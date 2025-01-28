¡Ø¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¡Ù¤Ç¥«¡¼¥Á¥§¥¤¥¹¤·¤Æ¤¿¡ª µÜºê½Ù´ÆÆÄ¤Î¡Ö°¦¼Ö¡×°ìÈÌ¸ø³«¤Ø
¤¢¤Þ¤ê¤Ë°¦¤·¤¹¤®¤Æ¡¢Ê£¿ôÂæ¾è¤ê·Ñ¤¤¤À¤½¤¦¡£
¡Ø¥ë¥Ñ¥ó»°À¤ ¥«¥ê¥ª¥¹¥È¥í¤Î¾ë¡Ù¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¥ä¥Ä
¡¡°¦ÃÎ¸©¤Ï¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎÅìÎÙ¡¢Ä¹µ×¼ê»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¡×¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥¸¥Ö¥ê¤ÎµÜºê¡Ê¡Öºê¡×¤Ï»³¤Ø¤ó¤Ë¡ÖÎ©¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¡Ö²Ä¡×¤Î°ÛÂÎ»ú¤¬Àµ¼°¡Ë ½Ù´ÆÆÄ¤¬Ä¹¤é¤¯°¦ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ë¥Þ¡Ö¥·¥È¥í¥¨¥ó2CV¡×¤ò¡¢2025Ç¯1·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é¡Ö¥¸¥Ö¥ê¤ÎÂçÁÒ¸Ë¡×¤ËÅ¸¼¨¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÜºê½Ù´ÆÆÄ¤Î°¦¼Ö¤Ç¤¢¤ë¥·¥È¥í¥¨¥ó2CV¤òÉÁ¤¤¤¿¥¤¥é¥¹¥È¡Ê2020 Hayao Miyazaki/Toshio Suzuki¡Ë¡£
¡¡Èà¤ÎÂ©»Ò¤Ç¤¢¤ëµÜºê¸ãÏ¯´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ö¤ÏµÜºê²È¤Ç¤Ï¾è¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥¯¥ë¥Þ¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö¥¸¥Ö¥ê¥Ñ¡¼¥¯¤ÇËö±Ê¤¯ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Î°ìÊ¸¤â´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µÜºê½Ù´ÆÆÄ¤Ï¥·¥È¥í¥¨¥ó2CV¤ò¤¤¤¿¤¯µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¿ôÂæ¤ò¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¿¤È¤«¡£ºÇ½é¤Î°¦¼Ö¤Ï375cc¥¨¥ó¥¸¥óÅëºÜ¤Î½é´ü·¿¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢³ÑÌÜ¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤Î1970Ç¯ÂåÀ½Â¤¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¤½¤Î¸å602cc¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿ºÇ½ª·¿¤Þ¤Ç½êÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢µÜºê½Ù´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÊÔ±Ç²è½é´ÆÆÄºîÉÊ¡Ø¥ë¥Ñ¥ó»°À¤ ¥«¥ê¥ª¥¹¥È¥í¤Î¾ë¡Ù¡Ê1979Ç¯¸ø³«¡Ë¤Ç¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥¯¥é¥ê¥¹¸ø½÷¤¬Êª¸ì½øÈ×¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Î¸¶°Æ¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢µÜºê½Ù´ÆÆÄ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤ë²æ¤¬»Ò¤òÊÝ°é±à¤ØÁ÷¤ê·Þ¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½é¤á¤Æ¥¯¥ë¥Þ¤ò¹ØÆþ¤·¡¢¼¡Âè¤Ë¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¹û¤ì¹þ¤ó¤Ç¼êÊü¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ØµÜºê½Ù¤Î2CVÊª¸ì¡Ù¤â¤¢¤ï¤»¤Æ´ÑÍ÷¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£