Ý¯°ææÆ¤Î¡Ö´ë¶ÈÉ÷ÅÚ¡×È¯¸À¤¬¡È¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¥Ö¡¼¥á¥é¥ó¡É¤È»ØÅ¦¡¢Ê§¿¡¤Ç¤¤Ê¤¤¡È¥À¥ó¥Þ¥ê»ö·ï¡É
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬1·î27Æü¸á¸å4»þ¤«¤éÍâÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢10»þ´Ö¤òÄ¶¤¨¤ë°ÛÎã¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÝ¯°ææÆ¤Î¶á±Æ¤È¡Ö¥½¥Ã¥¯¥ê¡×¤ÈÏÃÂê¤ÎÉã¡¦Ý¯°æ½Ó»á
¡¡²ñ¸«¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤µ¤Ê¤«¡¢27Æü¸á¸å11»þÊüÁ÷¤Î¡Ønews zero¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿Ý¯°ææÆ¤Ï¡¢²ñ¸«¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö»ä¤âÍ¼Êý¤«¤é²ñ¸«¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢º£¸å¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢ÊÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤´ë¶ÈÉ÷ÅÚ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤â½Ð±é¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î¥Ö¡¼¥á¥é¥ó¡×
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¶É¤È¿¼¤¤´Ø¤ï¤ê¤Î¤¢¤ë·ÝÇ½¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ»ê¶Ë¿¿¤ÃÅö¤À¤È»×¤ï¤ì¤ëÝ¯°æ¤Î¤³¤ÎÈ¯¸À¡£¤·¤«¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢
¡Ô¼«Ê¬¤Î»öÌ³½ê¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤è¡Õ
¡Ô¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¥Õ¥¸¤â¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡Õ
¡Ô¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¤³¤ì¸À¤¦¤Î¡¢Ãæ¡¹¤Î¥Ö¡¼¥á¥é¥ó¤À¤è¤Ê¡Õ
¡¡¤Ê¤É¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ønews zero¡Ù¤ÎÝ¯°æ¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â2023Ç¯¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÌäÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤·¤Ð¤é¤¯ÄÀÌÛ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¿Í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÃ¤Ë¡Ønews zero¡Ù¤ÏÊóÆ»ÈÖÁÈ¡£ÅöÁ³¡¢Ý¯°æ¤µ¤ó¤«¤é²¿¤«¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤ÈÅö»þ¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ï¡¢Æ±ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤ëºÝ¤ËÝ¯°æ¤µ¤ó¤Ï²èÌÌ¤«¤é»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦»ÏËö¤Ç¤·¤¿¡£±²Ãæ¤Î»öÌ³½ê½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÍÆ¯Í³Èþ»Ò¥¢¥Ê¤À¤±¤Ç¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°Û¾ï¤Ê¾õ¶·¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡Ý¯°æ¤¬¸ý¤ò³«¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤¬ÌäÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤«¤é4½µÌÜ¡£2Ê¬¤Û¤É¤ÎÄ¹¤¤¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯¤·¤¿¤¬¡¢3½µ¤Ë¤ï¤¿¤ë¡È¤À¤ó¤Þ¤ê¡É¤Ç¤Ä¤¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¤ÏÊ§¿¡¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
Åö»ö¼Ô¤é¤·¤«¤é¤Ì¥³¥á¥ó¥È¤â
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢2023Ç¯9·î¤Î¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºÀ²Ã³²ÌäÂêÅö»ö¼Ô¤Î²ñ¡×¤Î²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤âÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¡£Ý¯°æ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤¬º£½µÌÚÍË¤Î²ñ¸«¤Ç¤É¤¦ÂÐ±þ¤·¤É¤¦ÀâÌÀ¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È²þ¤á¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤«¤Ê¤êÂ¾¿Í¹Ôµ·¤Ê¤â¤Î¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÅö»þ¤â¡¢
¡Ô¤¨¡©Åö»ö¼Ô¤À¤è¤Í¡©¡Õ
¡ÔÂæËÜÆÉ¤ó¤Ç¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡Õ
¡¡¤È¡¢º¤ÏÇ¤¹¤ë¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî¤µ¤ó¤ÎÀ²Ã³²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÝ¯°æ¤µ¤ó¤¬ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤Î´ë¶ÈÂÎ¼Á¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢Æ±¤¸»öÌ³½ê¤ÎÅì»³µªÇ·¤µ¤ó¤Ï¡ÈÀ²Ã³²¤Ï±½¤È¤·¤Æ¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éô³°¼Ô¤Ç¤¢¤ëÈþÀî·û°ì¤µ¤ó¤Ç¤µ¤¨¡¢À²Ã³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È¤º¤Ã¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Ã¤×¤ê¤Ç¤·¤¿¤è¡£¤ß¤ó¤Ê°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¡¢¸«¤Æ¸«¤Ì¿¶¤ê¤À¤Ã¤¿¡É¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡È¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º£²ó¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï1·î22Æü¤Ë¤â¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ë¿È¤òÃÖ¤¯¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤È·ÝÇ½³¦¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌäÂê¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¸«Ä¾¤·¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«Ê¬¤â¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ëÝ¯°æ¡£²áµî¤Î¤³¤È¤Ï¤µ¤Æ¤ª¤¡¢º£¤Ï¿¿Ùõ¤ËÌäÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£