小原綾斗とフランチャイズオーナーが、ニューEP『BAD DOGS』を3月5日にリリースする。また、今作のジャケット写真および新たなアーティスト写真も公開された。

通算3枚目のEPとなる今作には、2022年の東名阪ツアー会場限定シングルだった「ローライダー」、正月限定でYouTubeに公開された新曲「意味ない」を含む全6曲を収録。EPのリリースと合わせて公開されたアートワークは高畠新(Margt/PERIMETRON)が担当しており、小原綾斗が立ち上げたレーベル BAD PEOPLE recordsのロゴキャラクターを鉛筆画でデッサンしたイラストが特徴的なデザインとなっている。

また、今作もこれまでのEPと同様にサブスクリプション&ダウンロード配信無し。全国のレコード店で予約が可能となっており、タワーレコード限定で“BAD DOGS バッジ(4種ランダム)”、FLAKE RECORDS限定で“BAD DOGSバッジ(FLAKE ver.)”、diskunion限定で“BAD DOGS キーホルダー”が特典される。

なお、新たなアーティスト写真は、アートディレクター兼カメラマンを務めるHIMAWARIが担当しており、3月開催の『あーぱつあぱツアー』のライブメンバーである佐々木集(PERIMETRON/millennium parade)、松浦大樹(saccharin/She Her Her Hers)、加藤成順(MONO NO AWARE/MIZ)、Kaya Lizが撮影されている。同ツアーのチケット一般発売は、2月1日10時より開始。

(文=リアルサウンド編集部)