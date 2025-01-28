¥Ð¥¹Áí¹ç°ÆÆâ½ê¤ËÀ¸À®AI¥¬¥¤¥ÉÆ³Æþ¡¡´Ñ¸÷°ÆÆâ¤ä¸òÄÌ¾ðÊó¤òÄó¶¡¡¡ÂçÊ¬¥Ð¥¹¤¬¼Â¾Ú¼Â¸³¡¢¿Í¼êÉÔÂ²ò¾Ã¤Ø
À¸À®AI¤Îµ»½Ñ¤ò´Ñ¸÷°ÆÆâ¤ä¸òÄÌ¾ðÊó¤ÎÄó¶¡¤Ë³èÍÑ¤·¤è¤¦¤È¡¢ÂçÊ¬¥Ð¥¹¤¬¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò28Æü¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥Ð¥¹Áí¹ç°ÆÆâ½ê¤ËÀ¸À®AI¥¬¥¤¥ÉÆ³Æþ¡¡´Ñ¸÷°ÆÆâ¤ä¸òÄÌ¾ðÊó¤òÄó¶¡¡¡ÂçÊ¬¥Ð¥¹¤¬¼Â¾Ú¼Â¸³¡¢¿Í¼êÉÔÂ²ò¾Ã¤Ø
¡Ê²Ã²ìÂ¶µ¼Ô¡Ë¡Öº£²óÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿AI¥¬¥¤¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ð¥¿ー¤¬ÂçÊ¬¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤ä¸òÄÌ¾ðÊó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×
ÂçÊ¬»Ô¤ÎÂçÊ¬¥Ð¥¹Áí¹ç°ÆÆâ½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿AI°ÆÆâ¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö¥¬¥¤¥É¥í¥¤¥É¡×¡£¤³¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ÏÂçÊ¬¥Ð¥¹¤¬¸òÄÌ´Ñ¸÷¶È¤Î¿Í¼êÉÔÂ²ò¾Ã¤ò¿Þ¤í¤¦¤È»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥¬¥¤¥É¥í¥¤¥É¤Ë¤ÏÀ¸À®AI¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¡¢²èÌÌ¾å¤Ç3D¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬ÂçÊ¬¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤ê¡¢¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ê¥¬¥¤¥É¥í¥¤¥É¡Ë¡Ö»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤Ê¤é¤¦¤ß¤¿¤Þ¤´¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤À¤è¡£ÂçÊ¬»Ô¤Î¿åÂ²´Û¤Ç¥¤¥ë¥«¤Î¥·¥çー¤ä¿¨¤ì¤ëÂÎ¸³¤â¤Ç¤¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤âÂç´î¤Ó¤À¤È»×¤¦¤è¡×
¥ê¥âー¥ÈÁàºî¤Ë¤è¤ë´Ñ¸÷°ÆÆâ¤ä³°¹ñ¸ì¤Î¼«Æ°ËÝÌõ¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¹ñÆâ³°¤ËÂçÊ¬¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤¿¤á¼ÂÍÑ²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÂçÊ¬¥Ð¥¹¿·µ¬»ö¶È¿ä¿Ê¼¼ »°ß··¼Æó¼¼Ä¹¡Ë¡Ö¥ªー¥Ðー¥Äー¥ê¥º¥à¤Ç¤Ê¤«¤Ê¤«¸½¾ì¤Ç¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤¬¾å¼ê¤¯¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¬¥¤¥É¥í¥¤¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¹¤¯ÇÈµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ï3·îËö¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÂçÊ¬¥Ð¥¹¤Ï¥¬¥¤¥É¥í¥¤¥É¤ò´Ñ¸÷»ÜÀß¤ËÀßÃÖ¤·¤ÆÍøÍÑ¾õ¶·¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£