¡Ö¥·¡¼¥ë¤ÇÇ³Èñ¸þ¾å¡×¤Ëº¬µò¤Ê¤·¡¡¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤¬²ÝÄ§¶âÇ¼ÉÕÌ¿Îá
¡¡¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Ï28Æü¡¢¼Ö¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¥ë¡¼¥àÆâ¤ÎÉôÉÊ¤ËÅ½¤ë¤À¤±¤ÇÇ³Èñ¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¤È¤¦¤¿¤Ã¤¿¥·¡¼¥ë¾õÀ½ÉÊ¤ÎÉ½¼¨¤Ë¤Ï¹çÍýÅª¤Êº¬µò¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤º¡¢·ÊÉÊÉ½¼¨Ë¡°ãÈ¿¡ÊÍ¥ÎÉ¸íÇ§¡Ë¤ËÅö¤¿¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¤Î¼ÖÎ¾ÍÑÀ½ÉÊÈÎÇä²ñ¼Ò¡Ö¥¢¥É¥Ñ¥ï¡¼¡¦¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡×¤Ë338Ëü±ß¤Î²ÝÄ§¶âÇ¼ÉÕÌ¿Îá¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±¼Ò¤Ï2021Ç¯11·î¡Á22Ç¯12·î¡¢¼«¼Ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç¡ÖÅ½¤ë¤À¤±¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¸ú²Ì¡×¡Ö¥¨¥¢¥¯¥ê¡¼¥Ê¡¼Æâ¤ÎÀÅÅÅµ¤¤òÍÞÀ©¤·¡¢µÛµ¤¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤·¤Æ¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÇ³¾Æ¸úÎ¨¤ò²þÁ±¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¼èºà¤Ë¡Ö¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤ÎÈ½ÃÇ¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£