¥µ¥Ã¥«¡¼°ËÅì½ãÌéÁª¼ê¤¬¡ØµÕ¹ðÁÊ¡Ù¤Î½÷À2¿Í¡¡µõµ¶¹ðÁÊºá¤Ç¤ÎÉÔµ¯ÁÊÉÔÉþ¤Ç¸¡»¡¿³ºº²ñ¤Ë¿½¤·Î©¤Æ¤â¡ÖÉÔµ¯ÁÊÁêÅö¡×¤ÈµÄ·è
¡¡½÷À2¿Í¤«¤é¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤ÇÀÅªË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È·º»ö¹ðÁÊ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢·ùµ¿ÉÔ½½Ê¬¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î°ËÅì½ãÌéÁª¼ê¡£
¡¡¤½¤Î½÷À2¿Í¤òµõµ¶¹ðÁÊ¤Îµ¿¤¤¤Ç¡ÈµÕ¹ðÁÊ¡É¤·¡¢¸¡»¡¤¬½÷À¤é¤òÉÔµ¯ÁÊ¤È¤·¤¿¤³¤È¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¡¢¸¡»¡¿³ºº²ñ¤Ë¿½¤·Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸¡¿³¤Ï¡ÖÉÔµ¯ÁÊÁêÅö¡×¤ÈµÄ·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î°ËÅì½ãÌéÁª¼ê¡Ê31¡Ë¤ÏµîÇ¯1·î¤ËÅìµþÅÔ¤Î½÷À2¿Í¤«¤é¡¢¡Ö2023Ç¯6·î¤ËÂçºå»ÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇîÉîÄ¾õÂÖ¤Ë¤µ¤»¤é¤ì¡¢Äñ¹³¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÀÅªË½¹Ô¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ·º»ö¹ðÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçºåÃÏ¸¡¤ÏµîÇ¯8·î¡¢°ËÅìÁª¼ê¤È½÷À2¿Í¤Î¤¤¤º¤ì¤â¡¢·ùµ¿ÉÔ½½Ê¬¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ËÅìÁª¼êÂ¦¤Ï½÷À¤é¤ÎÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤òÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¡¢ÂçºåÂèÆó¸¡»¡¿³ºº²ñ¤Ë¿½¤·Î©¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¸¡¿³¤Ï1·î23ÆüÉÕ¤±¤Ç¡ÖÉÔµ¯ÁÊÁêÅö¡×¤ÈµÄ·è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¡¿³¤Ï¡ÖÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤ÎºÛÄê¤ò¤¯¤Ä¤¬¤¨¤¹¤ËÂ¤ê¤ë¾Úµò¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸¡»¡¤Ë¤è¤ë½÷À¤é¤Ø¤ÎºÆÁÜºº¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£