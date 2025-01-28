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A Finnish website Konsolinet has Switch 2 for pre-orders now- Switch 2 Stock (@Switch2Stock) January 20, 2025
- Price: €999.00
- Release: May 9, 2025 pic.twitter.com/AauCYCfggY
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Source: X via ComicBook