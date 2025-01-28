¸µ¿·³ã»ÔµÄ¤ÎÃËÀ¤Ë¤è¤ë¥¹¥Èー¥«ー¹Ô°Ù¡ÄÈï³²½÷À¤¬ÄóÁÊ¤·¤¿ºÛÈ½¤Ç¸µ»ÔµÄ¤¬¾Ú¸ÀÂæ¤Ë¡Ö°ìÉôÈ¯¸À¤Ï»ö¼ÂÌµº¬¤ÇÌ¾ÍÀ´þÂ»¡×
3Ç¯Á°¤ËÅö»þ¡¢¿·³ã»ÔµÄ¤À¤Ã¤¿60ÂåÃËÀ¤«¤é¥¹¥Èー¥«ー¹Ô°Ù¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤ÆÈï³²½÷À¤¬µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ëÌ±»öºÛÈ½¡£¸µ»ÔµÄ¤ÎÃËÀ¤Ï¡Ö°ìÉô¤ÎÈ¯¸À¤Ï»ö¼ÂÌµº¬¤ÇÌ¾ÍÀ´þÂ»¤Ë¤¢¤¿¤ë¡×¤È¤·¤Æ¡¢Î¾¼Ô¤Î¼çÄ¥¤Ï¿¿¤Ã¸þ¤«¤éÂÐÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹¥Èー¥«ーÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿½÷À¡Û
¡Ö¸½ºß¤Þ¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êËèÆüËèÆü¡¢¼ÖÂÎ¤Î²¼¤ò¸«¤ë¡£½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢¤º¤Ã¤È¡£ËèÆüËèÆü¡¢¤â¤¦ÊÊ¤Ë¤Ê¤ë¤°¤é¤¤¡£¤Á¤ã¤ó¤È¸«¤Ê¤¤¤È¡¢¤É¤³¤Ç²¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
¤½¤Î¥¹¥Èー¥«ー¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Åö»þ¡¢¿·³ã»ÔµÄ¤À¤Ã¤¿60Âå¤ÎÃËÀ¡£
2022Ç¯¤Ë¥¹¥Èー¥«ーµ¬À©Ë¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢È³¶â30Ëü±ß¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢½÷À¤ÎÃÎ¿ÍÃËÀ¤Ø¤Î²øÊ¸½ñ¤ÎÁ÷ÉÕ¡¢¼«¿È¤¬·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¥µ¥í¥ó¤Ø¤Îµõµ¶¤ÎÄÌÊó¤Ê¤É¤Ç·ÐºÑÅª¡¦Àº¿ÀÅªÂ»³²¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½÷À¤ÏÌó600Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤Æ¸µ»ÔµÄ¤ÎÃËÀ¤òÄóÁÊ¡£
1·î27Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿ºÛÈ½¤Ç¸µ»ÔµÄ¤ÎÃËÀ¤Ï¡Ö½÷À¤ÎÁÇ¹ÔÄ´ºº¤òÃµÄå¤Ë°ÍÍê¤·¤¿¤¬¡¢°ãË¡¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅÁ¤¨¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡Ä¡£
¡Ú¸¶¹ðÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¡Û
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÈÃµÄå¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¡ØÃµÃÎµ¡³°¤ì¤¿¡©¡Ù¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤¬Á÷¤Ã¤¿¡©¡×
¡Ú¸µ»ÔµÄ¤ÎÃËÀ¡Û
¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×
¤³¤Î¤Û¤«¡¢ÃÎ¿ÍÃËÀ¤Ø¤Î²øÊ¸½ñ¤ÎÁ÷ÉÕ¤Ï½÷À¤¬¤À¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¡¢ÀµµÁ´¶¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤äµõµ¶¤ÎÄÌÊó¤Ï±½¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤Ê¤É¤ÈÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢¸µ»ÔµÄ¤ÎÃËÀ¤Ï¡Ö¡Ø¼Ö¤ËGPS¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ï¸µ»ÔµÄ¡Ù¤Ê¤É¡¢»ö¼Â¤ËÈ¿¤¹¤ë½÷À¤Ë¤è¤ë°ìÉô¤ÎÈ¯¸À¤ÏÌ¾ÍÀ´þÂ»¤Ë¤¢¤¿¤ë¡×¤È¼çÄ¥¡£
»ÔµÄÁª¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤òÃÇÇ°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ìó160Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¡¢È¿ÁÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¡Äî¤ÇÃËÀ¤Î¾Ú¸À¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿½÷À¤Ï¡Ä
¡Ú¥¹¥Èー¥«ーÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿½÷À¡Û
¡ÖÃ¯¤òÈÈ¿Í¤È¤·¤Æ·Ù²ü¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç2Ç¯È¾¤â²á¤´¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½½Ê¬¤ÊÈï³²¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼õ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Â»³²¤À¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¤¼¤ÒÇ§Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
ºÛÈ½¤Ï4·î17Æü¤ËºÇ½ªÊÛÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¹©¾ì,
»×¤¤¤ä¤ê,
Ë¡Í×,
ºë¶Ì,
ÆÁÅç,
Ê©ÃÅ,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Ï·¸å,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
ÃÖ¾²¹©»ö