¹Åç¡¦°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÌò½ê¤Ë¤¤¤¿¤º¤éÅÅÏÃ·«¤êÊÖ¤·¤¿¤«¡¡Ê¡²¬¤Î£·£µºÐÂáÊá
¹Åç¸©¤Î°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÌò½ê¤Ë¤¤¤¿¤º¤éÅÅÏÃ¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÎÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê£·£µ¡Ë¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤ÏµîÇ¯£··î¡¢°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÌò½ê¤ÎÂåÉ½ÅÅÏÃ¤Ë£²£²²óÅÅÏÃ¤·¡¢¿¦°÷¤Î¶ÈÌ³¤òË¸³²¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï£±²ó¤Ë¤Ä¤£±»þ´Ö°Ê¾å¤âÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤ªÁ°¤é¤ÏÃÏÊý¸øÌ³°÷¤À¤«¤éÏÃ¤òÌÛ¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤±¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÃË¤Ï¡ÖÅÅÏÃ¤·¤¿ÆâÍÆ¤ÏÁ´ÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢¶ÈÌ³¤òË¸³²¤¹¤ë°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ô¤Ë¤Ï£²£°£²£³Ç¯£¹·î¤«¤éÈ¾Ç¯´Ö¤Ç¡¢£±£¸£°²ó°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¶ÈÌ³¤òË¸³²¤¹¤ëÆâÍÆ¤Î¤¤¤¿¤º¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¤³¤ÎÅÅÏÃ¤âÃË¤¬¤«¤±¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤Æ¡¢Í¾ºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£