¥ë¥Á¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖµµÍüÏÂÌé¡×¤ò³«Àß¤·¡¢2025Ç¯1·î¸½ºß¤ÇÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï108Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£YouTube¤òÄÌ¤·¤Æ¤â¥Õ¥¡¥ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²óÅú¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²Î¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤ÈÉý¹¤¯³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê60ÂåÃËÀ¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤âÁá¤¯¡¢¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Éý¹¤¤¿Í¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿Ä»¼è¸©¡Ë¡¢¡Ö¥É¥é¥Þ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤Ç¤â°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤À¤·¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î»Ò¤¿¤Á¤Î°éÀ®¤ä¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢¥é¥¤¥Ö¤äÉñÂæ¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨²óÅú¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
(Ê¸:¾®¾Â ¹îÇ¯)