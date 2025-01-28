AI¿Ê²½¤Ç¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤¬²ÃÂ®¡¢¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È´ØÏ¢¤Ë³èÌö´üÂÔ ¡ã³ôÃµ¥È¥Ã¥×ÆÃ½¸¡ä
―ÃÎÇ½¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼ÂÂÎ¤òÈ¼¤¦¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¤·¤ÆAI¤È¿Í´Ö¤¬¶¦À¸¤Ø¡¢¤½¤Î´ØÏ¢³ô¤òÃµ¤ë―
¡¡²æ¡¹¿Í´Ö¤Î»Ñ¤äÆ°¤¤òÌÏÊï¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶áÌ¤Íè¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿Í´Ö¤È¤Î¶¨Æ¯ÂÎÀ©¤òÄêÃå¤µ¤»¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¥í¥Ü¥Ã¥È¡¢¤½¤ì¤¬¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¤À¡£¿Í´Ö¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë½¾Íè¤Îµ¡³£¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤·¡¢¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°ºî¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëµ»½Ñ³×¿·¤Ç½ª¤ï¤ëÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À½Â¤¶È¡¢°û¿©¶È¡¢¥µー¥Ó¥¹¶È¤ÎÂ¾¡¢°åÎÅ¡¦²ð¸î¡¢¶µ°é¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÎ°è¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë»þÂå¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤ÎÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡Ö¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤È¤½¤Î´ØÏ¢³ô¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡ü¥Ò¥È·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¡È¼Ò²ñ¿Í¥Ç¥Ó¥åー¡ÉËÜÈÖ¤Ø
¡¡¿·½Õ¹±Îã¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡¢Âè101²ó¤È¤Ê¤ë2025Ç¯¤ËÁí¹ç¿·µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ8ÅÙÌÜ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Î¤ÏÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤À¡£±ØÅÁ¤Ï¥ê¥ìー·Á¼°¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò1¿Í¤ÇÁö¤êÀÚ¤ë¤Î¤¬¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¼«Ê¬¤È¤ÎÆ®¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ç¡¢¤³¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤ò¼ñÌ£¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÏ·¼ãÃË½÷¤òÌä¤ï¤º¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¤³¤Î¿Í´Ö¤Î¸Â³¦¤Ø¤ÎÄ©Àï¤È¤â¸À¤¨¤ë¥Þ¥é¥½¥ó¡¢¤½¤³¤Ë¿·¤¿¤ÊÂ¸ºß¤¬»²Æþ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯ËÌµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö2025ËÌµþËòÁñ¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥óÂç²ñ¡×¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥È´ë¶È¡¢²Ê³Ø¸¦µæµ¡´Ø¡¢Âç³Ø¤Ê¤É¤«¤éÂ¿¿ô¤Î¡Ö¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤â¤è¤¦¤À¡£¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ïhuman¡Ê¿Í´Ö¡Ë¤Ëoid¡Ê¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¹çÀ®¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÎ°è¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤è¤½¤Î±äÄ¹Àþ¾å¤Ç¼ÂÂÎ¤ò»ý¤Ã¤¿¥Ò¥È·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¸½¼Â¼Ò²ñ¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ü¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤ä¥Æ¥¹¥é¤¬¸×»ëâ¾¡¹
¡¡Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ëー¥× <9984> [Åì¾Ú£Ð]¤Î¡Ö¥Ú¥Ã¥Ñー¤¯¤ó¡×¤¬³¹Ãæ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤«¤é¡¢Ä¾ÀÜÅª¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ß¥êー¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÎÇÛÁ·»þÄøÅÙ¤·¤«¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÂ¸ºß¤ÏÌÀ³Î¤Ë°Õ¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡¢1·î¤ËÊÆ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¸«ËÜ»Ô¡ÖCES¡×¤Ç¤â¡¢¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖADAM¡×¡¢Ç§ÃÎ¾É¥±¥¢ÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¸¤¡ÖJennie¡×¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È´ØÏ¢¤ÎÅ¸¼¨¤¬Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢ ¤Î¥¸¥§¥ó¥¹¥ó¡¦¥Õ¥¡¥óCEO¤âÆ±¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâ¤Ç¤Î´ðÄ´¹Ö±é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È»Ô¾ì¤¬µÞ³ÈÂç¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¹ñÂçÅýÎÎÁª¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¾¡Íø¤Î¥ー¥Þ¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÀ¯ÉÜ¸úÎ¨²½¾Ê¡ÊDOGE¡Ë¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¥¤ー¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤¬Î¨¤¤¤ë¥Æ¥¹¥é ¤Ï¡¢º£¹¹¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡ËÀ¤³¦ºÇÂç¼ê¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ë¥Æ¥ê¥È¥êー¤ÏÉý¹¤¯¡¢¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖOptimus¡Ê¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¹¡Ë¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£25Ç¯¤Ë¼«¼Ò¹©¾ì¤Ç1000Âæ°Ê¾å²ÔÆ¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áá¤±¤ì¤Ð26Ç¯¤Ë¤ÏÂ¾¼Ò¸þ¤±¤ËÂçÎÌÀ¸»º¤¹¤ë°Õ¸þ¤È¤¤¤¦¡£AI¤ÎµÞ·ã¤ÊÀ®Ä¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ´ðÈ×¤â¶áÇ¯ÂçÉý¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¿Í´Ö¤ÎÆ°ºî¤ò³Ø½¬¡¦ºÆ¸½¤¹¤ë¸úÎ¨¤ÏÂçÉý¤Ë¿ÊÊâ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹ñºÝ¥í¥Ü¥Ã¥ÈÏ¢ÌÁ¡ÊIFR¡Ë¤¬È¯É½¤·¤¿25Ç¯¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È5Âç¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÃæ¤Ë¤â¡Ö¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤Î¿Ê²½¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤â¡Ö¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¡×´ØÏ¢¤ÎÌÃÊÁ¤Ï¡¢AI¤Î¿Ê²½¤È¤È¤â¤Ëº£¸åÂç¤¤Ê¥Æー¥ÞÀ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¹âÀºÅÙ¤Ê¥í¥Ü¥Ã¥Èµ»½Ñ¤òÍ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯ <6954> [Åì¾Ú£Ð]¤ä°ÂÀîÅÅµ¡ <6506> [Åì¾Ú£Ð]¡¢¥Ê¥Ö¥Æ¥¹¥³ <6268> [Åì¾Ú£Ð]¡¢Àîºê½Å¹©¶È <7012> [Åì¾Ú£Ð]¡¢»°É©½Å¹©¶È <7011> [Åì¾Ú£Ð]¡¢»°É©ÅÅµ¡ <6503> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢ËÜÌ¿³Ê¤Î¥½¥Ëー¥°¥ëー¥× <6758> [Åì¾Ú£Ð]¤Ç¤Ï¥½¥Õ¥È¤ä¥Äー¥ë¤Ê¤É¤Î³«È¯¥¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤¿¡Ö¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¥Þー¥±¥Ã¥È¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤¤¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢º£²ó¤Ï¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÍ×ÁÇÉôÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÃæ¾®·¿ÌÃÊÁ¤òÃæ¿´¤ËÍË¾³ô¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£
¡üÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É´ØÏ¢6Áª
¢¡£Ô£È£Ë <6481> [Åì¾Ú£Ð]～µ¡³£¤ÎÄ¾Àþ±¿Æ°ÉôÊ¬¤Î´ð´´ÉôÉÊ¤È¤·¤Æ¡ÖLM¥¬¥¤¥É¡×¤ò³«È¯¡£Æ±À½ÉÊ¤Ï¥á¥«¥È¥í¥Ë¥¯¥¹»º¶È¤ËÉÔ²Ä·ç¤Êµ¡³£Í×ÁÇÉôÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»º¶È¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Î¹â¿®ÍêÀÉôÉÊ·²¤ò¥³¥¢¤Ë¡¢¥µー¥Ó¥¹¥í¥Ü¥Ã¥È¸þ¤±RT¡Ê¥í¥Ü¥Ã¥È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡Ë¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖSEED Solutions¡×¤òÄó¶¡¡£SEED¥¢¥¯¥Á¥å¥¨ー¥¿ー¤Ï¾®·¿¤Î¥âー¥¿ー¤ò¾®·¿Ê¬»¶ÇÛÃÖ¥âー¥¿ー¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎSEED Driver¤ÇÆ°ºî¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼ê¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÆâ¤ËÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Þ¤ÇÆâÂ¢¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¢¡£Ã£É£Ê <4826> [Åì¾Ú£Ð]～ÆÈÎ©·Ï¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ìー¥¿ー¡£¿Í´Ö¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¶¦À¸¡¦¶¦Â¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¡ÖAYUDA¡Ê¥¢¥æ¥À¡Ë¥·¥êー¥º¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¡£AYUDA¤Î¿ÈÄ¹¤Ï160¥»¥ó¥Á¥áー¥È¥ë¤Ç¿Í´Ö¤Ë¶á¤¤ÌÜÀþ¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´¶À÷¾ÉÂÐºö»Ù±çAI¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖAYUDA-MiraMe¡Ê¥¢¥æ¥À¥ß¥éー¥ß¡Ë¡×¤ÏÈóÀÜ¿¨¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¾®·¿AI¥í¥Ü¥Ã¥È¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¥í¥Ü¥Ã¥ÈÍÑ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤Î¼õÂ÷³«È¯¤â¹Ô¤¦¡£
¢¡¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥È <6473> [Åì¾Ú£Ð]～¼«Æ°¼Ö¤Î¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç¹â¤¤¥·¥§¥¢¤òÍ¤·¡¢¼´¼õ¤È¹©ºîµ¡³£¤Ê¤É¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥Ü¥Ã¥ÈÍÑ¤Ç¤Ï¡¢Í×ÁÇÉôÉÊ¤Ç¤¢¤ë¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¤Ç¾®·¿²½¤È¹âÍÆÎÌ¡ÊÄ¹¼÷Ì¿¡Ë²½¤È¤¤¤¦¡¢ÁêÈ¿¤¹¤ëÀÇ½¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿Ä¶ÇöÆù¿¼¹Â¥Üー¥ë¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¤ò³«È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÀ½ÉÊ¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¥Ïー¥â¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥É¥é¥¤¥Ö¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º <6324> [Åì¾Ú£Ó]～¥âー¥·¥ç¥ó¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ê¤É¤Î¥á¥«¥È¥í¥Ë¥¯¥¹À½ÉÊ¤È¡¢ÀºÌ©¸ºÂ®µ¡¥Ïー¥â¥Ë¥Ã¥¯¥É¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¡£¥Ò¥åー¥Þ¥Î¥¤¥É¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÏÓ¤äÂ¤Î´ØÀáÉôÊ¬¤ËÆ±¼ÒÀ½ÉÊ¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ò¥È·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î´ØÀá¤Ë¸ºÂ®µ¡¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í´ÖÊÂ¤ß¤Î´ïÍÑ¤Ê¼ê¤ÎÆ°¤¤òºÆ¸½¤Ç¤¤ë¡£
¢¡¥»¥Ã¥¯ <3741> [Åì¾Ú£Ð]～AI¤Ê¤É¤ò¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë±þÍÑ¤·¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¸¦µæ³«È¯¤ò¿ä¿Ê¡£¤³¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¥í¥Ü¥Ã¥ÈÍÑ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÉ¸½à²½µ»½Ñ¤Ç¤¢¤ëRT¥ß¥É¥ë¥¦¥§¥¢¤ÈROS¡ÊRobot Operating System¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î°ÂÁ´À¤È¿®ÍêÀ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëµ¡Ç½°ÂÁ´µ»½Ñ¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡ÀîÅÄ¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¥º <3443> [Åì¾Ú£Ð]～¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Î¥«¥ï¥À¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ç¤ÏÈÆÍÑÀ¤Î¹â¤¤¥Ò¥È·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡ÖNEXTAGE¡Ê¥Í¥¯¥¹¥Æー¥¸¡Ë¡×¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Í¥¯¥¹¥Æー¥¸¤Ï¡¢ÆÈ¼«³«È¯¤·¤¿¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ°ºî¤Î»Ø¼¨¤òÆüËÜ¸ì¤ÇÆþÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ²ÔÆ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹