Áá´üÍ½Ìó½ªÎ»¤·¤¿²ÄÆ°¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖS.H.Figuarts ¥Ö¥í¥êー-40¼þÇ¯µÇ°ºÆÈÎEdition-¡×¤Î2¼¡À¸»º·èÄê¡ª1·î31Æü16»þ¤è¤êÍ½Ìó³«»ÏÍ½Äê
Í½Ìó³«»Ï¡§1·î31Æü16»þ
2026Ç¯1·î È¯Á÷Í½Äê
¡¡BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖS.H.Figuarts ¥Ö¥í¥êー-40¼þÇ¯µÇ°ºÆÈÎEdition-¡×¤Î2¼¡À¸»ºÉÊ¤ÎÍ½Ìó¤ò1·î31Æü16»þ¤è¤ê³«»Ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ë¡×40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿S.H.Figuarts ¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ë¥·¥êー¥ººÆÈÎÅêÉ¼´ë²è¤Ë¤Æ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡ÖS.H.Figuarts ¥Ö¥í¥êー¡×¤ò40¼þÇ¯µÇ°ºÆÈÎEdition¤È¤·¤Æ¾¦ÉÊ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡ÀèÆü1·î24Æü¤è¤ê11·îÈ¯Á÷Ê¬¤ÎËÜÀ½ÉÊ¤òÍ½Ìó¼õÉÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Áá´ü¤Ë½àÈ÷¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¤¿¤áÍ½Ìó½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó2026Ç¯1·îÈ¯Á÷Í½Äê¤Î2¼¡À¸»º¤¬·èÄê¤µ¤ì¡¢1·î31Æü16»þ¤è¤êÍ½Ìó³«»Ï¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¤ªÃÎ¤é¤»¡Û- º²¥Í¥¤¥·¥ç¥ó¥º¸ø¼° (@t_features) January 28, 2025
º²¥¦¥§¥Ö¾¦Å¹¤Ç2025Ç¯1·î24ÆüÍ½Ìó³«»Ï¤·¤¿¡ÖS.H.Figuarts ¥Ö¥í¥êー-40¼þÇ¯µÇ°ºÆÈÎEdition-¡×2025Ç¯11·îÈ¯Á÷Ê¬¤Ï¡¢Áá´ü¤Ë½àÈ÷¿ô¤ËÃ£¤·¤¿¤¿¤á¤´Í½Ìó¤Î¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ú2¼¡¡§2026Ç¯1·îÈ¯Á÷Ê¬¡Û¤Î¤´Í½Ìó¤ò1·î31Æü(¶â)16»þ¤è¤ê¼õÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£https://t.co/iqzzo8xJ53 pic.twitter.com/4hObKbjLCP
(C)¥Ðー¥É¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó