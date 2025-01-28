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1. Terra Boy
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3. Soundly
4. Oh, Pretty Woman
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SCANDAL TOUR 2024 ¡ÉLUMINOUS¡É ¡÷Zepp Haneda
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3. LOVE ME DO
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7. Plum
8. LOOP
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11. Fuzzy
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14. Line of sight
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16. LOVE SURVIVE
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18. STANDARD
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20. Sisters
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1. Terra Boy
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3. Soundly
4. Oh, Pretty Woman
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3·î7Æü¡Ê¶â¡Ë°¦ÃÎ¸©¡¡Zepp Nagoya 18:00 OPEN / 19:00 START
3·î8Æü¡ÊÅÚ¡ËÀÅ²¬¸© SOUND SHOWER ark 17:30 OPEN / 18:00 START
3·î11Æü¡Ê²Ð¡ËÊ¼¸Ë¸© ¿À¸Í CHICKEN GEORGE 18:30 OPEN / 19:00 START
3·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¹Åç¸© HIROSHIMA CLUB QUATTRO 18:30 OPEN / 19:00 START
3·î14Æü¡Ê¶â¡ËÂçºåÉÜ Zepp Osaka Bayside 18:00 OPEN / 19:00 START
3·î15Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬¸© Zepp Fukuoka 17:00 OPEN / 18:00 START
3·î21Æü¡Ê¶â¡ËËÌ³¤Æ» Zepp Sapporo 18:00 OPEN / 19:00 START
3·î23Æü¡ÊÆü¡ËµÜ¾ë¸© ÀçÂæ ÅÅÎÏ¥Û¡¼¥ë 17:00 OPEN / 18:00 START
3·î26Æü¡Ê¿å¡ËÆÊÌÚ¸© ±§ÅÔµÜHEAVEN'S ROCK 18:30 OPEN / 19:00 START
3·î28Æü¡Ê¶â¡Ë°¦ÃÎ¸© Home & nico¥Û¡¼¥ë ¹¾Æî»ÔÌ±Ê¸²½²ñ´Û Âç¥Û¡¼¥ë 18:00 OPEN / 19:00 START
3·î30Æü¡ÊÆü¡ËÄ¹Ìî¸© ¾¾ËÜ¥¥Ã¥»¥¤Ê¸²½¥Û¡¼¥ë Ãæ¥Û¡¼¥ë 16:30 OPEN / 17:00 START
4·î2Æü¡Ê¿å¡Ë»³Íü¸© ¹ÃÉÜ CONVICTION 18:30 OPEN / 19:00 START
4·î4Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþÅÔ Zepp DiverCity¡ÊTOKYO¡Ë18:00 OPEN / 19:00 START
4·î5Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþÅÔ Zepp DiverCity¡ÊTOKYO¡Ë17:00 OPEN / 18:00 START
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