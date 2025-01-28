¥Õ¥¡¥ó¾¯¤Ê¤¤¥¢¥¤¥É¥ë°®¼ê²ñ¤ÎÈá»´¤µ¡¡¡È¿ÀÂÐ±þ¡É¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¤â¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡×
¡¡¸µSKE48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¤¬23ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø½¸¤Þ¤ì¡ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ëã¿ý¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÌÚÍË26»þ15Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¸½Ìò»þÂå¤Î°®¼ê²ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö´Ý¤¯¤Æ¤Ä¤ë¤Ä¤ë¤Î¤ª¿¬¤Ï·òºß¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¡¢¼Ì¿¿½¸¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤è¤ê
¡¡¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥×¥í¿ý»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡¦»ùÅè°ìºÈ¤¬Ëè²ó¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦ÀßÄê¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¥²¥¹¥È¤é¤È¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê¤¬¤éËã¿ý¤òÂÇ¤Ä°Û¿§¤ÎÈÖÁÈ¡£¤³¤ÎÆü¿ÜÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥½¤«¥Û¥ó¥È¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÎ¢ÏÃ¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¸µNMB48¤Î»°ÅÄËã±û¡¢Æ±¤¸SKE48¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸åÇÚ¡¦ÀîÅèÈþÀ²¤È¶¦¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢MC¤Î»ùÅè¤ÈÆ®Ç×¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤Î°®¼ê²ñ¤ÎÏÃÂê¤Ë¡£¸½Ìò»þÂå¤Ï°®¼ê²ñ¤Ç¤Î¡È¿ÀÂÐ±þ¡É¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¿¿ÜÅÄ¡£1Æü¤Ë°®¼ê¤·¤¿¿Í¿ô¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡Ö1Æü2500¿Í¤È¤«¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢»ùÅè¤é¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¼«¤é¤âÆÀ°Õ¤È¼«Éé¤¹¤ë¿ÜÅÄ¤Ï¡¢°®¼ê¤¹¤ëÁê¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶õµ¤´¶¤È¤«¤Ç¤³¤Î¿Í¤Ï¥¤¥¸¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿Í¤È¤«¡¢¤³¤Î¿Í¤Ï²¼¼ê¤Ë½Ð¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È¤«¡¢Âè°ìÀ¼¤È¤«¼ê¤Î°®¤êÊý¤È¤«ÌÜ¤ÎÎÏ¤È¤«¡×¤Ç½Ö»þ¤ËÈ½ÃÇ¤·¡¢ÂÐ±þ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ°®¼ê²ñ¤ÏÈá»´¤Ê¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¿ÜÅÄ¤ÎÄ¾Â°¤Î¸åÇÚ¤Ç¡ÖÁ´Á³¿Íµ¤¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿È¤òÉ¾¤·¤¿ÀîÅè¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¬Íè¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡È³êÁöÏ©¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¿¡×¤È¡¢Ä¹¤¤¥ì¡¼¥ó¤ËÃ¯¤âÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤ò»Ø¤·¤¿¡È±£¸ì¡É¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¡Ê¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¡Ë¿ÜÅÄ¤µ¤ó¤ÏÀäÂÐÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ³êÁöÏ©¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡ª¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢¿ÜÅÄ¤â¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡»ä¤Þ¤ÀÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤³¤ì¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀîÅè¤¬¡Ö¤¤¤«¤Ë1¿Í¤Î»þ´Ö¤òÄÙ¤¹¤«¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢»°ÅÄ¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤ë¤«¤â¡×¤È¶¦´¶¤·¡¢¼«Í³Ä¢¤ò»ý»²¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£³¨¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤Ê»°ÅÄ¤Ï¡Ö¡Ê°®¼ê²ñ¤Î»þ´ÖÆâ¤Ç¼«Í³Ä¢¤Î¡Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¥Ú¡¼¥¸¤òËä¤á¤ì¤ë¤«¡×¤È¡¢ÆÈ¼«¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ä¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢°®¼ê²ñ¤ËÎó¤¬¤Ç¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤êÆÀ¤Ê¤¤¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö´Ý¤¯¤Æ¤Ä¤ë¤Ä¤ë¤Î¤ª¿¬¤Ï·òºß¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¿ÜÅÄ°¡¹áÎ¤¡¢¼Ì¿¿½¸¤ÎÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤è¤ê
¡¡¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ï¡¢¥×¥í¿ý»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤Ä¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡¦»ùÅè°ìºÈ¤¬Ëè²ó¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡¦ÀßÄê¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¥²¥¹¥È¤é¤È¤·¤ã¤Ù¤ê¤Ê¤¬¤éËã¿ý¤òÂÇ¤Ä°Û¿§¤ÎÈÖÁÈ¡£¤³¤ÎÆü¿ÜÅÄ¤Ï¡¢¡Ö¥¦¥½¤«¥Û¥ó¥È¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÎ¢ÏÃ¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¸µNMB48¤Î»°ÅÄËã±û¡¢Æ±¤¸SKE48¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸åÇÚ¡¦ÀîÅèÈþÀ²¤È¶¦¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢MC¤Î»ùÅè¤ÈÆ®Ç×¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¿Íµ¤¤Î¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ°®¼ê²ñ¤ÏÈá»´¤Ê¸½¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¿ÜÅÄ¤ÎÄ¾Â°¤Î¸åÇÚ¤Ç¡ÖÁ´Á³¿Íµ¤¤Ê¤¤¡×¤È¼«¿È¤òÉ¾¤·¤¿ÀîÅè¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¬Íè¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡È³êÁöÏ©¡É¤Ã¤Æ¸Æ¤ó¤Ç¤¿¡×¤È¡¢Ä¹¤¤¥ì¡¼¥ó¤ËÃ¯¤âÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤ò»Ø¤·¤¿¡È±£¸ì¡É¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¡Ê¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¡Ë¿ÜÅÄ¤µ¤ó¤ÏÀäÂÐÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ³êÁöÏ©¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡ª¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¤È¡¢¿ÜÅÄ¤â¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡»ä¤Þ¤ÀÈô¤ÓÎ©¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤³¤ì¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÀîÅè¤¬¡Ö¤¤¤«¤Ë1¿Í¤Î»þ´Ö¤òÄÙ¤¹¤«¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢»°ÅÄ¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤ë¤«¤â¡×¤È¶¦´¶¤·¡¢¼«Í³Ä¢¤ò»ý»²¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¹ðÇò¡£³¨¤òÉÁ¤¯¤Î¤¬¹¥¤¤Ê»°ÅÄ¤Ï¡Ö¡Ê°®¼ê²ñ¤Î»þ´ÖÆâ¤Ç¼«Í³Ä¢¤Î¡Ë¤É¤ì¤¯¤é¤¤¥Ú¡¼¥¸¤òËä¤á¤ì¤ë¤«¡×¤È¡¢ÆÈ¼«¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤ä¤ê²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢°®¼ê²ñ¤ËÎó¤¬¤Ç¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤êÆÀ¤Ê¤¤¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£