¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤º¡¢Å¾¿¦Àè¤¬·è¤Þ¤ëÁ°¤Ë²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬¿´ÇÛ¡Ä¡Ä¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©
²ÈÂ²¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤ëÊý¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë
¿Í´Ö´Ø·¸¤ÇÂà¿¦¤·¤¿Êý¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤ØÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¤Î¼êÂ³¤¤ÈÆâÍÆ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¶ÐÌ³Àè¤òÂà¿¦¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¼Ò¤òÄÌ¤¸¤Æ²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤«¤éÃ¦Âà¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÞÍÜ²ÈÂ²¤¬¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢²ÈÂ²Ê¬¤ÎÊÝ¸±¾Ú¤â´Þ¤á¤Æ¡¢Âà¿¦»þ¤Ë²ñ¼Ò¤ØÊÖÇ¼¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë¼«Ê¬¤Ç·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÁªÂò»è¤Ï¼ç¤Ë¼¡¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡Ê¿ÞÉ½1¡Ë¡£
1. ¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ
2. Âà¿¦Á°¤Î¶ÐÌ³Àè¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë·ò¹¯ÊÝ¸±¤ò¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ·ÑÂ³¡ÊÇ¤°Õ·ÑÂ³¡Ë
3. ÇÛ¶ö¼Ô¤ä²ÈÂ²¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë·ò¹¯ÊÝ¸±¤ËÈïÉÞÍÜ¼Ô¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤¹¤ë
¿ÞÉ½1
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ì¤òÁª¤Ù¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤â¤·¡¢ÇÛ¶ö¼Ô¤ä¿Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¬´ë¶È¤Ê¤É¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¡Ö3¡¥ÇÛ¶ö¼Ô¤ä²ÈÂ²¤¬²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë·ò¹¯ÊÝ¸±¤ËÈïÉÞÍÜ¼Ô¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤¹¤ë¡×¤òÁª¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢ÄÉ²Ã¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤Ê¤¯¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¼ÂºÝ¤ËÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢À¸·×Æ±°ì¤ä¼ýÆþ¡ÊÃí¡Ë¤Ê¤É¤Î´ð½à¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢É¬¤º²ÃÆþ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÆÃ¤Ë¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¢£¾¯¤·µÙ¤ó¤Ç¤«¤é¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤äºÆ½¢¿¦¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î¾ì¹ç
ÉÞÍÜ¤ÎÈ½Äê´ð½à¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëº£¸å1Ç¯´Ö¤Î¼ýÆþ¸«¹þ¤ß¤¬¡¢´ð½à³Û¤òÄ¶¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë
¢£¸ÛÍÑÊÝ¸±¤Î½ýÉÂ¼êÅö¶â¤Þ¤¿¤Ï´ðËÜ¼êÅö¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¼º¶È¼êÅö¡Ë¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý
ÉÞÍÜ¤ÎÈ½Äê´ð½à¡Êº£¸å1Ç¯´Ö¤Î¼ýÆþ¸«¹þ¤ß¡Ë¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë
¡ÊÃí¡Ë¡§º£¸å1Ç¯´Ö¤Î¼ýÆþ¸«¹þ¤ß¤¬ÎáÏÂ6Ç¯12·î¸½ºß¤Ç130Ëü±ß°Ê¾å¤«¤ÄÈïÊÝ¸±¼Ô¤Î¼ýÆþ¸«¹þ¤ß³Û¤Î2Ê¬¤Î1Ì¤Ëþ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤Ê¤É
ÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤Êý¤Ï¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÈÇ¤°Õ·ÑÂ³¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤òÈæ³Ó¤·¤ÆÁª¤Ö
¤Ç¤Ï¡¢Ã±¿È¼Ô¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤Êý¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤Î¾ì¹ç¡¢1¤Î¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤«¡¢2¤ÎÇ¤°Õ·ÑÂ³¤Î¤É¤Á¤é¤«¤òÁªÂò¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ç¤°Õ·ÑÂ³¤ÏºÇÂç2Ç¯´Ö¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢´ü¸Â½ªÎ»¸å¤ÏºÆ½¢¿¦¤·¤Ê¤¤¤«¤®¤ê¡¢¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤É¤Á¤é¤òÁª¤Ö¤«¤Ï¡¢Âà¿¦¸å¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÈæ³Ó¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ï°ÊÁ°¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤Î»ñ³ÊÁÓ¼º¤«¤é14Æü°ÊÆâ¤Ë¡¢Ç¤°Õ·ÑÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï20Æü°ÊÆâ¤Ë¼êÂ³¤¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢Âà¿¦Á°¤ËÈæ³Ó¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¡¢Ç¤°Õ·ÑÂ³¤Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âà¿¦¸å¤Î¼ýÆþ¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ï¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¤Û¤¦¤òÁª¤Ö¤Î¤¬ÌµÆñ¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤¬°Â¤¤¤«¤Ï¡¢Âà¿¦Á°¤Î¼ýÆþ¤äÀ¤ÂÓ¤Î¿Í¿ô¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥±ー¥¹¡¦¥Ð¥¤¡¦¥±ー¥¹¤Ç¤¹¡£
¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ª½»¤Þ¤¤¤Î»Ô¶èÄ®Â¼¤Ë¡¢Ç¤°Õ·ÑÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¶ÐÌ³Àè¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊÝ¸±ÎÁ¤¬¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«³ÎÇ§¤·¤Æ¤«¤éÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£°Â°×¤ËÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢¸å¤Ç¹â³Û¤ÊÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÀÁµá¤Ë¶Ã¤¯¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢°Ê²¼¤Ï¤É¤Á¤é¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¤«¡¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤ª¤ª¤Þ¤«¤ÊÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÁª¤ÖºÝ¤Ï¡¢É¬¤º»Ô¶èÄ®Â¼¤È·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãÇ¤°Õ·ÑÂ³¤Î¤Û¤¦¤¬°Â¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÊý¡ä
¢£ÉÞÍÜ²ÈÂ²¤¬¤¤¤ëÊý
¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ï¡¢ÉÞÍÜ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤Ë¤âÊÝ¸±ÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤ËÆÈ¼«¡¦ÉÕ²ÃµëÉÕ¤¬¤¢¤ê¡¢Ç¤°Õ·ÑÂ³¸å¤â¤³¤ì¤é¤ÎµëÉÕ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ëÊý
¢£Âà¿¦¤·¤¿Ç¯¤ËÅÚÃÏ¤ä²È²°¤Ê¤É¤òÇäµÑ¤·¤Æ³ÎÄê¿½¹ð¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ï¾ùÅÏ½êÆÀ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¡ã¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Î¤Û¤¦¤¬°Â¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÊý¡ä
¢£ºÒ³²¤ä¼º¶È¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¸ºÌÈÁ¼ÃÖ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ëÊý
Ç¤°Õ·ÑÂ³¤Ë¤Ï¡¢¸ºÌÈÁ¼ÃÖ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£Á°Ç¯¤Î¼ýÆþ¤¬Äã¤¤¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤Ê¤¤Êý
Ç¤°Õ·ÑÂ³¤Ï2Ç¯´ÖÊÝ¸±ÎÁ¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÏÁ°Ç¯¤Î¼ýÆþ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÝ¸±ÎÁ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢°ìÅÙÇ¤°Õ·ÑÂ³¤òÁª¤ó¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Î¼ýÆþ¤¬Äã¤¤¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢ÍâÇ¯¤Ë¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬ÊÝ¸±ÎÁ¤Ï°Â¤¯¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¤è¤¯¤¢¤ë´Ö°ã¤¤¤È¤·¤Æ¡¢ºß¿¦Ãæ¤ËÅ·°ú¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤È¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
ºß¿¦Ãæ¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¡Ê40ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤Ê¤é²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¤â´Þ¤à¡Ë¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤¬2Ê¬¤Î1¤òÉéÃ´¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âà¿¦¤¹¤ë¤È²ñ¼Ò¤ÎÉéÃ´¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ºß¿¦Ãæ¤Î2ÇÜ¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤òÊ§¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Èæ³Ó¤¹¤ë¤È¤¤Ï¡¢É¬¤º¶ÐÌ³Àè¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤ËÇ¤°Õ·ÑÂ³¸å¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¤½¤Î³Û¤È¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âà¿¦¸å¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤Çµ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ê¤Þ¤È¤á¡Ë
¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼¡¤Î¿¦¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤¬Âà¿¦¸å¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢µ¤¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°Ê²¼¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Âà¿¦¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤Ï»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¢£Âà¿¦¤·¤¿¸å¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤ò¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤
¢£Âà¿¦¸å¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë¤Ï¡¢¼ç¤Ë¡Ö¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¡×¡ÖÂà¿¦Á°¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤ò·ÑÂ³¡ÊÇ¤°Õ·ÑÂ³¡Ë¡×¡Ö²ÈÂ²¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤ÎÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ë¡×¤Î3¤Ä¤¬¤¢¤ë
¢£²ÈÂ²¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¤ËÈïÉÞÍÜ¼Ô¤È¤·¤ÆÆþ¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢ÊÝ¸±ÎÁÉéÃ´¤¬¤Ê¤¤¤³¤Á¤é¤ò¤Þ¤ºÁª¤Ö¡£¤¿¤À¤·¡¢Í×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢²ÃÆþ¤¹¤ë·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È
¢£Âà¿¦¸å1Ç¯°ÊÆâ¤ËºÆ½¢¿¦¤ä¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¸ÛÍÑÊÝ¸±¤Î½ýÉÂ¼êÅö¶â¤ä´ðËÜ¼êÅö¤ò¼õµë¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢ÉÞÍÜ¤ËÆþ¤ë´ð½à¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«Ãí°Õ
¢£ÊÝ¸±ÎÁ¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë¤Û¤¦¤òÁª¤Ö¤³¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï»Ô¶èÄ®Â¼¤Ë¡¢Ç¤°Õ·ÑÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¿¦¾ì¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±ÁÈ¹ç¤ËÊÝ¸±ÎÁ¤Î¸«¹þ¤ß³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È
¢£Ç¤°Õ·ÑÂ³¤Ç¤¤ë´ü´Ö¤Ï2Ç¯´Ö¡£¤½¤Î¸å¤Ï¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢Ç¤°Õ·ÑÂ³´ü´ÖÃæ¤Ç¤â¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¦¤¨¡¢¹ñÌ±·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤Î¤Û¤¦¤¬°Â¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Âà¿¦¤ÎÍâÇ¯¤Ë¤âÊÝ¸±ÎÁ¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È
¼ýÆþ¤¬¤Ê¤¤¤Ê¤«¤ÇÉÔÍ×¤Ê½ÐÈñ¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò°Ê¾å¤ÎÅÀ¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢¸¤¤ÁªÂò¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âà¿¦¸å¤Î»ÙÊ§¤¤¤ËÈ÷¤¨¤Æ¡¢ÀáÅÙ¤¢¤ë»Ù½Ð¤ò¿´³Ý¤±¤Þ¤·¤ç¤¦
ËÜµ»ö¤Ç¤Ï·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âà¿¦¸å¤Ë¤Ï·ò¹¯ÊÝ¸±°Ê³°¤Ë¤â¡¢½êÆÀÀÇ¡Ê¸»ÀôÄ§¼ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼ýÆþ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡Ë¤ä½»Ì±ÀÇ¡ÊÂà¿¦¤ÎÍâÇ¯¤Ë»ÙÊ§¤¦¡Ë¡¢¹ñÌ±Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤Ê¤É¤Î»ÙÊ§¤¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯ÊÝ¸±¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Ïºß¿¦Ãæ¡¢µëÍ¿¤ä¾ÞÍ¿¤«¤éÅ·°ú¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Âà¿¦¸å¤Ë¤¤¤¶¼«Ê¬¤Ç»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÉéÃ´¤Î½Å¤µ¤Ë¶Ã¤¯¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Âà¿¦¸å¤Ï¿´¿È¤ò²óÉü¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¢¤½¤ì¤é¤Î»ÙÊ§¤¤¤ËÈ÷¤¨¤ÆÀáÅÙ¤¢¤ë»Ù½Ð¤ò¿´³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½ÐÅµ
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê ÎáÏÂ2Ç¯Å¾¿¦¼Ô¼ÂÂÖÄ´ºº¤Î³µ¶· ¸Ä¿ÍÄ´ºº 2.Î¥¿¦ÍýÍ³ É½16
Á´¹ñ·ò¹¯ÊÝ¸±¶¨²ñ Ç¤°Õ·ÑÂ³¤Î¤´°ÆÆâ
¼¹É®¼Ô¡§¼ò°æ¡¡²µ
CFPÇ§Äê¼Ô¡¢ÊÆ¹ñ¸øÇ§²ñ·×»Î¡¢MBA¡¢ÊÆ¹ñInstitute of Divorce FinancialAnalyst²ñ°÷¡£