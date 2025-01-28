°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¤·¤¿Ì¾ºî¤¬¸½Âå¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¡ª¡¡¥¦¥§¥Ã¥º¤«¤é¡ÖKranze Bazreia ID¡×¤¬Æ²¡¹ÅÐ¾ì
Âç¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ö¥Ð¥º¥ì¥¤¥¢¡×¤¬¥ê¥á¥¤¥¯¤ò¼õ¤±¤ÆÉü³è
¡¡½éÂå¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤Îº¢¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Û¥¤¡¼¥ë¤¬¡¢4ÂåÌÜ¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤ÎÂ¸µ¤ò²Ú¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡£¥Ç¥£¥Ã¥·¥å¤Î½Å¸ü¤µ¤È¥¹¥Ý¡¼¥¯¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Á¡¢¤½¤³¤Ë¤Ò¤Í¤ê¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò²Ã¤¨¤¿ÆÈÁÏÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢º£¤É¤¤Î¥¯¥ë¥Þ¤È¤â½½Ê¬¤ËÅÏ¤ê¹ç¤¨¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ò»ý¤Ä¡£
¡¡2005Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢¥¯¥ì¥ó¥Ä¥§¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾ºîÃæ¤ÎÌ¾ºî¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤¿¥Ð¥º¥ì¥¤¥¢¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¥Ð¥º¥ì¥¤¥¢ID¡×¤È¤·¤ÆºÆÃÂ¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢½éÂå¥Ð¥º¥ì¥¤¥¢¤È¤Ï°ìÉôºî¤ê¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¥Ç¥£¥¹¥¯¥Õ¥§¥¤¥¹¤¬¥Ô¥¢¥¹ÂæºÂÌÌ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÁ´¼þ¥Ô¥¢¥¹¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡£
¡¡¤¸¤Ä¤Ï¤³¤ì¤¬½éÂå¥Ð¥º¥ì¥¤¥¢¤Î¸¶ÅÀ¤È¤¤¤¦¤Ù¤°Õ¾¢¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢³«È¯Åö»þ¤ÏÂç¸ý·Â¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÁ´¼þ¥Ô¥¢¥¹»ÅÍÍ¤Î¼ÂÁõ¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¬20Ç¯¤â¤Î»þ¤ò±Û¤¨¤Æ¶ñ¸½²½¡£ID=¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤È¤¤¤¦½Å¤ß¤¢¤ë¥ï¡¼¥É¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¡¢ ¤Ê¤ó¤È¤â¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤Ï¤Û¤Ü½éÂå¤òÆ§½±¡£¥í¥´¤Î¥µ¥¤¥º¤ä¥Õ¥§¥¤¥¹¤Î¥é¥¦¥ó¥É´¶¤Ê¤É¤ËºÙ¤«¤¤Ä´À°¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ð¥º¥ì¥¤¥¢¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ï¥¡¼¥×¡£¤â¤Á¤í¤ó¥¯¥í¡¼¥à¥«¥é¡¼¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤´Í÷¤ÎÄÌ¤ê40·Ï¤ËºÇ¹â¤Ë»÷¹ç¤¦¡£Ì¾ºî¤Î¸¶ÅÀ¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥ì¥ó¥Ä¥§¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¡¢¤³¤Î¥Ð¥º¥ì¥¤¥¢ID¤«¤é´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡ºï¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ãò·¿¤ÇÆþ¤ì¤¿¥¯¥ì¥ó¥Ä¥§¥í¥´¡£¥µ¥¤¥º¤Ï½éÂå¤è¤êÂç¤¤¯Ä¦¤ê¤â¿¼¤¯¡¢¥¢ ¥Ô¡¼¥ëÅÙ¤Ï¹â¤á¡£
¡¡20¡¦21¥¤¥ó¥Á¤Î¥Î¡¼¥Þ¥ë¥ê¥à¤È22¥¤¥ó¥Á¤Î¥ê¥Ð¡¼¥¹¥ê¥à¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¸¤ÎÃ¼¤ò¤Ä¤Þ¤ß½Ð¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥ó¥¸»ÅÍÍ¤È¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª19~21¥¤¥ó¥Á¤Î¥ê¥Ð¡¼¥¹¥ê¥à¤Ï¥«¡¼¥ë¥Õ¥é¥ó¥¸¤À¡£
¡¡¥Ç¥£¥¹¥¯³°¼þÉô¤ò¥Ô¥¢¥¹¥Ü¥ë¥ÈÂæºÂÌÌ¤Ç°Ï¤¤¡¢¥¹¥Ý¡¼¥¯¤Ï¤½¤ÎÆâÂ¦¤Ë¼ý¤á¤ë¥¯¥é¥·¥«¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¥Ç¥â¥«¡¼ÁõÃå¥µ¥¤¥º¤ÏÁ°¸å22¥¤¥ó¥Á¡ß9.5J¥¤¥ó¥»¥Ã¥È+31¡£¥Ñ¥Ä¥Ñ¥Ä¤Î¥Ä¥é¶ñ¹ç¤Ê¤¬¤é¡¢¥¨¥¢¥µ¥¹¤Ç¼Ö¹â¤òÍî¤È¤¹¤Ê¤é¥ê¥ä¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤¤¥¤¥ó¥»¥Ã¥È¤ò¹¶¤á¤é¤ì¤½¤¦¡£
SIZE & PRICE
¡¦¥ê¥Ð¡¼¥¹¥ê¥à
¡¡19¥¤¥ó¥Á¡Ê7.5J¡Á13.0J¡Ë¡§12Ëü5400¡Á20Ëü2400±ß
20¥¤¥ó¥Á¡Ê8.0J¡Á13.0J¡Ë¡§13Ëü4200¡Á21Ëü7800±ß
21¥¤¥ó¥Á¡Ê8.0J¡Á12.0J¡Ë¡§15Ëü9500¡Á23Ëü8700±ß
22¥¤¥ó¥Á¡Ê8.0J¡Á13.0J¡Ë¡§20Ëü1300¡Á28Ëü9300±ß
¡¦¥Î¡¼¥Þ¥ë¥ê¥à
¡¡20¥¤¥ó¥Á¡Ê8.0J¡Á12.0J¡Ë¡§13Ëü4200¡Á21Ëü3400±ß
21¥¤¥ó¥Á¡Ê8.0J¡Á12.0J)¡§16Ëü1700¡Á23Ëü8700±ß
▪HOLE¡¿P.C.D.¡§5¡¿114.3¡¢5¡¿112¡¢5¡¿120
▪COLOR¡§MBK¡Ê¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¡¢BSL-P¡Ê¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¡Ë¡¢H-CRM(¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥¯¥í¡¼¥à¡Ë
▪OPTION¡§¥«¥é¡¼¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¥¤¥È¥·¥¹¥Æ¥àÂÐ¾Ý
¥Ô¥¢¥¹¥Ü¥ë¥È¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¡Ë6600±ßUP¡¢¥Ô¥¢¥¹¥Ü¥ë¥È¡Ê¥¯¥é¥·¥«¥ë¡Ë4400±ßUP¡¢ÆÃ¼ìP.C.D.¡Ê112¡Á120¡Ë¡§4400±ßUP
¡¡º¸¤«¤éMBK¡Ê¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯¡Ë¡¢BSL-P¡Ê¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¡Ë¡¢H-CRM¡Ê¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥¯¥í¡¼¥à¡Ë